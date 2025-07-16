1분 안에 MX 매수하기

1. MX를 보유하면 어떤 이점이 있나요? MX는 MEXC에서 발행하는 기본 유틸리티 토큰입니다. MX를 보유하면 Launchpool 및 Kickstarter와 같은 플랫폼 이벤트에 참여하여 프로젝트 토큰 에어드랍 및 기타 보상을 받을 수 있습니다. 또한 MX는 거래 수수료 20% 할인을 통해 수수료를 공제하는 데 사용할 수 있습니다. 사용자가 지난 24시1. MX를 보유하면 어떤 이점이 있나요? MX는 MEXC에서 발행하는 기본 유틸리티 토큰입니다. MX를 보유하면 Launchpool 및 Kickstarter와 같은 플랫폼 이벤트에 참여하여 프로젝트 토큰 에어드랍 및 기타 보상을 받을 수 있습니다. 또한 MX는 거래 수수료 20% 할인을 통해 수수료를 공제하는 데 사용할 수 있습니다. 사용자가 지난 24시
1. MX를 보유하면 어떤 이점이 있나요?


MX는 MEXC에서 발행하는 기본 유틸리티 토큰입니다. MX를 보유하면 Launchpool 및 Kickstarter와 같은 플랫폼 이벤트에 참여하여 프로젝트 토큰 에어드랍 및 기타 보상을 받을 수 있습니다. 또한 MX는 거래 수수료 20% 할인을 통해 수수료를 공제하는 데 사용할 수 있습니다. 사용자가 지난 24시간 동안 현물 계정에 500 MX 이상을 보유하고 있으면 현물과 선물 거래 수수료 모두 50% 할인을 받을 수 있습니다.

2. MX 토큰은 어떻게 매수하나요?


MX 토큰을 매수하려면 개인 현물 계정에 USDT, USDC, BTC 또는 ETH가 있는지 확인해야 합니다. 현재 MEXC 플랫폼에서 MX 관련 거래 페어로 거래할 수 있는 토큰은 이 네 가지뿐이기 때문입니다.
이러한 토큰을 보유하고 있지 않다면 법정화폐로 USDT를 구매하거나 다른 거래소에서 MEXC 플랫폼에 입금할 수 있습니다.

2.1 웹사이트에서


공식 MEXC 웹사이트에 방문하여 로그인한 후 페이지 상단의 [현물거래] 위에 커서를 올려놓고 [현물거래]를 선택합니다. 오른쪽 검색창에 "MX"를 입력하고 MX/USDT 거래 페어를 찾습니다.


차트 아래에 MX를 매수하고자 하는 수량과 가격을 입력합니다. [MX 구입]을 클릭하여 매수를 완료하고 주문이 시장에서 체결될 때까지 기다립니다.


2.2 앱에서


MEXC 앱 홈페이지에서 하단의 [시장현황]을 탭한 후 [현물]을 선택합니다. [MX/USDT](검색창을 사용하여 검색할 수도 있음)를 탭하여 MX/USDT의 차트 페이지로 들어갑니다. 그런 다음 [매수]를 탭합니다.

MX를 매수하고자 하는 수량과 가격을 입력합니다. [MX 매수]를 탭해 거래를 완료하고 주문이 체결될 때까지 기다립니다.


3. MX를 보유하여 플랫폼 이벤트에 참여하려면 어떻게 해야 하나요?


MX를 보유하면 Launchpool 및 Kickstarter와 같은 플랫폼 이벤트에 무료로 참여할 수 있습니다. Launchpool은 사용자가 지정된 토큰을 스테이킹하여 인기 암호화폐 또는 신규 상장 암호화폐를 에어드랍 받을 수 있는 에어드랍 이벤트입니다. Kickstarter는 MEXC에서 시작한 상장 전 이벤트로, 사용자가 MX를 스테이킹하여 참여하여 무료 에어드랍을 받을 수 있습니다. 자세한 설명을 위해 Kickstarter를 예로 들어 설명하겠습니다.

MEXC 웹사이트 홈페이지에서 [이벤트] - [킥스타터]를 클릭합니다.


이벤트 페이지에서 [빠른 커밋]을 클릭하면 진행 중인 모든 Kickstarter 이벤트에 참여할 수 있습니다. 참여에 성공하면 보상이 지급될 때까지 기다리면 됩니다.


일반적으로 Kickstarter 이벤트에 참여하려면 사용자는 지난 24시간 동안 최소 5개의 MX 토큰을 보유해야 합니다. MX 토큰은 잠기지 않으며 거래에 계속 사용할 수 있습니다.

면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하기 위한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

