Bondex: 블록체인과 AI로 구동되는 Web3 전문가 네트워킹의 새로운 시대

Bondex (BDXN) 는 블록체인과 인공지능을 결합하여 경력 개발 및 인재 채용의 미래를 재정의하는 탈중앙화 전문가 네트워킹 플랫폼입니다. 토큰 기반 경제와 게임화된 메커니즘을 통합하여 Bondex는 공정하고 투명하며 인센티브 기반의 전문적인 성장을 위한 생태계를 조성합니다.









기존 Web2 전문가 네트워킹 플랫폼에서는 사용자 데이터가 플랫폼에 의해 중앙에서 관리되어 사용자가 실질적인 가치를 창출하기 어려웠습니다. 또한, 채용 시장은 정보 비대칭성과 불투명한 추천 절차로 어려움을 겪고 있습니다. Bondex는 블록체인 기술을 활용하여 더욱 공정하고 투명하며 효율적인 웹3 전문가 네트워킹 플랫폼을 구축함으로써 이러한 문제를 해결하기 위해 탄생했습니다.





Bondex는 블록체인과 토큰 경제를 통해 사용자의 데이터 소유권, 검증 가능한 전문가 신원, 그리고 기여에 대한 공정한 보상을 제공합니다. Bondex는 전문가 네트워킹 플랫폼일 뿐만 아니라, DeFi와 GameFi의 요소를 통합한 탈중앙화된 인재 네트워크 시스템이기도 합니다.













Bondex를 통해 사용자는 검증 가능한 블록체인 기반 전문가 프로필을 구축할 수 있습니다. 학력, 기술 자격증, 경력 등의 정보를 온체인에 기록할 수 있습니다. 이를 통해 이력서의 진위성과 신뢰성을 크게 높이는 동시에 개인 정보 소유권을 사용자에게 돌려줍니다.









Bondex 플랫폼에서 사용자는 자신의 기술과 경험을 상세히 소개하고 전문가 네트워크를 구축할 수 있습니다. Bondex 플랫폼은 지능형 알고리즘을 활용하여 적합한 채용 기회와 잠재적 협력자를 추천하여 정확한 매칭을 지원합니다. 또한 사용자는 네트워크를 통해 더 많은 경력 기회와 리소스를 활용하여 장기적인 전문성 개발을 지원할 수 있습니다.









Bondex는 사용자의 적극적인 참여를 유도하기 위해 게임화 요소를 도입했습니다. 일일 미션을 완료하고 이정표를 달성하면 사용자는 BDXN 토큰과 Bond 포인트(BP)를 획득하여 개인의 가치를 높이고 보상을 창출할 수 있습니다.









Bondex는 플랫폼 거래의 공정성과 투명성을 보장하기 위해 탈중앙화 중재 법원(DAC)을 출범했습니다. 사용자는 BDXN 토큰을 스테이킹하고 분쟁 거래에 투표함으로써 분쟁 해결에 참여할 수 있습니다. 이 메커니즘은 플랫폼에 대한 신뢰를 강화할 뿐만 아니라 사용자의 참여와 주인의식을 강화합니다.





















BDXN 토큰 배분은 이해관계자들의 이익을 균형 있게 고려하고 플랫폼의 장기적인 발전을 지원하도록 신중하게 설계되었습니다. 배분 내역은 다음과 같습니다.





생태계 보상: 24%

팀: 15%

공개 라운드: 10%

시드 라운드+ 프라이빗 세일 : 13.5%

유동성: 10%

재무: 13%

마케팅: 5.5%

커뮤니티 에어드랍 : 3%

자문 및 컨설턴트: 6%













BDXN은 Bondex 생태계에서 다양한 역할을 수행하며, 다양한 메커니즘을 통해 가치를 확보합니다.





사용자는 플랫폼 참여를 통해 BDXN을 획득할 수 있습니다.

BDXN 보유자는 플랫폼 거버넌스에 참여할 수 있습니다.

사용자는 BDXN을 스테이킹하여 광고 수익 및 API 수수료와 같은 플랫폼 수익을 공유할 수 있습니다.

BDXN을 보유하면 DAC 중재 법원을 포함한 프리미엄 서비스 및 기능을 이용할 수 있습니다.









Bondex는 BDXN과 Bond 포인트(BP)로 구성된 듀얼 토큰 모델을 채택합니다. BP는 사용자 활동의 질과 신뢰성을 반영하는 오프체인 평판 점수 역할을 하며, 다양한 플랫폼 활동의 담보로 사용될 수 있습니다. 한편, BDXN은 온체인 유틸리티 토큰으로 가치 분배, 거버넌스, 그리고 긍정적인 행동에 대한 인센티브 제공에 핵심적인 역할을 합니다. 두 토큰은 함께 협력하여 플랫폼 생태계의 지속 가능한 성장을 지원합니다.









Bondex는 웹3 기반 전문 네트워킹 컨셉과 혁신적인 토크노믹스를 통해 디지털 업무 방식을 재정의하고 있습니다. 개인, 커리어, 플랫폼 간의 관계를 재구성함으로써 Bondex는 커리어 개발의 새로운 패러다임을 제시하고 있습니다. 데이터 소유권, 인력 이동성, 그리고 공정한 인재 가치 평가에 대한 전 세계적인 수요가 증가함에 따라, Bondex와 BDXN 생태계는 전문 소셜 네트워크의 새로운 표준으로 자리매김할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있으며, 사용자와 기업 모두에게 개방적이고 투명하며 효율적인 소통 환경을 제공합니다.





현재 BDXN은 MEXC에서 초저 수수료 로 거래 가능합니다. BDXN 구매 방법:





1）MEXC 앱을 열고 로그인하거나 공식 웹사이트 를 방문하세요.

2）검색창에 BDXN을 입력하고 현물 또는 선물 거래를 선택하세요.

3）주문 유형을 선택하고 수량과 가격을 입력한 후 거래를 완료하세요.





