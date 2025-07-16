Captain & Company (CNC) MEXC 상장 예정! 수백만 규모의 에어드랍 보상 획득의 단계별 가이드

요약: CNC 토큰 상장 카운트다운이 시작되었습니다! 이 올인원 에어드랍 가이드는 2025년 가장 기대되는 해적 테마 블록체인 게임에서 앞서 나갈 수 있는 핵심 열쇠입니다.





Captain & Company (CNC)의 MEXC 상장이 임박하면서, 2025년 주목받는 블록체인 게임과 연계된 대규모 에어드랍 이벤트가 펼쳐질 준비가 되어 있습니다.





이 글에서는 주요 일정부터 단계별 에어드랍 참여 방법까지, 꼭 알아야 할 모든 내용을 정리해 드립니다. 이번 기회를 타고 파도를 넘어, 값진 보상을 손에 넣어보세요!













1. CNC 에어드랍 소개





Captain & Company는 "공정한 출시" 모델을 채택한 블록체인 기반 MMORPG 해적 게임으로, CNC 토큰의 100%가 커뮤니티 운영 노드에서 생성됩니다. 에어드랍 이벤트에 참여하면, 플레이어는 에어드랍 포인트(AP)를 적립하여 무료 노드 라이선스를 교환할 수 있습니다. 노드가 활성화되면, 사용자들은 CNC 토큰을 지속적으로 채굴할 수 있으며, 투표, 구매, 제작, 거래 등의 게임 내 특권을 누릴 수 있습니다.





2. 시작하기: 참여 전에 준비할 것들





2.1 지갑 만들기 및 연결하기

kap.gg/profile 에 접속하여 계정을 등록하고 인증하세요. 이를 통해 실시간으로 AP(에어드랍 포인트) 적립 상황을 추적할 수 있습니다.

사이트의 안내에 따라 Abstract Wallet을 만들고 이를 기본 지갑(EOA)과 연결하세요.





2.2 주요 토큰 이해하기

CNC: 게임 내 핵심 토큰으로, 노드 활동을 통해서만 생성됩니다.

KAP: KAPGames의 생태계 토큰입니다. KAP를 사용하여 노드 라이선스를 구매하면 할인 혜택을 받을 수 있으며, 사용된 모든 토큰은 미래에 소각될 예정입니다.





3. CNC 에어드랍 참여 방법





1단계: 가입하고 대시보드에 접속하기

계정 가입: kap.gg/profile 에 방문하여 가입 절차를 완료하세요.

지갑 연결: Abstract Wallet과 기본 지갑(EOA)을 연결하여 활동이 기록되고, AP를 적립할 수 있도록 하세요.





다음 방법으로 AP를 적립할 수 있습니다:

게임 내 활동 (50% AP):

▍미션, 전투, 몬스터 사냥, PvP 대회 등 게임 내 활동에 참여하여 AP를 적립하세요.





NFT 스테이킹 또는 보유 (35% AP):

▍[ kap.gg/staking ]과 같은 플랫폼에서 Ship과 Skellie NFT를 스테이킹하거나 보유하여 추가 AP를 적립하세요.





창의적 기여 (10% AP):

▍아이디어 제출, 기사 작성, 세계관 구축, 또는 Discord, 커뮤니티 포럼, 공식 위키를 통해 콘텐츠 기여를 하여 AP를 얻으세요.





파트너 커뮤니티 참여 (5% AP):

▍공식 파트너 커뮤니티에 속한 경우, 매일 자동으로 AP를 적립할 수 있습니다.





초대 보상:

▍새로운 플레이어를 초대하고, 그들의 총 AP의 5%를 보상으로 받으세요.





AP 적립:

▍미션을 완료하고 이벤트에 참여하면 적립한 AP가 자동으로 대시보드에 업데이트됩니다.





노드 라이선스 교환:

▍필요한 AP 기준에 도달하면, 양도 불가능한 NFT 노드 라이선스를 받을 자격이 주어집니다. 판매 페이지 오픈 후 30일 이내에 이를 청구해야 하며, 기간을 지나면 라이선스가 만료됩니다.





노드 라이선스 청구:

kap.gg/profile 또는 전용 프리세일 페이지를 통해 라이선스를 청구하세요.





CNC 토큰 채굴:

▍노드를 활성화하면, 해당 노드는 자동으로 CNC 토큰을 생성하기 시작합니다. 다양한 잠금 기간 중에서 선택할 수 있습니다: 0일 잠금: 토큰의 25%를 수령, 75%는 소각 30일 잠금: 토큰의 50%를 수령, 50%는 소각 60일 잠금: 토큰의 75%를 수령, 25%는 소각 90일 잠금: 토큰의 100%를 수령, 소각 없음 잠금 기간이 길수록 더 큰 보상을 받을 수 있어, 장기적인 참여를 장려합니다.





4. 중요 사항





청구 마감일: 노드 라이선스는 판매 페이지 오픈 후 30일 이내에 청구해야 하며, 그렇지 않으면 자격이 만료됩니다.

공정한 배분: CNC 토큰의 100%는 커뮤니티 운영 노드에서 생성되며, 팀 예비 분배나 투자자 사전 할당은 없습니다.

커뮤니티 구축에 참여하기: 게임 플레이 외에도 아이디어를 기여하고 거버넌스 투표에 참여함으로써 AP를 늘리고 게임의 미래를 형성하는 데 도움을 줄 수 있습니다.









CNC는 플레이어가 해적 선장 역할을 맡아 완전 온체인 경제 시스템을 통해 모험을 떠나는 블록체인 기반 해양 MMO 게임입니다. 핵심 토큰인 CNC는 프리미엄 자산 구매, 아이템 제작, 스테이킹, 거버넌스 투표 등에 사용될 수 있습니다. 모든 노드는 커뮤니티에 의해 운영되며, 사전 채굴이나 개인 할당이 없어서 Web3 게임 공간에서 최초의 "공정한 출시" 토큰 생태계를 형성합니다.





이미지 출처: Captain & Company (CNC)









CNC 토큰은 전체 생태계를 지원합니다:

거버넌스: 토큰 보유자는 커뮤니티 투표에 참여하여 게임 개발의 주요 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.

스테이킹 보상: CNC를 스테이킹하여 추가 보상을 얻고, 향상된 게임 내 혜택을 잠금 해제할 수 있습니다.

게임 내 거래: CNC를 사용하여 프리미엄 아이템을 구매하고, 장비를 제작하며, 기타 필수 거래를 진행할 수 있습니다.

생태계 통화: CNC는 유일한 온체인 통화로서, 커뮤니티 운영 노드를 통해 경제 균형을 유지합니다.









KAP Games가 개발한 Captain & Company (CNC)는 탈중앙화와 커뮤니티 중심 가치를 바탕으로 구축되었습니다. 팀은 최첨단 블록체인 기술과 고품질 게임 플레이를 결합하는 데 헌신하고 있습니다. 협력자와 파트너의 목록은 계속해서 발전하고 있지만, 커뮤니티 참여와 공정한 토큰 분배는 CNC의 핵심 사명에 계속해서 중심을 차지하고 있습니다.





결론

Captain & Company (CNC)는 Web3 게임의 새로운 시대를 대표합니다. 이곳에서는 플레이어가 단순한 참가자가 아니라, 공정한 출시 모델을 통해 게임 경제와 로드맵의 공동 창조자가 됩니다. 혁신적인 에어드랍 이벤트와 MEXC에서의 상장을 앞두고, 지금이 바로 이 획기적인 생태계에 참여할 완벽한 시점입니다.









Q: Captain & Company (CNC)란 무엇인가요?

A: Captain & Company는 플레이어가 커뮤니티 운영 노드를 통해 CNC 토큰을 획득하고 게임 거버넌스에 적극적으로 참여하는 블록체인 기반 해양 MMO 게임입니다.

Q: CNC 에어드랍에 어떻게 참여하나요?

A: 계정을 등록하고 지갑을 연결한 후, 게임 내 미션을 완료하여 에어드랍 포인트(AP)를 적립하고, 노드 라이선스를 청구하여 채굴을 시작하세요.

Q: CNC 토큰의 활용 용도는 무엇인가요?

A: CNC는 전체 생태계를 지원하며, 거버넌스, 스테이킹, 게임 내 구매, 아이템 제작 등 다양한 용도로 사용됩니다.





