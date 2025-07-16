Coinbase, ZkSync(ZK) 상장 로드맵 추가로 L2 확장 전쟁 재점화?

9월 6일, 코인베이스(Coinbase)는 상장 로드맵에 ZkSync (ZK)를 추가하겠다고 발표하여 블록체인 및 암호화폐 업계에서 큰 관심을 불러일으켰습니다.





2019년 Matter Labs에서 출시한 ZkSync는 이더리움을 위한 혁신적인 레이어 2 확장 솔루션입니다. 설립자인 알렉스 글루초프스키(Alex Gluchowski)는 이더리움 재단과 Plasma 연구를 진행한 후 2018년에 Matter Labs를 설립했으며, 이후 ZkSync 프로젝트를 인큐베이팅했습니다. ZkSync는 a16z와 Dragonfly와 같은 유명 벤처캐피털의 지원을 받고 있습니다.





ZkSync는 영지식 증명 기술을 사용하여 트랜잭션 처리량을 늘리고 비용을 절감하는 이더리움 기반 레이어 2 확장 솔루션입니다. 이는 이더리움에서 널리 사용되는 확장 방법인 ZK-Rollup 범주에 속합니다. 영지식 증명에 기반한 레이어 2 확장 솔루션인 ZK-Rollup은 기본적으로 모든 트랜잭션이 부정확하다고 가정하고 유효성 검증을 통과한 트랜잭션만 수락하는 유효성 증명(VP)을 사용합니다. 복잡한 계산과 증명 생성은 오프체인에서 이루어지며, 온체인 증명 검증과 부분적인 데이터 저장은 데이터 가용성을 보장합니다.





2020년 6월, 결제와 자산 이체를 위한 간소화된 솔루션을 제공하지만 이더리움 가상 머신(EVM)과의 호환성이 부족한 ZkSync 1.0(ZkSync Lite)이 이더리움 메인넷에 출시되었습니다.





2023년 3월, ZkSync 2.0(ZkSync Era)이 출시되었으며, 주요 개선 사항은 EVM 호환성으로, 이더리움 개발에 사용되는 Solidity 또는 기타 고급 언어로 작성된 스마트 계약을 허용하여 개발 비용을 크게 절감할 수 있게 되었습니다.





2024년 7월, 통합되고 직관적인 사용자 경험으로 기본 상호운용성을 지원하는 ZK 롤업 네트워크인 Elastic Chain(ZkSync 3.0)의 출시를 발표했습니다. 탄력적인 아키텍처를 통해 블록체인은 수요에 맞춰 새로운 인스턴스를 추가하여 용량을 무한대로 확장할 수 있습니다.





기술적 관점에서 보면, ZkSync는 다른 레이어 2 솔루션에 비해 상당한 장점이 있습니다.





ZkSync는 영지식 증명 기술을 사용하여 트랜잭션 보안을 보장합니다. 보안 모델은 사기 증명이나 게임 이론에 의존하지 않고 고유한 메커니즘을 기반으로 구축되어 이더리움 메인넷 수준의 보안을 달성하고 사용자에게 매우 신뢰할 수 있는 거래 환경을 제공합니다.





ZkSync Era는 이더리움의 EVM을 기반으로 하는 거의 모든 스마트 계약을 처리할 수 있어 개발 및 유지보수 비용을 크게 줄이면서도 높은 보안성을 보장합니다.





ZkSync Era는 네이티브 계정 추상화를 구현한 최초의 EVM 호환 체인입니다. 이 기능은 EOA(외부 소유 계정)와 스마트 계약의 특성을 통합하여 계정이 자율적으로 거래를 시작하고 복잡한 로직을 처리할 수 있도록 합니다. 스마트 계정과 페이마스터 개념을 도입함으로써 계정 운영 방식이 근본적으로 바뀌게 됩니다. 스마트 계정은 완전히 프로그래밍이 가능하므로 서명 체계, 기본 다중 서명 기능, 지출 한도, 앱별 제한과 같은 사용자 지정이 가능합니다. Paymaster는 사용자가 ERC20 토큰을 사용하여 거래 수수료를 지불할 수 있도록 하여 사용자 경험, 보안, 유연성을 크게 향상시키고 더 광범위한 블록체인 채택을 위한 기반을 마련합니다.





6월 11일, ZK Nation은 플랫폼 X에 글을 게시하여 많은 기대를 모았던 $ZK 에어드랍 규칙, 배포 세부 정보 및 웹사이트와 함께 $ZK 토크노믹스를 공개했습니다.









ZK 에어드랍 날짜가 다가오면서 일련의 논란의 여지가 있는 사건들이 발생하여 광범위한 우려와 불만을 불러일으키고 있습니다. 에어드랍 규칙이 발표된 후 커뮤니티에 보상을 제공한다는 당초의 의도와는 달리 시행 과정에서 여러 가지 문제점이 드러났습니다. 커뮤니티 구성원들은 에어드랍 메커니즘의 투명성 부족을 비판하고 공정성 원칙을 준수했는지에 대해 의문을 제기했습니다. 특히 에어드랍 분배의 중앙집중적인 특성은 탈중앙화의 핵심 정신과 모순되는 것처럼 보였기 때문에 많은 분들께 실망감을 안겨주었습니다. 더 큰 문제는 실제 거래가 없는 일부 지갑도 에어드랍을 받았기 때문에 공정성에 대한 의구심이 더욱 커졌습니다.





또한, 사용자 권리 보호가 불충분하고 문제에 대한 대응이 느리다는 비판에 직면하여 커뮤니티 내 신뢰가 약화되었습니다. 사용자 불만이 적시에 해결되지 않았고 권리가 침해되었을 때 구제할 수 있는 수단이 충분하지 않아 ZkSync의 평판이 실추되었습니다.





지난 6개월 동안 일련의 부정적인 사건에 직면한 ZkSync에도 불구하고 코인베이스가 상장 로드맵에 추가하기로 결정한 것은 토큰의 장기적인 잠재력과 보유자를 위한 가치를 강조한 것입니다.





레이어 2(L2) 기술은 단순한 기술적 개선 이상의 광범위한 의미를 지닌 블록체인의 혁명적 혁신입니다. 이더리움 메인넷의 트랜잭션 부하를 효율적으로 분산시켜 트래픽 폭증으로 인한 가스비 급증과 트랜잭션 지연을 크게 완화하여 사용자에게 보다 원활하고 비용 효율적인 경험을 제공합니다. L2 솔루션은 이더리움이 블록체인 분야에서 리더십을 유지하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 롤업 중심 전략을 통해 L2는 자체 기술을 최적화하고 업그레이드할 뿐만 아니라 이더리움 메인넷과의 긴밀한 통합을 촉진하여 이더리움이 핵심이고 레이어 2가 그 확장 역할을 하는 다층적 생태계를 조성합니다. 이 생태계는 이더리움의 확장성과 성능을 향상시켜 더 많은 개발자, 사용자, 자본을 유치하고 블록체인 산업 전반의 빠른 성장을 이끌고 있습니다.





이더리움 생태계가 계속 발전하고 효율적이고 저렴한 거래에 대한 수요가 증가함에 따라, 대표적인 레이어 2 프로젝트 중 하나인 ZkSync는 레이어 2 생태계의 번영을 이끄는 데 점점 더 중요한 역할을 할 준비가 되어 있습니다.





면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.