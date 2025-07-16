1분 안에 비트코인 매수하기





비트코인을 처음 구매하는 신규 사용자의 경우 입금을 완료한 다음 현물 거래 기능을 사용해 비트코인을 빠르게 획득하는 것이 좋습니다.









암호화폐 구매 서비스를 직접 선택해 법정화폐로 비트코인을 구매할 수도 있습니다. 현재 이 서비스는 특정 국가 및 지역에서만 이용할 수 있습니다. 플랫폼 외부에서 직접 비트코인을 구매하려는 경우, 보증이 제공되지 않으므로 더 높은 위험이 수반될 수 있다는 점을 인지하고 신중하게 고려하시기 바랍니다.









1단계: 공식 MEXC 웹사이트에 로그인하고 왼쪽 상단의 [현물거래] - [현물거래]를 클릭합니다.









2단계: "메인" 영역에서 거래 페어를 선택합니다. 현재 MEXC는 BTC/USDT, BTC/USDC, BTC/TUSD 등 주요 거래 페어를 지원합니다.









3단계: BTC/USDT 거래 페어를 예로 들어 구매를 진행합니다. 다음 세 가지 주문 유형 중 하나를 선택할 수 있습니다: ① 지정가 ② 시장가 ③ 스탑-리밋. 이 세 가지 주문 유형은 서로 다른 특성을 가지고 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하시기 바랍니다. 다양한 유형의 현물 주문





① 지정가 매수





원하는 매수 가격과 매수 수량을 입력한 후 [BTC 구입]을 클릭합니다.





최소 주문 금액은 1 USDT입니다. 설정한 구매 가격이 시장가와 큰 차이가 있는 경우 주문이 즉시 체결되지 않을 수 있으며 아래의 "미체결 내역" 섹션에 표시됩니다.









② 시장가 매수





구매 수량 또는 체결 금액을 입력한 다음 [BTC 구입]을 클릭합니다. 시스템이 시장가로 주문을 빠르게 체결하여 비트코인 매수를 도와드립니다. 최소 주문 금액은 1 USDT입니다.









③ 스탑-리밋





스탑-리밋 주문을 사용하면 트리거 가격, 매수 금액, 수량을 미리 설정할 수 있습니다. 시장가가 트리거 가격에 도달하면 시스템은 지정한 가격에 지정가 주문을 체결합니다.





BTC/USDT를 예로 들어 현재 BTC 시세가 27,250 USDT인 시나리오를 생각해 보겠습니다. 기술적 분석에 따르면 가격이 28,000 USDT를 돌파하면 상승 추세가 시작될 것으로 예상합니다. 트리거 가격을 28,000 USDT로 설정하고 매수 가격을 28,100 USDT로 설정한 스탑 리밋 주문을 사용할 수 있습니다. 비트코인 가격이 28,000 USDT에 도달하면 시스템은 즉시 28,100 USDT에 매수하는 지정가 주문을 체결합니다. 주문은 28,100 USDT 이하의 가격으로 체결될 수 있습니다. 28,100 USDT는 지정가이며, 시장 변동이 너무 심할 경우 주문이 체결되지 않을 수 있습니다.













1단계: MEXC 앱에 로그인하고 [거래]를 탭합니다.









2단계: 주문 유형과 거래 페어를 선택합니다. 주문 유형은 ① 지정가 ② 시장가 ③ 스탑-리밋 세 가지 중 하나를 선택할 수 있습니다. 세 가지 주문 유형 간의 차이점은 위의 "웹사이트에서 비트코인 매수하기" 섹션을 참조하시기 바랍니다. [BTC/USDT]를 탭하여 다른 거래 페어로 전환할 수도 있습니다.









3단계: BTC/USDT 거래 페어를 예로 들어 시장가 주문을 합니다. [BTC 매수]를 탭합니다.







