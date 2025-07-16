BTC, 10만 달러 재돌파: 디지털 금이 계속 빛나는 이유

BTC , 10만 달러 재돌파!





최근 비트코인이 다시 한 번 10만 달러를 돌파하며 104,000달러까지 치솟았습니다. 이는 24시간 기준 7.41% 상승으로, 약 3개월 만에 기록한 최고가입니다. 주요 암호화폐들도 함께 강세를 보였습니다. MEXC 데이터에 따르면, 시가총액 상위 100개 토큰 대부분이 상승세를 보이고 있으며, ETH 는 2,600달러를 넘어섰고, SOL 은 180달러를 돌파, DOGE 는 0.25달러를 웃돌았습니다.





이번 가치 회복은 단순한 우연이 아닙니다. 이는 글로벌 금융 시스템의 구조적 변화가 맞물리며 나타난 강력한 흐름을 반영합니다. 단순한 가격 상승을 넘어, 비트코인의 가치 논리가 주권 자본의 유입, 기술 혁신, 그리고 규제 패러다임의 변화에 의해 근본적으로 재편되고 있는 전환의 시기를 우리는 목격하고 있습니다.













글로벌 무역 환경의 극적인 변화가 최근 시장 랠리의 촉매제로 작용했습니다. 5월 8일, 미국과 영국은 일부 산업 분야의 관세를 철회하고 상호 시장 접근을 확대하는 새로운 무역 협정 을 체결했습니다. 이어 5월 10일, 중국과 미국은 제네바 회담에서 농산물에 대한 관세 인하 에 합의했습니다. 이 두 가지 중대 발표는 전 세계 자본의 재평가와 재배치를 촉발했습니다.





Investing.com 의 데이터에 따르면, 두 협정 체결 후 72시간 이내에 미국 달러 지수는 2.3% 하락한 반면, 비트코인은 온체인 기준으로 47억 달러의 순유입을 기록했습니다. 이 자금 흐름의 뚜렷한 대비는 보다 근본적인 흐름을 시사합니다. 전통적인 법정통화 시스템에 대한 신뢰 위기가 점점 더 심화되고 있다는 것입니다.









이번 자본 이동의 배경에는 두 가지 핵심 동력이 자리하고 있습니다. 첫째, 무역 장벽 완화는 국경 간 자본 흐름을 가속화하며, 전 세계적으로 이전이 가능한 자산으로서 비트코인의 경쟁력을 부각시켰습니다. 둘째, 관세 인하는 인플레이션 기대치를 낮추면서, 인플레이션 헤지 수단으로서의 달러 매력을 약화시켰습니다.





블룸버그에 따르면, 무역 협정이 체결된 그 주에 기관 투자자들은 그레이스케일 비트코인 트러스트(GBTC)를 통해 32,000 BTC를 추가 매수했으며, 이는 2024년 들어 가장 높은 주간 유입량입니다. 이는 비트코인이 단순한 투기 자산을 넘어 전략적 안전자산이자 "디지털 금"으로 진화하고 있음을 입증하는 사례입니다.









비트코인이 10만 달러를 돌파하는 데 있어 기관 투자자의 지속적인 포지셔닝은 핵심 자금 원천 중 하나였습니다. 2025년 초부터 상장 기업 및 일부 국가의 비트코인 매집 계획은 시장의 뜨거운 주목을 받아왔습니다.





Strategy (구 MicroStrategy)는 여전히 비트코인에 가장 적극적으로 투자하는 기업 중 하나입니다. 5월 2일, 이 회사는 새로운 " 42/42 플랜 "을 발표했으며, 향후 2년간 총 840억 달러를 조달해 비트코인을 매수할 계획입니다. 이는 이전의 "21/21 플랜"의 연장선으로, 당시에는 420억 달러를 투입해 비트코인을 축적한 바 있습니다. 2025년 5월 기준, MicroStrategy는 50만 개 이상의 비트코인을 보유하고 있으며, 현재 시세 기준으로 이는 580억 달러를 초과하는 규모입니다.









더 많은 기업들이 Strategy와 같은 선도 기업들의 투자 전략에서 영감을 받아, 자사 재무제표에 암호화폐 보유를 늘리고 있는 뚜렷한 징후들이 나타나고 있습니다. Bernstein의 애널리스트 가우탐 추가니(Gautam Chhugani)는 약 80여 개 기업이 "비트코인 스탠다드"를 채택했으며, 이는 비트코인을 대규모로 재무제표에 포함시켰음을 의미한다고 언급했습니다. 이들 기업의 보유량은 전체 비트코인 공급량의 약 3.4%에 해당합니다. 추가니는 "경기 침체와 공급 제약이 맞물린 시점에서 상장 기업들의 지속적인 축적은 비트코인의 회복력을 더욱 강화시킬 수 있다"고 평가했습니다. 예를 들어, 일본의 Metaplanet 은 기업 자산의 35% 이상을 비트코인에 할당했으며, 인도의 Jetking은 18,000 BTC 규모의 비트코인 준비금을 구축할 계획 입니다. 이러한 결정은 단순한 금융 투자 차원을 넘어, 법정통화 가치 하락에 대비한 전략적 움직임으로 진화하고 있습니다.





더 주목할 만한 것은 주권 자본의 진입입니다. 뉴햄프셔주는 "디지털 자산 준비금 법안(Digital Asset Reserve Bill)"을 통과 시켜 재무부가 시가총액이 5,000억 달러를 초과하는 비트코인 등의 디지털 자산을 구매할 수 있도록 했습니다. 텍사스주 역시 유사한 법안을 최종 입법 검토 단계에 두고 있습니다. 이러한 움직임은 비트코인 시장에 장기적인 자본 유입 기반을 제공하는 동시에, 글로벌 금융 시스템 내에서 비트코인의 위상이 점차 상승하고 있음을 보여주는 신호입니다.









오랫동안 암호화폐 산업은 규제의 불확실성 속에서 운영되었고, 이는 발전에 큰 장애물이 되었습니다. 하지만 트럼프 행정부의 귀환은 규제 방향의 급격한 전환을 의미하며, 암호화폐에 더 우호적인 입장을 보였습니다. 올해 3월, 트럼프는 전략적 비트코인 준비금 및 디지털 자산 목록을 구축하라는 행정명령을 서명했습니다. 이 조치는 중요한 이정표로, 미국 정부가 비트코인과 기타 암호화폐의 가치를 전략적으로 인정하고 있음을 보여주며, 신중한 관찰에서 적극적인 수용과 실행으로의 근본적인 태도 변화를 나타냅니다.





또한, 미국 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 산업에 대한 규제 방식을 점차 완화하는 모습을 보이고 있습니다. SEC는 그동안 암호화폐 프로젝트에 대해 매우 엄격한 접근을 취해왔고, 이는 많은 규제 준수 문제를 일으켰습니다. 그러나 최근 규제 환경이 점차 변하고 있습니다. SEC와 리플(Ripple) 간의 합의가 업계에서 논란을 일으킨 것은 사실이지만, 이는 더 유연한 규제를 향한 흐름을 반영하는 사례입니다. 이 변화는 암호화폐 기업들이 보다 예측 가능한 규제 환경에서 운영할 수 있도록 돕고, 컴플라이언스 비용을 줄이며, 정책 리스크를 감소시키는 데 기여하고 있습니다. 결국 이는 암호화폐 산업의 장기적인 발전에 중요한 안정감을 제공합니다.









비트코인은 이제 개념적인 이야기에서 기술 기반의 가치 자산으로 변모하고 있습니다. 비트코인의 레이어 2 확장 솔루션인 라이트닝 네트워크 는 빠르게 발전하고 있습니다. 5월 13일 기준으로 라이트닝 네트워크의 노드 수는 11,375개에 달하며, 결제 채널 용량은 4,200 BTC를 초과했습니다.









비트코인의 가치 제안은 그 반감기 메커니즘과 내재된 희소성의 상호작용에 의해 계속해서 강화되고 있습니다. 네 번째 반감기 이후, 비트코인의 연간 인플레이션율은 1.75%에서 0.85%로 감소했습니다. 2024년 세계금협회(WGC)의 보고서에 따르면, 2023년 기준으로 지구 상의 금 공급량은 212,582톤이며, 연간 증가율은 약 1.64%였습니다. 이는 비트코인의 반감기 이후 공급 성장률이 금의 절반 정도에 불과할 것으로 예상되며, 공급 측면에서 비트코인이 훨씬 희소해짐을 의미합니다.





행동 측면에서는, MacroMicro의 데이터에 따르면 비트코인 주소의 63%가 1년 이상 코인을 보유 한 것으로 나타났습니다. 이는 역대 최고치로, 이른바 "다이아몬드 핸드"의 급증은 투자자의 인식에 근본적인 변화를 나타냅니다. 비트코인은 이제 단기적인 투기 자산이 아니라 장기적인 가치 저장 수단으로 점점 더 많이 취급되고 있습니다.













비트코인이 역사적인 10만 달러 돌파를 이룬 가운데, 시장의 관심은 이제 다음 주요 저항 수준으로 옮겨졌습니다. 기술적 분석에 따르면, 비트코인이 $105,000 지지선 위를 유지할 수 있다면 2025년 3분기에는 $120,000–$130,000 범위에 도전할 가능성이 있습니다. 이는 스탠다드차타드의 최근 보고서가 제시한 연말 BTC 가격 목표인 $148,000과 일치합니다. 하지만, 이러한 낙관적인 전망 뒤에는 중요한 진화적 도전들이 존재합니다.





10만 달러를 넘은 복잡한 시장 환경에서, 소매 투자자들은 강력한 유동성과 견고한 리스크 관리 시스템을 갖춘 플랫폼을 필요로 합니다.





MEXC의 전문 서비스를 활용하면, 투자자들은 10만 달러 돌파 이후의 시장 환경을 더 큰 자신감을 가지고 탐색할 수 있습니다. 여기를 클릭하여 MEXC의 비트코인 전용 거래 존에 접속 하고, 안전하게 포트폴리오를 성장시킬 수 있는 새로운 시장 기회를 잡아보세요.





면책 조항: 이 정보는 투자, 세금, 법률, 재정, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하라는 조언을 포함하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보만을 제공하며, 투자 조언을 의미하지 않습니다. 투자 시 관련된 위험을 충분히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. MEXC는 사용자들의 투자 결정에 대해 책임지지 않습니다.











