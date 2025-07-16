급성장하는 RWA 부문: 암호화폐 시장으로 유입되는 자본의 관문인가?

2024년 상반기부터 RWA(실물 연계 자산) 부문은 블록체인 업계에서 점차 새로운 개념으로 떠오르고 있습니다. 듄 애널리틱스 데이터에 따르면, RWA 부문은 연초 이후 밈 부문에 이어 117% 증가하며 두 번째로 큰 성장세를 보였습니다. 대표적인 프로젝트인 Ondo Finance는 네이티브 토큰인 ONDO가 일주일 만에 110% 이상 상승하며 전체 RWA 부문을 이끌었고, 여러 프로젝트 토큰이 계속해서 사상 최고치를 경신하고 있습니다.





또한 Boston Consulting Group, Messari 및 Binance Research 등 여러 기관이 보고서에서 RWA의 잠재력을 강조하면서 기관 시장의 주목을 받고 있습니다. Citibank, BlackRock, Fidelity 및 JP모건과 같은 전통적인 금융 대기업들도 이 분야에 뛰어들었습니다. 7월 중순에는 홍콩 애드미럴티(Admiralty)에 위치한 China-Hong Kong Financial Elite Exchange Center에서 Academy of Commerce, 홍콩과학기술대학교, 다양한 기업 및 협회의 엘리트들이 모여 국가 간 데이터 흐름과 디지털 자산에 대한 최신 이슈를 논의하는 심포지엄을 개최했습니다. 이 심포지엄에서는 특히 실물 연계 자산과 디지털 자산의 결합에 주목하여 이 분야의 최신 발전과 잠재력에 대해 논의했습니다.





실물 연계 자산(RWA)은 완전히 새로운 개념이 아니라 새로운 분야입니다. 이는 실제 자산과 토큰화의 결합을 의미하며, 기존 자산과 웹 3.0 암호화 자산의 통합을 상징합니다. 블록체인에서 RWA 토큰은 거래할 수 있는 실제 자산을 나타냅니다. 이러한 토큰은 국채, 회사채와 같은 채권, 부동산, 금과 같은 주식 등 실물 자산을 온체인으로 표현한 것입니다. 최근에는 합성 자산 프로토콜(예: Mirror, Synthetix, MakerDAO)과 NFT 애플리케이션(예: IP 토큰화, 예술품 지분화)에 모두 RWA 개념이 적용되고 있습니다.





주요 적용 시나리오는 다음과 같습니다:





자산 토큰화: 토큰화 기술을 통해 부동산, 금, 예술품과 같은 전통적인 자산을 블록체인에 표시하여 거래와 투자를 용이하게 합니다. 이러한 접근 방식을 통해 고가 자산의 부분 거래가 가능해져 투자 문턱이 낮아집니다.





자금 조달 채널의 확장: 기업과 개인은 실물 자산을 담보로 새로운 자금 조달 채널을 확보할 수 있습니다. 예를 들어, 부동산을 담보로 RWA를 통해 대출을 확보하거나 예술 작품을 토큰화하여 자금을 조달할 수 있습니다.





자산 유동화: 실물 자산의 수익권을 디지털 증권으로 전환하여 블록체인 기술을 통해 투명하고 효율적인 거래를 가능하게 합니다. 이 방법은 일반적으로 채권이나 주식과 같은 전통적인 금융 자산을 디지털화하는 데 사용됩니다.





DeFi 통합: RWA 자산을 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼에 통합하여 사용자에게 RWA 기반 대출 프로토콜 및 유동성 풀과 같은 더 많은 금융 상품과 서비스를 제공하는 것입니다.





스마트 계약 애플리케이션: 스마트 계약을 활용하여 자동으로 수익을 분배하고 권리와 의무를 관리하는 등 RWA 자산과 관련된 거래를 자동으로 실행하고 관리하여 운영 효율성과 투명성을 개선합니다.





간단한 예를 들어보겠습니다: 우리가 자주 사용하는 USDT는 실제 세계 달러가 온체인 자산에 고정되어 있는 RWA(실물 연계 자산)의 예시입니다. 악기, 시계, 한정판 운동화 같은 작은 물건부터 부동산과 같은 큰 자산까지 이론적으로 블록체인에 실물 자산을 표현할 수 있다고 상상할 수 있습니다. 이미 RWA의 실제 사례가 더 자주 등장하기 시작했습니다. 예를 들어, 올해 6월 애니모카(Animoca)와 갤럭시(Galaxy)의 공동 창업자 얏 시우(Yat Siu)는 러시아 황후 캐서린 대제(Catherine the Great)의 소유였던 바이올린을 경매에서 구입하여 갤럭시에 담보로 제공하고 수백만 달러 상당의 대출을 받은 적이 있습니다. 실물 자산 보유자에게는 실물 자산에 유동성을 제공한다는 점에서 이는 의심할 여지없이 유익한 일입니다. 또한 온체인 사용자의 경우, 토큰이나 대체 불가능한 토큰의 형태로 자산을 보유하고 있든 상관없이 실제 자산이 뒷받침된다는 것은 보안의 한 층을 더하는 것입니다. 기관의 참여와 온체인 데이터는 모두 증가하는 추세를 보이고 있습니다.





최근 몇 년 동안 데이터 요소와 디지털 자산 거래는 정책과 시장 논의의 초점이 되고 있습니다. 다양한 데이터 기관의 설립은 데이터 요소의 중요성이 커지고 있음을 의미합니다. 예를 들어, RuiHe Capital은 RWA 모델 적용을 촉진하기 위해 인가된 거래소 및 홍콩 기반 금융기관과 협력하는 것을 목표로 RWA 투자은행 설립을 추진 중입니다. Dune의 데이터 대시보드에 따르면, DEX에서 관련 토큰의 온체인 총량이 꾸준히 증가하고 있는 것이 분명합니다.









CoinGecko의 2024년 2분기 암호화폐 산업 보고서에 따르면, RWA 부문은 2분기 웹 트래픽의 11.3%를 차지하며 14.34%로 1위를 차지한 밈 토큰에 이어 2위를 차지했습니다. 이러한 수치는 RWA 부문이 점점 더 많은 관심을 받고 있으며, 암호화폐 자산 성장의 차세대 리더가 될 준비가 되어 있음을 나타냅니다. RWA.xyz의 데이터에 따르면 작성일 현재 RWA 부문의 온체인 자산은 117억 3천만 달러에 달하며, 주로 개인 신용, 미국 국채, 원자재 등에 집중되어 있습니다. 다양한 데이터와 분석에 따르면 이 신흥 RWA 부문은 상당한 활력을 보이고 있습니다.









물론 RWA 분야는 빠르게 발전하고 있지만 몇 가지 문제와 도전에 직면해 있습니다:





높은 진입 장벽 : 기존 자산 보유자와 일반 사용자의 경우, RWA 분야에 진입하기 위한 지식과 기술 장벽이 상대적으로 높습니다. 예를 들어, 예술작품 자산을 토큰화하려면 RWA 관련 기술과 블록체인 운영에 대해 많은 것을 배워야 하기 때문에 진입이 어렵습니다. 또한 다른 RWA 서비스 상품은 수수료가 높은 경우가 많습니다.

유동성 부족: 현재 다양한 기관에서 제공하는 대부분의 RWA 상품은 미국 국채와 사모 크레딧에 집중되어 있으며, 원자재 기반 상품은 거의 없습니다. 유통 시장이 활성화되지 않아 현재 RWA 자산의 온체인 거래 유동성이 좋지 않습니다.





RWA 부문 최초의 모듈형 L2 퍼블릭 체인인 Plume Network는 RWA의 진입 장벽을 낮추고 참가자들에게 강력한 탈중앙 금융 생태계를 통해 RWA와 상호 작용하고 투자할 수 있는 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 합니다. 한편으로는 새로운 사용자를 유치하고, 다른 한편으로는 RWA를 위한 온체인 유동성을 확보하여 활기찬 생태계를 구축하는 것을 목표로 합니다.





Plume Network는 이더리움 생태계와의 높은 호환성을 제공하는 Arbitrum Nitro 스택을 기반으로 구축되었습니다. 이더리움 생태계의 개발자는 자신의 애플리케이션을 Plume 체인으로 직접 마이그레이션할 수 있습니다. 현재 ERC-20, ERC-721, ERC-1155, ERC-3643 등 다양한 토큰 표준을 완벽하게 지원하여 사용자에게 자산 토큰화를 위한 더 많은 옵션을 제공합니다.





Plume Network는 Haun Ventures가 이끄는 1,000만 달러 규모의 시드 라운드에 Galaxy Ventures, Superscrypt, A Capital이 참여했습니다. 또한 Injective의 Eric Chen, Wormhole Labs의 Anthony Ramirez, Eigenlayer의 Calvin Liu와 같은 엔젤 투자자로부터도 지원을 받았습니다. Plume 테스트넷 단계에는 이미 수집품, 합성 자산, 명품, 부동산, 대출 프로토콜, 무기한 DEX 등의 분야를 아우르는 150개 이상의 프로젝트가 참여했습니다. 특히, Plume Network의 테스트넷 인센티브 프로그램은 커뮤니티 내에서 많은 관심을 받고 있습니다. 이 이벤트는 '글로벌 여행'을 주제로 진행되며, 사용자는 다양한 국가(생태계)를 탐험하고 여행 과제를 완료하고 친구를 초대하여 포인트와 향후 에어드랍 토큰을 획득할 수 있습니다.









업계 전망

최근 이더리움의 공동 창립자 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)은 소셜 미디어를 통해 회사 주식을 토큰 형태로 판매하는 아이디어를 지지하며, 이를 실물 연계 자산(RWA) 개념과 연관시켰습니다. 비탈릭은 RWA를 지지하며 블록체인에 더 다양한 종류의 RWA가 등장하기를 희망한다고 말했습니다. 이를 통해 애플리케이션은 단일 발행자나 자산 클래스와 관련된 시스템적 위험에 노출되지 않고도 이를 사용할 수 있게 될 것입니다.









선도적인 글로벌 암호화폐 거래 플랫폼으로서 MEXC 는 RWA 부문의 발전을 적극적으로 모니터링하고 지원하고 있습니다. 네트워크 전체에서 가장 빠른 신규 토큰 상장 속도, 가장 광범위한 토큰 커버리지, 업계에서 가장 높은 선물 유동성을 갖춘 MEXC는 풍부한 투자 기회를 창출하고 투자자들에게 다양하고 원활한 거래 옵션을 제공합니다. 혁신적인 거래 서비스와 고급 기술 지원을 통해 MEXC는 향후 RWA 프로젝트의 유동성과 시장 확장에 큰 힘을 실어주어 이 분야가 더 폭넓은 시장 적용과 발전을 이룰 수 있도록 지원할 것으로 기대됩니다.





시장 예측

Citibank 보고서에 따르면, RWA 토큰화 시장은 2030년까지 4조 달러에 달할 것으로 예상됩니다. Centrifuge 및 MakerDAO와 같은 프로젝트는 이미 RWA의 시장 잠재력을 입증했습니다. Boston Consulting Group의 예측에 따르면, 2030년까지 전 세계 금융자산 토큰화 시장은 16조 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 현재 시가총액이 60억 달러에 불과한 RWA 부문과 비교하면, RWA 시장은 가까운 미래에 여전히 상당한 성장 잠재력을 가지고 있습니다.





전반적으로 RWA는 전통 금융과 암호화폐를 연결하는 다리로서 엄청난 발전 잠재력과 막대한 성장 기회를 보여줍니다. 자본 효율성 개선, 자금 조달 비용 절감, 시장 유동성 향상에 큰 가능성을 가지고 있으며, 블록체인에 적용되면 금융 산업을 크게 변화시킬 것입니다. Plume은 RWA를 위해 특별히 설계된 최초의 모듈형 EVM L2 네트워크로서 장벽을 낮추고 유동성을 높이며 규정 준수를 촉진하기 위해 노력하고 있으며, RWA 부문의 혁신과 발전을 주도할 것으로 기대됩니다. Plume은 아직 테스트 단계에 있지만, 향후 메인넷에서의 성능이 매우 중요할 것입니다. 그럼에도 불구하고 커뮤니티의 큰 관심을 받고 있는 RWA 부문의 유망한 신예로서 Plume 네트워크가 전통 금융의 현대화에서 중추적인 역할을 수행하여 전체 업계에 새로운 추진력과 발전 기회를 가져다주기를 기대합니다.



