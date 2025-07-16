Catizen: TON 생태계의 떠오르는 스타 - 왜 모두의 관심을 끄는가?

최근 Catizen 게임은 다운로드 수와 활성 사용자 수가 크게 증가하며 TON 생태계에서 떠오르는 스타로 떠올랐습니다. 또한 MEXC를 비롯한 여러 주요 거래소에 성공적으로 출시되었습니다. 동시에 소셜 미디어 플랫폼과 게임 포럼은 사용자들이 자신의 경험을 열심히 공유하고 게임 플레이 전략에 대해 심도 있게 논의하는 등 Catizen 열풍의 중심지가 되었습니다.





2024년 3월 19일 베타 출시 이후, Catizen은 TON 생태계에서 가장 인기 있는 GameFi 프로젝트 중 하나로 급부상했습니다. 9월 중순 현재 일일 활성 사용자 수 700만 명, 온체인 사용자 수 276만 명, 온체인 트랜잭션 수 3,658만 건 이상을 기록하며 웹 3.0 게임 분야에서 가장 빠르게 성장하는 프로젝트 중 하나로 자리매김했습니다.









Catizen은 메타버스, GameFi, 인공 지능의 요소를 결합하여 오픈 네트워크 (TON) 생태계를 기반으로 구축된 혁신적인 게임 프로젝트입니다. 주로 텔레그램 플랫폼을 통해 운영되며, 플레이어가 게임 플레이를 통해 향후 에어드랍 보상을 획득할 수 있는 “플레이 포 에어드랍” 모델을 사용합니다.





게임에서 플레이어는 고양이를 테마로 한 펫샵을 운영하며 고객들이 고양이와 상호작용하고 코인을 지불합니다. 이 코인은 새로운 고양이를 구입하는 데 사용할 수 있으며, 같은 레벨의 고양이 두 마리를 합쳐서 더 높은 레벨의 고양이를 만들 수도 있습니다. 상점 수입은 고양이의 수와 레벨에 직접적으로 연결되어 있으며, 플레이어의 주요 목표는 더 높은 레벨의 고양이를 합성하여 수입을 늘리고 더 많은 코인을 모으는 것입니다.









귀여운 아트 스타일과 몰입도 높은 매니지먼트 게임플레이로 3개월 만에 2,000만 명이 넘는 사용자를 확보했으며, 일일 활성 사용자 수는 250만 명에 달합니다. 효율적인 수익화 시스템과 향후 잠재적인 에어드랍 보상으로 인해, 이 게임은 텔레그램 플랫폼에서 인앱 구매를 통해 1,200만 달러 이상의 수익을 창출할 수 있었습니다.





Catizen은 대규모 플레이어 기반을 유치했을 뿐만 아니라 사용자들의 텔레그램 지갑 연동을 성공적으로 유도하여 TON 블록체인 스마트 계약과 원활한 상호작용을 가능하게 했습니다. 이 게임의 경제 모델을 통해 사용자는 필요한 가스비 외에 추가 비용 없이 TON 체인에서 스마트 계약 상호작용을 통해 보상을 받을 수 있습니다. 이러한 현명한 인센티브 구조를 통해 Catizen은 TON 블록체인의 스마트 계약 상호작용에 적극적으로 참여하는 백만 명 이상의 온체인 사용자를 모았습니다.









최근 텔레그램 창립자를 둘러싼 논란으로 인해 TON 생태계에 불확실성의 그림자가 드리워졌음에도 불구하고, TON의 지속적인 발전이 둔화되지는 않았습니다. 오히려, 규정 준수, 투명성, 커뮤니티 거버넌스에 대한 생태계 내 관심을 높이는 중요한 계기가 되었습니다.





TON 생태계는 역경 속에서도 탄탄한 기술 기반, 활기찬 커뮤니티 분위기, 끊임없는 혁신 정신으로 외부의 도전에 직면했을 때 빠르게 적응하고 꾸준히 전진할 수 있었습니다. 현재 TON 생태계의 발전은 견고하게 유지되고 있습니다. 프로젝트 팀과 개발자들은 논란으로 인해 멈추지 않고 오히려 기술 혁신과 제품 최적화에 더욱 매진하고 있습니다. 공식 데이터에 따르면 현재 TON 생태계에는 스테이킹, 지갑, 브라우저, 크로스체인 브리지, 공공 유틸리티, NFT, 소셜 플랫폼, 게임, 탈중앙화 거래소 등을 포함한 551개의 애플리케이션이 호스팅되고 있습니다.













암호화폐 시장이 계속 성숙함에 따라 사용자 트래픽은 거래 플랫폼의 경쟁력을 가늠하는 핵심 지표가 되었습니다. 기술 혁신과 다양한 애플리케이션을 갖춘 TON 생태계는 사용자를 끌어들이는 새로운 중심지가 되었습니다. 빠른 토큰 상장 속도로 유명한 MEXC는 TON 생태계 프로젝트를 적극적으로 수용하며 전략적으로 움직이고 있습니다.





9월 20일, MEXC는 공식적으로 Catizen 토큰 ($CATI) 거래 페어를 출시하여 자산 포트폴리오를 더욱 확장했습니다. 현재까지 MEXC는 $NOT, $SHITC, $TON, $DOGS, $ANON 등 TON 생태계와 밀접한 관련이 있는 여러 토큰을 상장시켰습니다. 심지어 TON 생태계 전용 섹션을 만들어 새롭게 떠오르는 인기 자산에 대한 빠른 대응과 전략적 레이아웃을 선보이기도 했습니다.





사용자 트래픽을 확보하기 위한 경쟁이 점점 더 치열해지는 가운데, 새로운 토큰을 신속하게 상장하는 능력과 다양한 암호화폐, 경쟁력 있는 수수료 구조로 MEXC는 암호화폐 거래 분야에서 선도적인 역할을 더욱 공고히 할 수 있게 되었습니다.



