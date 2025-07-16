고양이의 날 축제! 인기 고양이 밈 토큰 정리





밈 토큰 영역에서는 DOGE와 SHIB와 같은 개를 테마로 한 토큰이 오랫동안 시장을 지배해 왔습니다. 그러나 밈 토큰 시장이 지속적으로 진화함에 따라 고양이에서 영감을 받은 밈 토큰이 암호화폐 시장의 선두 자리를 차지하기 위해 두각을 나타내기 시작했습니다.





세계 고양이의 날(8월 8일)이 다가오면서, 8월 7일 CoinGecko의 데이터에 따르면 시가총액 기준 고양이 테마 밈 토큰 상위 10개는 MEW, POPCAT, MOG, PURR, MICHI, WEN, GINNAN, TOSHI, MANEKI, CWIF입니다. 가장 화제가 되고 있는 프로젝트들을 모아보았습니다.

















Cat in a Dog's World(MEW)는 솔라나 네트워크의 고양이 테마 밈 토큰으로, 개 테마 토큰으로부터 암호화폐 분야에서의 주도권을 되찾는 것을 목표로 합니다. MEW는 고양이 중심의 내러티브에 초점을 맞추어 개 테마 토큰의 인기 있는 추세에 도전하고, 암호화폐 세계에서 고양이와 개 사이의 경쟁적인 스토리라인을 소개합니다.





MEW 토큰의 총 공급량은 888억 8천만 개이며, 90%는 유동성 풀에 할당되고 나머지 10%는 솔라나 커뮤니티에 에어드랍됩니다. 2세대 솔라나 휴대폰인 SAGA2를 구매한 모든 사용자는 휴대폰 가격의 절반에 해당하는 이 에어드랍을 지급받았습니다. MEW는 현재 고양이 테마 토큰 중 가장 많은 화제를 불러일으키고 가장 높은 가치를 지닌 토큰입니다.





MEW의 개발 계획에는 암호화폐 시장에서 가시성과 유동성을 높이고 더 많은 투자자와 사용자를 유치하기 위한 지속적인 노력이 포함됩니다. 팀은 토큰의 기능과 생태계를 지속적으로 개선하여 경쟁력을 강화하고 사용자 요구를 충족할 것입니다.





CoinGecko 데이터에 따르면, 이 글을 쓰는 시점에 MEW의 가격은 0.00591달러이고, 24시간 거래량은 200,591,125달러, 총 시가총액은 530,517,110달러입니다.













Popcat은 오트밀이라는 고양이에서 영감을 받았습니다. 오트밀의 주인이 두 장의 사진을 공유했는데, 한 장은 입을 살짝 다물고 웃는 모습이고, 다른 한 장은 입을 크게 벌리고 유머러스하게 편집한 모습이었습니다. 오트밀의 주인의 친구가 이 사진에 음향 효과를 더해 동영상으로 만들었고, 이 동영상은 온라인에서 빠르게 퍼져나갔습니다.





Popcat은 주로 클릭할 때마다 데이터가 증가하는 대화형 클릭 게임을 통해 사용자를 끌어모으고 있습니다. 또한 경쟁 요소를 도입하여 사용자가 웹사이트의 리더보드에서 다른 국가 및 지역의 클릭 수를 볼 수 있도록 합니다.





POPCAT은 내재적 가치나 경제적 수익을 기대할 수 없는 밈 토큰입니다. 이 토큰은 주로 엔터테인먼트 목적으로 사용되며 세금이 부과되지 않고 커뮤니티가 완전히 소유합니다.





CoinGecko 데이터에 따르면, 작성 시점을 기준으로 POPCAT의 가격은 $0.5066이며 24시간 거래량은 $90,620,620, 총 시가총액은 $498,374,841입니다.













Mog Coin은 인터넷 최초의 문화 토큰이라고 스스로를 정의합니다. 이 프로젝트는 친구들 사이의 농담에서 시작되었으며, 2023년 여름에 공정하게 출시될 수 있도록 유니스왑 V2 LP를 통해 시작되었습니다. Mog Coin은 암호화폐와 밈 문화를 결합한 생태계를 조성하는 것을 목표로 하며, 암호화폐 세계에서 문화적 측면을 정의하는 리더가 되기 위해 노력하고 있습니다. 이 토큰은 사용자가 밈을 공유하고, 만들고, 이해하도록 장려하여 사용자 간의 연결을 촉진합니다.





이 프로젝트의 기본 토큰인 MOG는 ERC-20 토큰으로, 고양이를 테마로 한 밈 토큰 중 선두적인 프로젝트입니다. MOG의 총 발행량은 420조 6900억 개이며, 현재 약 360조 4500억 개가 유통되고 있습니다. MOG는 디플레이션과 소각 메커니즘을 통합하여 시간이 지남에 따라 남은 토큰의 가치를 높이도록 설계되었습니다. 또한, MOG는 이더리움과 비트코인 네트워크 간의 크로스체인 전송을 지원하여 활용도를 높이고 토큰의 활용 범위를 확장합니다.





CoinGecko 데이터에 따르면, 작성 시점을 기준으로 MOG의 가격은 $0.0(5)1284이며 24시간 거래량은 $46,207,218, 총 시가총액은 $462,204,083입니다.













Michi는 뒷다리로 서 있는 고양이에서 영감을 받았습니다. 이 프로젝트는 공식 웹사이트와 트위터 채널을 통해 Michi 이미지를 2차 창작물에 지속적으로 사용하고 싶다는 의사를 밝혔습니다. MICHI 토큰의 총 발행량은 약 5억 6천만 개이며, LP는 소각되었습니다.





CoinGecko 데이터에 따르면, 작성 시점을 기준으로 MICHI의 가격은 0.1906달러이며 24시간 거래량은 16,759,905달러, 총 시가총액은 104,320,161달러입니다.













WEN은 솔라나의 DeFi 집계 플랫폼인 Jupiter와 관련된 밈 토큰이며, 그 속성은 커뮤니티의 잠재적 에어드롭에 대한 기대와 욕구에서 비롯됩니다.





Jupiter의 공동 창립자인 Meow는 커뮤니티에서 "Wen 토큰" 또는 "Wen 에어드랍"에 대해 자주 문의하는 것을 알게 되었습니다. 이에 Meow는 NFT로 발행된 시를 만들어 1조 조각으로 나눈 것이 현재 유통되고 있는 WEN 토큰입니다.





WEN 토큰은 주로 사용자 정서에 대한 투자 가치를 지니고 있으며, 광범위한 프로젝트 개발 계획이나 로드맵이 없습니다. WEN은 NFT를 분할하여 생성된 최초의 커뮤니티 토큰으로, WNS NFT 표준을 충족하는 최초의 NFT라는 혁신성이 차별점입니다. 또한, WEN 토큰은 100만 명 이상의 활성 솔라나 지갑 사용자에게 공평한 분배 원칙을 반영하여 배포되었습니다.





CoinGecko 데이터에 따르면 작성 시점을 기준으로 WEN의 가격은 0.00008941, 24시간 거래량은 15,410,677달러, 총 시가총액은 65,363,964달러입니다.













MANEKI는 일본의 "Maneki-neko" 또는 행운의 고양이 이미지를 기반으로 한 밈 토큰입니다. 전설에 따르면 천년의 지혜와 힘을 지닌 리더로, 추종자들에게 부를 가져다줄 수 있는 존재라고 합니다. MANEKI는 행운, 성공, 부, 지혜, 리더십을 상징합니다.





MANEKI 토큰의 총 공급량은 약 88억 9천만 개이며, 10%는 에어드랍에 할당됩니다. 나머지 토큰은 사전 판매나 팀 할당 없이 공정하게 분배되어 모든 사용자에게 동등한 참여 기회를 보장합니다. 이러한 공정성은 사용자의 참여를 유도하는 핵심 요소입니다.





CoinGecko 데이터에 따르면, 작성 시점을 기준으로 마네키의 가격은 0.004994달러이며 24시간 거래량은 20,692,753달러, 총 시가총액은 43,913,717달러입니다.









MEXC는 다양한 거래 옵션을 제공하여 현물 및 선물 거래 시장에서 고양이 테마 토큰을 거래할 수 있습니다. 또한 MEXC는 사용자가 거래 비용을 절약할 수 있도록 매우 낮은 거래 수수료를 제공합니다.





MEW 토큰을 예로 들어 현물 매수 주문 방법을 설명해 보겠습니다.





1）MEXC 앱을 열고 상단의 검색창에 "MEW"를 입력합니다.

2）MEW 현물을 선택합니다.

3）차트 화면에서 [매수]를 누릅니다.

4）주문 유형을 선택하고 주문 수량을 입력한 후 [MEW 매수]를 누르면 구매가 완료됩니다.





선물 거래 경험이 많으시다면 MEW 선물을 선택해 가격 변동을 이용해 수익을 창출할 수 있습니다.









