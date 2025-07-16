Blum: TGE 및 에어드랍 카운트다운





많은 기대를 모았던 Blum 토큰 생성 이벤트(TGE)가 거의 다가왔습니다. 이전 업데이트에서는 2024년 상장을 암시했지만, 이제 최신 개발 상황을 확인할 수 있습니다: Blum이 곧 출시됩니다! 이 글에서는 Blum 포인트 (BP) 적립부터 앞으로의 로드맵, 그리고 물론 많은 기대를 모으고 있는 TGE에 이르기까지 알아야 할 모든 것을 안내해 드리겠습니다.









Blum 은 중앙화 거래소(CEX)와 탈중앙화 거래소(DEX)의 장점을 결합한 하이브리드 암호화폐 거래소로, 사용자에게 비트코인, 이더리움과 같은 주요 암호화폐부터 밈코인, 새롭게 등장하는 블록체인 혁신 기술에 이르기까지 다양한 토큰을 원활하게 거래할 수 있는 방법을 제공합니다. Gleb Kostarev, Vlad Smerkis, Vlad Maslyakov 등 금융 및 블록체인 전문가들로 구성된 팀이 개발한 Blum은 오프체인 호가창과 온체인 결제 기능을 하나의 앱에 통합함으로써 크로스체인 거래를 쉽게 만들어 줍니다. 30개가 넘는 블록체인 네트워크를 지원하는 Blum은 모바일 우선 인터페이스와 텔레그램 통합을 통해 사용자 경험을 우선시합니다. 참여도를 높이기 위해 Blum은 Blum Crypto Bot, Blum Points, Blum Drop Game과 같은 독특한 도구도 제공합니다.









Blum은 소셜 미디어와 웹사이트에 공식적으로 로드맵을 업데이트하여 앞으로의 흥미로운 발전에 대한 엿볼 수 있는 기회를 제공했습니다. 어떤 내용이 있을까요? 주요 온체인 암호화 혁신이 다가오고 있으며, 2025년 2분기와 3분기에 흥미로운 업데이트가 예정되어 있습니다. 2분기의 하이라이트는 이번 봄에 출시될 예정인 Blum TGE로, 거래 발전의 새로운 단계를 알릴 것입니다.





출처: Blum





AI 에이전트와 Launchpad의 결합을 통해 Blum은 X나 텔레그램과 같은 플랫폼에서 자동 거래나 원활한 토큰 프로모션과 같은 차세대 기능을 도입할 것입니다. Blum은 웹 기반 토큰 출시, 향상된 DEX 통합, 무기한 거래 옵션을 포함한 웹 및 모바일 앱을 출시하여 Telegram을 넘어 확장하고 있습니다. 멀티체인 기능에 초점을 맞춘 Blum은 Solana와 BNB를 추가하여 사용자가 다양한 토큰을 효율적으로 입금, 거래, 활용할 수 있도록 할 것입니다. CEO인 Gleb Kostarev는 원활한 멀티플랫폼 경험의 중요성을 강조하며, 2분기와 3분기에 세미 커스터디 지갑, 고급 거래 터미널, 법정화폐 온/오프 램프 통합 등 거래를 더 쉽고 수익성 있게 만들어 줄 추가 개선 사항을 발표했습니다.









많은 분들이 기다리시던 TGE가 올 봄에 진행됩니다. 에어드랍을 받을 수 있는 자격 요건은 다음과 같습니다: 시빌 공격으로 의심받지 않고 100,000 Blum 포인트(BP)를 획득하고, 750 밈 포인트(MP) 또는 활동 증명(PoA)을 획득하고, 친구 두 명을 초대합니다. 공동 설립자 Vlad Smerkis에 따르면, Blum 토큰은 생태계 내에서 스테이킹, 파밍, 거래 수수료 할인, Launchpad 및 Launchpool 분배에 대한 접근 권한 등 실질적인 유용성을 제공할 것입니다. 토크노믹스에 관한 것만이 아닙니다: Blum으로 더 많은 보상을 받을 수 있는 경험의 관문입니다.









드롭 게임 플레이: 이 간단하면서도 재미있는 게임에서 플레이어는 제한된 시간 내에 떨어지는 아이템을 잡는 것을 목표로 하며, 각 아이템은 Blum 포인트로 전환됩니다. 빠르게 포인트를 높이고 사용자의 참여를 유도하는 재미있는 방법입니다.





친구 초대: 초대 링크를 공유하고 초대받은 친구의 거래 커미션 20%와 초대자의 거래 커미션 2.5%를 통해 보상을 받으세요. 초대하는 친구가 많을수록 더 많은 사용자들이 수익을 얻을 수 있습니다.





포인트 적립: 정기적으로 앱에 로그인하고 활동적으로 활동하면 Blum 포인트를 적립할 수 있습니다.





적립: 적립 섹션에는 사용자가 특정 작업을 완료하고 완료된 미션마다 추가 Blum 포인트를 받을 수 있는 주간 미션이 포함되어 있습니다.













다가오는 토큰 생성 이벤트(TGE)는 Blum에게 중요한 이정표가 될 것입니다. 암호화폐 거래 경험을 재정의하는 하이브리드 거래소를 선보일 예정이기 때문입니다. 자동 거래, 멀티체인 기능, 흥미진진한 드롭 게임과 같은 기능을 갖춘 Blum은 사용자의 참여를 유도하고 거래 경험을 향상시킬 수 있는 위치에 있습니다. TGE가 다가오고 있는 지금이 Blum 포인트를 최대한 활용하고 8,000 USDT 패키지 증정 이벤트에 참여할 수 있는 완벽한 시기입니다. Blum과 함께 암호화폐 거래의 미래를 준비하세요!









면책조항: 이 정보는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로만 제공되는 정보이며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련된 위험을 완전히 이해하고 투자할 때 주의하시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.