Bluwhale Network (BLUAI): AI와 블록체인의 통합, 사용자의 개인 데이터 권한 강화

Bluwhale Network (BLUAI)는 AI와 블록체인 기술을 결합한 혁신적인 프로젝트로, 사용자들이 개인 데이터를 더 잘 통제할 수 있도록 설계되었습니다. 이 플랫폼은 탈중앙화 방식으로 운영되어, 참여자들이 생태계 내에서 보상을 받으면서 자신의 정보를 관리할 수 있습니다. 사용자 기반을 확대하기 위한 노력의 일환으로, Bluwhale Network는 에어드랍 이벤트 를 진행하고 있으며, 참여자들에게 BLUAI 토큰을 획득 하고 성장하는 커뮤니티에 참여할 수 있는 기회를 제공합니다.









1.1 탈중앙화된 데이터 통제

Bluwhale Network는 사용자에게 개인 데이터에 대한 완전한 통제권을 부여합니다. 사용자 데이터를 수집하고 수익을 창출하는 페이스북이나 아마존과 같은 전통적인 플랫폼과 달리, Bluwhale Network는 사용자에게 데이터 소유권을 돌려주는 탈중앙화 모델을 채택하고 있습니다. 참여자들은 자신의 데이터를 누구와 공유할지 결정할 수 있으며, 참여에 대한 보상으로 BLUAI 토큰을 받을 수 있습니다.





1.2 멀티체인 지원

Bluwhale Network는 멀티체인 아키텍처를 기반으로 작동하여, 서로 다른 블록체인 간의 데이터 상호 작용을 촉진합니다. 이 설계는 플랫폼의 유연성을 향상시킬 뿐 아니라 다양한 블록체인 애플리케이션 간의 호환성을 개선하여 생태계의 기능과 잠재력을 확장합니다.





1.3 지능형 보상 시스템

Bluwhale Network의 보상 시스템은 지능적인 메커니즘에 의해 작동됩니다. 사용자는 매일 출석 체크, 기사 공유, 친구 초대 등의 미션을 완료하여 BLUAI 포인트를 얻을 수 있습니다. 사용자가 포인트를 축적하면 더 큰 BLUAI 토큰 보상을 받을 수 있는 권한을 얻게 되어 지속적인 참여를 장려하는 인센티브 환경을 조성합니다.





1.4 영지식 증명(ZKP) 기술

사용자 데이터의 보안과 프라이버시를 보장하기 위해, Bluwhale Network는 영지식 증명 기술을 도입했습니다. 이 기술을 통해 사용자는 개인 신원을 공개하지 않고도 선택한 데이터를 안전하게 공유할 수 있습니다. 이 첨단 기술은 플랫폼의 프라이버시 보호 기능을 크게 향상시켜, 생태계 내에서 상호 작용할 때 사용자에게 마음의 평화를 줍니다.









Bluewhale Network는 커뮤니티 참여를 장려하고 프로젝트의 가시성을 높이기 위해 정기적으로 에어드랍 이벤트를 개최합니다. 사용자는 이러한 에어드랍을 통해 BLUAI 토큰을 획득할 수 있으며, 이를 통해 플랫폼의 성장과 사용자 참여를 더욱 촉진할 수 있습니다. 사용자는 BLUAI 플랫폼과 MEXC 공식 웹사이트에서 BLUAI 입금/거래 보상 이벤트에 참여할 수 있습니다. 사용자는 미션을 완료함으로써 BLUAI 순위 포인트를 획득하고 풍성한 보상을 받을 수 있습니다.

사용자는 간단한 몇 가지 단계를 통해 프로젝트 개발에 기여할 수 있을 뿐 아니라 상당한 에어드랍 보상을 받을 수 있는 기회를 얻게 됩니다.









Bluwhale Network의 토크노믹스는 프로젝트의 장기적인 지속 가능성을 보장하기 위해 설계되었습니다. BLUAI 토큰의 총 공급량은 100억 개이며, 다음과 같은 분배 구조를 가지고 있습니다.





노드 지원: 25% (노드 운영 지원, 네트워크의 탈중앙화 및 보안 보장)

팀: 21% (프로젝트 개발팀에 자금 제공을 통해 프로젝트 진행 촉진)

투자자: 20% (투자자를 지원하고 프로젝트에 필요한 자본을 제공)

DAO/마케팅: 18% (커뮤니티 인센티브 및 마케팅 활동)

에어드랍: 6% (커뮤니티 사용자에게 보상하고 생태계에 더 많은 참여를 장려)

시장 유동성 지원: 2% (시장 유동성 보장)

KOL(핵심 오피니언 리더): 1% (프로젝트 홍보를 위해 인플루언서에게 보상 제공)





BLUAI 토큰은 플랫폼 내에서 거래 수단으로 사용될 뿐만 아니라,스테이킹 또는 노드 운영을 통해 네트워크 유지에 참여하고 그에 따른 보상을 획득하는 데에도 사용됩니다.









Bluwhale Network의 성공은 강력한 기술 팀에 의해 주도됩니다. 팀원들은 인공지능과 블록체인 분야에서 폭넓은 경험을 가지고 있으며, 다양한 산업 배경 지식을 가지고 있습니다. 예를 들어, 팀의 CEO이자 공동 설립자인 한 진(Han Jin)은 캘리포니아 대학교 버클리 캠퍼스에서 학위를 받았고, 여러 포춘 500대 기업과 협력하면서 여러 블록체인 및 인공지능 관련 프로젝트의 개발에 기여했습니다. 또한, Bluwhale Network는 SBI Ven Capital, Cardano, Animoca Brands Japan 등 유명 기관의 자금 지원을 포함한 여러 전략적 투자자와 파트너의 지원을 받았습니다.









Web3 시대가 도래하면서, Bluwhale Network는 엄청난 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 개인 데이터 프라이버시 보호와 보상 메커니즘에 초점을 맞추는 것 외에도, Bluwhale Network는 게임, DeFi, 소셜 네트워킹 등 다양한 분야를 포괄하는 생태계로 확장할 계획입니다. 이 플랫폼은 지능형 보상 시스템과 첨단 AI 기술을 통해 사용자가 탈중앙화된 세상에서 더 많은 기회와 가치를 포착할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다. Bluwhale Network는 점차적으로 크로스 플랫폼, 크로스 애플리케이션 데이터 생태계를 구축하고 있으며, 사용자들이 데이터 프라이버시 문제에 대한 걱정 없이 다양한 탈중앙화 애플리케이션(dApp) 간에 원활하고 안전하게 전환할 수 있도록 하고 있습니다. 앞으로 Bluwhale Network는 데이터의 공정한 공유와 혁신적인 개발을 촉진하는 웹3 시대의 핵심 플랫폼이 되는 것을 목표로 하고 있습니다.









Bluwhale Network (BLUAI)는 AI와 블록체인 기술을 결합하여 사용자의 프라이버시를 보호하는 동시에 독특한 보상 시스템을 통해 커뮤니티 회원들에게 지속 가능한 혜택을 제공하는 혁신적인 프로젝트입니다. 에어드랍 이벤트가 진행됨에 따라 더 많은 사용자가 이 분산형 생태계에 참여하고 데이터 경제의 배당금을 공유할 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다. 블록체인 및 인공지능의 발전 추세에 관심이 있다면 블루웨일 네트워크는 의심할 여지 없이 주목할 만한 프로젝트입니다.





