폭발적인 자금 유입: Base 시즌 본격 시작?

불과 몇 달 만에 Base는 이더리움 호환 생태계의 선두주자로 급부상하여 Arbitrum과 Optimism을 제치고 레이어 2 시장에서 48억 달러의 TVL을 기록하며 가장 경쟁력 있는 새로운 거물로 부상했습니다. 이러한 놀라운 성과는 Base의 기술력과 시장 수용성을 강조할 뿐만 아니라 블록체인 업계에서 가장 매력적인 자산 트랙 중 하나가 되었습니다.

Base의 부상


유명한 암호화폐 거래소인 코인베이스(Coinbase)가 2023년 3분기에 출시한 Base는 Optimism Stack에 구축된 이더리움 L2 체인입니다. Base는 후발주자임에도 불구하고 놀라운 개발 속도와 뛰어난 기술력을 바탕으로 레이어 2 분야에서 두각을 나타내고 있으며, 빠르게 시장에서 확고한 입지를 구축했습니다.

1.Base TVL 급증


Base 생태계의 자금 흐름은 놀랍습니다. Base 생태계는 창립 이래 극적으로 변화해 왔으며, 2024년 4월부터 Base의 총 가치 고정(TVL)은 극적인 성장을 보였으며, 이러한 추세는 꾸준히 지속되고 있을 뿐만 아니라 더욱 탄력을 받고 있습니다. 12월 초 기준으로 Base의 총 고정 가치(TVL)는 48억 달러를 돌파하며 최대 경쟁사인 Arbitrum을 훨씬 뛰어넘었습니다.


2.Base의 급증하는 거래량


Base의 자금 조달 증가는 공허한 약속이 아니라 플랫폼의 급증하는 거래량과 밀접한 관련이 있습니다. 최근 Base 네트워크의 거래량 실적은 특히 인상적이었는데, 특히 2024년 11월 26일에는 하루 동안 1,144만 건의 거래라는 놀라운 기록을 달성했습니다.


2024년 11월 13일, Base 네트워크의 하루 거래량은 단숨에 21억 6천만 달러를 돌파하며 플랫폼의 역대 최고 기록을 세웠습니다. 특히, Artemis 데이터에 따르면 Base는 2024년 11월 순 자본 유입량에서 솔라나를 넘어섰으며, 월별 유입량은 계속해서 증가하고 있습니다.


3. 생태계 다각화


Base 생태계는 DeFi 영역에만 국한되지 않으며, 활성 온체인 애플리케이션의 66%가 DeFi 외 범주에 속합니다. Base 네트워크는 NFT, 소셜, AI 분야에서 우수한 성과를 보여왔습니다. 이러한 다각화된 생태계 구성은 Base의 발전에 새로운 활력을 불어넣었습니다.


최근 Base 생태계의 AI 토큰은 전반적으로 상승했으며, 특히 부의 창출 효과가 두드러졌습니다. 이러한 상승세 속에서 VIRTUAL, AIXBT, LUNA로 대표되는 베이스 토큰은 모두 상당한 상승세를 보이며 Base 생태계에서 AI 토큰의 가치의 강력한 회복과 성장을 예고하고 있습니다.

Base의 경쟁 우위


1. Coinbase의 지원


코인베이스가 만든 레이어 2 솔루션인 Base는 세계 최고의 암호화폐 거래소인 코인베이스가 대규모 사용자 기반과 깊은 브랜드 영향력을 가지고 있을 뿐만 아니라 강력한 마케팅 및 재정 지원을 제공한다는 점에서 독특한 시장 우위를 점하고 있습니다. 코인베이스는 세계 최고의 암호화폐 거래소로서 대규모 사용자 기반과 깊은 브랜드 영향력을 가지고 있을 뿐만 아니라 Base에 강력한 마케팅 및 재정적 지원을 제공하여 경쟁이 치열한 블록체인 시장에서 빠르게 확고한 발판을 마련하고 지속적으로 성장할 수 있도록 돕고 있습니다.

2.Base에서의 밈 코인의 부상


Base 생태계의 또 다른 주목할 만한 점은 플랫폼에서 등장한 일련의 혁신적인 프로젝트, 특히 밈 코인 및 AI 분야의 획기적인 애플리케이션입니다. Base 생태계의 번영과 함께 Virtuals Protocol, Clanker와 같은 새로운 프로젝트가 빠르게 등장하여 밈 코인의 응용 시나리오를 풍부하게 할 뿐만 아니라 트래픽의 빠른 성장을 촉진하고 있으며, 동시에 신흥 트랙인 AI Agent의 합류로 Base 생태계에 대한 폭발적인 관심을 끌고 있습니다.

3.생태계의 장점 및 기술 지원


Optimism 기반의 Rollup 네트워크인 Base는 Optimism의 기술적 장점을 최대한 활용하여 효율적인 거래 정산 기능과 낮은 거래 비용을 제공합니다. 또한 Base의 생태적 구조는 독특한 경쟁 우위를 확보했습니다. DeFi 및 NFT와 같은 전통적인 암호화폐 애플리케이션을 유치했을 뿐만 아니라 밈 코인, AI 등과 같은 신흥 프로젝트도 성공적으로 유치했습니다. Base의 낮은 문턱, 높은 효율성, 혁신적인 메커니즘은 이러한 신흥 프로젝트가 착륙하기에 이상적인 플랫폼을 제공했으며 생태계의 지속적인 확장과 성장을 촉진했습니다.

마무리


Base의 등장은 기술적인 돌파구일 뿐만 아니라 혁신에 대한 시장의 강력한 수요를 반영하는 주목할 만한 현상입니다. 자금 유입부터 거래량 급증까지, Base의 부상은 의심할 여지없이 블록체인 업계에 새로운 활력과 무한한 가능성을 가져왔습니다. 이러한 블록체인 기술 혁신과 응용의 물결 속에서 블록체인 자산 거래를 위한 선도적인 플랫폼인 MEXC 거래소는 중추적인 역할을 하고 있습니다. 초고속 코인 로딩 기능으로 잘 알려진 MEXC는 Base 생태 프로젝트를 적극적으로 수용하여 떠오르는 인기 자산에 대한 예리한 통찰력과 미래 지향적인 레이아웃을 보여주었습니다.

이제 MEXC는 업계에서 가장 낮은 수수료율을 도입하여 사용자가 Base 및 기타 최첨단 블록체인 프로젝트 거래에 참여할 수 있는 문턱을 크게 낮추어 더 많은 투자자가 쉽게 참여할 수 있도록 했습니다. MEXC를 선택하면 시장 역학 관계를 파악하고 최고의 거래 효율성과 최고의 보안을 누리며 암호화폐 투자 여정을 보다 원활하고 효율적으로 진행할 수 있습니다.

면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


