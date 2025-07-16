Circle, 스테이블코인 열풍을 주도하다: 틈새 시장에서 주요 경쟁자로의 도약

암호화폐 자산이 전 세계적으로 규제 문제의 도전에 직면한 가운데, 서클(Circle)은 미국 증시에 상장된 최초의 스테이블코인 기업으로 부상하며 업계 합법화의 중요한 이정표를 세웠습니다. 이 성과는 스테이블코인 시장에서 USDC 와 USDT의 지배력과 차별화가 뚜렷해지고 있음을 보여줍니다. USDC는 규정 준수, 보조금, 이자 지급 기능을 강조하며, 솔라나 생태계에서 주목할 만한 활동을 하고 있습니다. 반면 USDT는 탈중앙화, 분산된 배포, 실질적인 결제 사용 사례에 중점을 두고 있으며, 국경 간 무역 및 글로벌 통화 응용 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다.









2013년에 설립된 서클 은 디지털 결제 및 블록체인 금융 기업으로, USDC 출시 이후 스테이블코인 시장에서 빠르게 강력한 입지를 구축했습니다.





Optimism, USDC는 미국 달러에 1:1로 페깅된 중앙화 스테이블코인으로, 미국의 규제된 은행과 단기 국채에 보관된 준비금으로 전액 뒷밤침됩니다. 이러한 준비금은 투명성과 보안을 보장하기 위해 제3자 회계법인이 매월 감사합니다. 높은 수준의 규제 준수 및 투명성은 스테이블코인 분야에서 USDC를 차별화하는 요소입니다. 2025년 7월 현재 USDC의 시가총액은 약 615억 달러로, 세계에서 두 번째로 큰 스테이블코인입니다. 광범위한 생태계는 이더리움 , 솔라나, Arbitrum Avalanche , Base, 폴리곤 등 여러 블록체인을 아우르며, 거래소, DeFi 프로토콜, 고속 결제, 크로스 체인 자산 전송을 지원합니다.





서클(Circle)의 최근 미국 증시에서의 눈에 띄는 성과를 보였습니다. IPO 이후 Circle(티커: CRCL)은 첫날 167%의 급등세 를 보이며 최고가 284.35달러를 기록한 후 안정세를 보였습니다. 이는 초기 공모가인 31달러에 비해 817.26% 상승하는 놀라운 흐름을 보였습니다. 이러한 성공은 서클의 저력을 입증할 뿐 아니라 주류 금융 시장에서 스테이블코인 산업의 성장에 대한 기준점을 제시한 사례로 평가됩니다.













스테이블코인 시장에서 USDT는 의심할 여지 없이 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 2014년 출시 이후 Tether Limited에서 발행을 시작한 이후, USDT는 탈중앙화 중개 서비스 모델을 통해 빠르게 주목을 받았습니다. 현재 USDT는 13개 이상의 주요 퍼블릭 블록체인에서 네이티브로 발행되고 있으며, 약 54.1%는 Tron 네트워크에서, 44.2%는 이더리움에서 발행되고 있습니다. 또한 USDT는 솔라나, Avalanche, Omni, Algorand, EOS 및 기타 블록체인에서 소규모로 발행되고 있으며, 각 블록체인의 계정 비율은 1% 미만으로 USDT의 적용 시나리오와 시장 범위를 더욱 넓히고 있습니다.





스테이블 코인 시장이 계속 확장됨에 따라, 6월 25일 DefiLlama 의 데이터에 따르면 스테이블 코인의 총 시가 총액은 2,529억 달러에 달했습니다. 그 중 테더(Tether)의 USDT는 오랫동안 1위를 차지하고 있으며, 시가 총액이 처음으로 1,500억 달러를 돌파하여 1,573억 달러에 달하고 시장 점유율 62.23%를 차지하고 있습니다. USDC는 615억 달러의 시가 총액으로 그 뒤를 바짝 따르며, USDT에 이어 시장 점유율 2위를 차지하고 있습니다. 이 두 개의 주요 스테이블코인은 함께 시장 점유율의 86% 이상을 차지하고 있으며, 다른 모든 스테이블코인을 합친 계정 점유율은 15% 미만에 그쳐 두 스테이블코인의 시장 지배력을 확고히 하고 있음을 보여줍니다.









그러나 USDT의 지속적인 성장에도 불구하고, 다른 스테이블코인들이 시장 점유율을 확대하며 USDT의 시장 지배력이 지난 1년간 70%에서 62%로 감소했습니다. 이러한 상황에서 성장세를 유지하기 위해 USDT는 크로스체인 역량 강화를 위한 과감한 전략을 도입하고 있습니다. 여기에는 LayerZero OFT를 지원하는 멀티체인 토큰 USDT 0의 출시와 Legacy Hub 및 Plasma를 중심으로 한 허브 구축이 포함되며, 이는 치열한 시장 경쟁 속에서 입지를 공고히 하기 위한 노력으로 해석됩니다.









스테이블 코인의 부상은 암호화폐 시장의 지형을 재편한 것뿐만 아니라 글로벌 금융 시스템에도 중대한 영향을 미쳤습니다. 미국 상원이 GENIUS 법안 을 통과함에 따라 스테이블 코인 시장은 보다 명확한 규제 프레임워크와 운영 규칙을 갖게 되었습니다. 이 법안은 연방 및 주정부 이중 규제 체계를 수립하고, 스테이블코인에 대해 1:1 준비금 비율을 의무화하며, 공개 및 감사 요건을 강화함으로써 스테이블코인 시장의 건전한 발전을 위한 강력한 지원을 제공합니다.









GENIUS 법안은 스테이블코인 시장에 명확한 운영 규정을 수립하는 동시에 부채 감축과 미국 달러 우위 강화에 핵심적인 역할을 합니다. 스탠다드차타드 은행의 추산에 따르면, 글로벌 스테이블코인 시장은 2028년까지 $2조 달러로 급증할 수 있으며, 이는 미국 재무부 시장에 상당한 지원을 제공할 것입니다. 또한 스테이블코인의 광범위한 채택은 자금을 미국 재무부 채권으로 유입시켜 달러의 준비 통화 지위를 더욱 공고히 할 것입니다.









스테이블코인의 광범위한 채택은 전통적인 금융 분야에 혁신적인 변화를 가져오고 틈새 시장에서 혁신의 기회를 창출하고 있습니다. 소액의 국경 간 송금에서 DeFi 대출 프로토콜, 미국 국채를 온체인화하는 기업에 이르기까지 스테이블코인의 활용 사례는 지속적으로 확대되고 있습니다. 특히 스테이블코인은 소액의 국경 간 송금에 대해 더 빠른 결제 시간과 무시할 수 있는 전송 비용을 제공하여 원격 소액 송금에 더 편리하고 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이러한 특정 수요를 정확히 공략할 수 있는 채널 제공자는 스테이블코인 시대의 PayPal이 될 수 있습니다.









Fidelity, 스테이블코인 시장이 성장하고 규제 프레임워크가 성숙함에 따라 전통 금융 대기업들이 해당 분야에 점점 더 진출하고 있습니다. 은행 및 결제 분야 선도 기업인 Visa PayPal 은 직접 스테이블코인을 발행하고 있습니다(예: PYUSD, USDC Bank 버전). 한편, 초기 시장 선도 기업인 서클, Paxos BlackRock 등은 온체인 달러 사업 확장을 가속화하고 있습니다. 이러한 흐름은 스테이블코인 시장의 급속한 성장을 견인할 뿐만 아니라, 글로벌 금융 시스템에 깊은 변화를 가져올 것으로 전망됩니다.









서클의 급속한 성장은 스테이블코인 시대가 가져온 금융 혁명의 축소판에 불가합니다. USDT와 USDC의 양강 체제, 스테이블코인 시장의 지속적인 성장, 규제 프레임워크의 점진적 개선을 통해 스테이블코인은 글로벌 금융 시스템의 필수적인 구성 요소로 자리매김하고 있습니다. 앞으로 스테이블 코인은 국경 간 결제 및 DeFi 대출 프로토콜뿐만 아니라 글로벌 금융 환경의 평준화 및 탈중앙화를 지원하는 데도 중요한 역할을 할 것입니다. 이러한 금융 혁명은 보다 개방적이고 투명하며 효율적인 글로벌 금융 시스템의 탄생을 예고할 수 있습니다.





이러한 변화 속에서 전 세계 투자자들은 전례 없는 기회와 도전에 직면하고 있습니다. 이 역사적인 변화에 참여하고자 하는 사람들에게는 안전하고 신뢰할 수 있는 거래 플랫폼을 선택하는 것이 필수적입니다. MEXC는 첨단 기술 인프라, 강력한 리스크 관리 시스템, 다양한 거래 상품을 통해 많은 투자자들이 선호하는 플랫폼으로 자리매김했습니다. 이 플랫폼은 다양한 암호화폐와 함께 스테이블코인 거래 서비스를 제공하여 사용자의 다양한 투자 요구를 충족시키고 있습니다.





면책 조항: 이 자료에 제공된 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 구성하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유를 권장하는 것이 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로만 이 정보를 제공하며, 투자 조언을 제공하지 않습니다. 관련 위험을 완전히 이해하고 투자에 신중을 기하시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.



