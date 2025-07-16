트럼프의 공약 속에서 TON이 성장 모멘텀을 되찾을 수 있을까?

트럼프의 대선 승리로 비트코인은 9만 달러를 돌파하며 강한 상승세를 보였고, 암호화폐 업계 전반에 낙관론이 다시 불붙고 있습니다. 그러나 업계에서는 단일 암호화폐의 가격 변동에만 초점을 맞추기보다는 보다 다양한 생태계를 조성하는 데 더 큰 기대를 걸고 있습니다. 단기적으로는 다양한 분야의 토큰이 광범위한 시장 트렌드에 발맞춰 상승세를 회복하기 시작했습니다. 그중에서도 TON(The Open Network) 생태계는 여전히 투자자들의 주요 관심사입니다. 최근 몇 달간 다양한 이유로 어려움을 겪었음에도 불구하고, TON은 현재의 시장 회복 속에서 투자자들의 높은 기대를 받고 있습니다.









두 달 전 파리에서 Durov가 체포된 이후, TON 생태계는 위기 또는 새로운 조정 국면에 들어선 것으로 보입니다. 생태계 내 밈 프로젝트와 미니 게임은 새로운 사용자를 유치하고 활동을 업데이트하기 위한 노력을 계속하고 있지만, 예리한 시장 참여자들은 TON 생태계에 대한 '믿음'이 약해지고 있음을 감지했습니다. 예를 들어, 시장이 반등하는 동안 SOL 토큰은 빠르게 200달러를 넘어섰지만, TON의 가격 상승은 눈에 띄게 둔화되었습니다.





그러나 TON 생태계가 완전히 침체된 것은 아니라는 점에 주목할 필요가 있습니다. 실제로 이러한 침체기 동안 생태계 내에서 몇 가지 주목할 만한 특징이 나타났습니다. 예를 들어, Notcoin이 출시되기 전, 중앙화 거래소(CEX)들은 TON 사용자 시장을 잡기 위해 치열한 경쟁을 벌였고, DOGS 프로젝트는 텔레그램 커뮤니티 내 열기를 다시 불러일으키는데 성공했습니다. 이러한 발전은 시장 심리가 개선됨에 따라 TON 생태계 내 토큰들도 반등할 준비가 되어 있음을 보여주는 지표라고 할 수 있습니다.









트럼프의 암호화폐 공약이 발표되는 가운데 TON에 우호적인 신호가 몇 가지 나타났습니다. 트럼프는 비트코인을 타겟으로 한 정책 조치와 암호화폐 산업에 대한 미국 경제의 개방성을 높이기 위한 선진적인 "차단 해제" 정책을 제안했습니다. 이는 특히 오랫동안 불확실성의 베일 속에서 운영되어온 텔레그램과 TON과 같은 프로젝트에 더 많은 지원과 개발 기회를 얻을 수 있는 좋은 기회로 작용할 것입니다. 암호화폐에 대한 트럼프의 관대한 입장은 의심할 여지없이 TON에게 좋은 징조입니다. 이러한 배경에서 시장 추세가 상승세를 이어간다면 TON 생태계는 잠재적으로 새로운 성장 기회를 맞이할 수 있을 것입니다.





실제로 퍼블릭 블록체인의 개발에는 여러 사이클이 필요하며, 특히 경쟁이 치열할 때는 프로젝트가 단기간에 획기적인 발전을 이루기 어려운 경우가 많습니다. 하지만 장기적으로 볼 때 TON의 인프라와 시장 수요는 여전히 강력한 성장 잠재력을 지니고 있습니다. 예를 들어, 솔라나는 지난 몇 년 동안 변동성을 경험했지만 고속 블록체인의 이점 덕분에 상당한 성공을 거두었습니다. 특히 더 유리한 정책 조건 하에서 TON이 이 모델을 복제할 수 있을지 여부에 따라 향후 폭발적인 성장을 다시 경험할 수 있을지 여부가 결정될 것입니다.









TON의 성장 궤적은 이더리움이나 솔라나와 같은 퍼블릭 블록체인과 많은 유사점을 공유합니다. 퍼블릭 블록체인의 개발은 일반적으로 예측 가능한 패턴을 따릅니다: 첫째, 생태계 프로젝트의 급속한 성장, 둘째, TVL(Total Value Locked)의 폭발적 증가, 마지막으로 탈중앙화 거래소(DEX)와 탈중앙화 금융(DeFi)의 성숙도입니다.





생태계 프로젝트 토큰의 성장

이더리움과 솔라나는 모두 초기 단계에서 생태계 프로젝트를 위한 토큰을 대량으로 발행했습니다. 이러한 토큰 붐은 퍼블릭 블록체인 생태계에 활력을 불어넣었습니다. TON도 과거에 이 단계를 거쳤으며, 특히 토큰 인기와 가격 상승으로 많은 사용자를 끌어모았습니다.





TVL 성장

TVL은 온체인 자산의 유동성과 사용자 활동을 직접적으로 반영하기 때문에 퍼블릭 블록체인의 성장을 측정하는 주요 지표입니다. 이더리움의 DeFi Summer 기간 동안 TVL은 100배 이상 증가했으며, 솔라나 역시 2023년에 비슷한 성장을 경험했습니다. 현재 TON의 TVL은 약 7억 달러입니다. 약간의 조정을 경험했지만 성장 잠재력은 여전히 상당합니다.





DEX 및 DeFi 생태계의 다양성

솔라나, 이더리움과 같은 퍼블릭 블록체인에서 DEX와 DeFi 플랫폼의 발전은 온체인 상호작용의 다양성을 촉진하고 생태계의 성숙에 기여했습니다. 그러나 TON 생태계는 특히 DEX 기능 측면에서 아직 초기 단계에 있습니다. DEX 플랫폼의 기능을 향상시키고 DeFi 애플리케이션을 풍부하게 하는 것이 TON의 향후 발전의 핵심이 될 것입니다.









현재 시장 침체로 인해 몇 가지 어려움에 직면했음에도 불구하고, TON은 퍼블릭 블록체인의 장기적인 성장 궤도에서 여전히 상당한 발전 잠재력을 지니고 있습니다. TON의 성능과 확장성은 솔라나와 대등한 수준이지만, 생태계의 DeX 및 DeFi 기능은 아직 개발이 미진한 상태입니다. 다행히도 TON의 개발자와 커뮤니티는 이미 이 문제를 해결하기 위한 솔루션을 개발하고 있습니다.





예를 들어, LayerPixel의 PixelSwap은 TON 생태계 내에서 DEX의 한계를 해결하기 위해 취해진 첫 번째 단계입니다. PixelSwap은 텔레그램 미니 앱과 원활하게 통합되어 보다 정교한 거래 기능을 제공함으로써, TON이 사용자를 보다 효과적으로 유치할 수 있도록 도와줍니다. 또한, 솔라나와 이더리움의 성공적인 경험을 바탕으로, TON은 생태계 애플리케이션을 더욱 풍부하게 하고, DeFi 기능을 강화하며, TVL과 거래량을 늘릴 수 있습니다.









TON은 몇 가지 어려움에 직면해 있지만, 업계의 발전 추세에 따라 차세대 '솔라나'가 될 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다. 암호화폐에 대한 시장의 우호적인 정책으로 인해 정책과 기술 발전에 힘입어 TON은 두 번째 성장의 물결을 맞이할 수 있습니다. 솔라나나 이더리움과 마찬가지로 TON도 침체에서 번영으로 나아가는 주기를 거치게 될 것입니다. 생태계가 계속 발전하고 탈중앙화 거래소와 DeFi 기능이 강화되는 한, TON의 미래는 여전히 유망합니다.





