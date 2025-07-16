비트코인, 변동성 속 $87,000 돌파: 2분기 반등 가능성은?

4월 21일, 비트코인( BTC )은 $87,000를 돌파하며 시장에 새로운 투기 열기를 불러일으켰습니다. 같은 시기 이더리움( ETH )은 $1,600을 넘어섰고, 솔라나( SOL )는 $140을 상회했으며, 알트코인들 역시 소폭 상승세를 보이며 강한 반등 신호를 암시했습니다. CoinGlass에 따르면, 전일 기준 전체 선물 포지션 청산 규모는 $2억 2,000만에 달했으며, 이 중 $1억 4,200만는 숏 포지션 청산이었습니다. 그러나 비트코인의 급등에도 불구하고 글로벌 거시경제 불확실성은 여전히 시장 심리를 짓누르고 있습니다. 미국 연방준비제도(Fed)의 통화정책, 정부의 관세 정책 등 다양한 요인들이 복잡한 시장 배경을 형성하고 있습니다. 이제 투자자들의 관심은 비트코인은 계속 오를지, 2분기 전환점은 언제 찾아올지 등에 쏠리고 있습니다. 이번 기사에서는 비트코인의 현 상황과 향후 전망을 거시경제 환경, 현재 시장 조건, 기관의 시각이라는 세 가지 관점에서 분석해보겠습니다.













현재 시장의 불확실성은 주로 정책적 이슈에서 비롯되고 있으며, 특히 미국 연방준비제도(Fed)의 최근 행보와 무역 정책을 둘러싼 긴장이 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 제롬 파월 연준 의장은 최근 발언을 통해 강경한 통화정책 기조를 재확인했으며, 시장의 큰 변동성에도 불구하고 연준이 쉽게 개입하지 않을 것임을 분명히 했습니다. 이러한 발언은 완화적 정책 전환을 기대했던 투자자들에게 실망감을 안겼고, 위험 자산 전반에 하방 압력을 가하면서 시장 심리를 더욱 신중하게 만들었습니다.





한편, 트럼프 전 대통령은 최근 관세와 관련된 발언에서 미·중 간 관세 인상 조치가 "조만간 종료될 수도 있다"고 언급하며 일시적인 완화 가능성을 시사했습니다. 그러나 구체적인 정책 방향은 여전히 불확실하며, 해당 발언이 시장의 불안을 실질적으로 해소하지는 못한 상황입니다. 이처럼 높은 수준의 거시경제 불확실성은 안전자산 선호를 자극해 금 현물 가격은 온스당 $3,364로 사상 최고치를 경신했고, 암호화폐 시장은 뚜렷한 방향성을 잡지 못한 채 등락을 거듭하고 있습니다.





결론적으로, 연준의 긴축 기조와 무역 정책의 모호함은 전 세계 시장, 특히 비트코인을 포함한 암호화폐 자산에 큰 영향을 미치고 있으며, 정책 방향이 명확해질 때까지는 시장 심리 역시 관망세를 이어갈 가능성이 높습니다.









최근 비트코인이 $87,000을 돌파한 것은 중요한 전환점으로 평가됩니다. 일부 투자자들은 이번 돌파를 새로운 상승장의 시작 신호로 보고 있습니다. 온체인 데이터를 보면, 이른바 "고래(whale)"들이 여전히 비트코인을 꾸준히 매집하고 있는 것으로 나타났습니다. 10 BTC에서 10,000 BTC를 보유한 지갑들이 현재 전체 공급량의 약 67.77%를 차지하고 있으며, 3월 22일 이후로만 53,600개 이상의 비트코인을 추가로 보유하게 되었습니다. 이러한 대규모 보유자들의 행동은 향후 비트코인의 상승 가능성에 대한 강한 신뢰를 보여주는 지표로 해석될 수 있습니다.









하지만 이번 반등은 여전히 불안정한 기반 위에 놓여 있습니다. 매트릭스포트(Matrixport)의 보고서에 따르면, 비트코인의 랠리가 지속되기 위해서는 여러 가지 촉매 요인이 동시에 작용해야 한다고 지적합니다:





연방준비제도(Fed)가 비둘기파적 기조로 전환하거나 금리 인하를 시작할 것이라는 신호

스테이블코인 유동성 증가와 레버리지 거래 활성화

글로벌 통화 완화나 재정 부양책을 통한 거시 유동성 회복





그러나 단기적으로는 이러한 조건들이 아직 완전히 충족되지 않은 상황입니다. 따라서 현재의 상승세는 지속적인 추세 전환보다는 일시적인 반등일 가능성이 더 크다는 분석이 우세합니다.









시장 심리는 긍정적으로 돌아섰지만, 비트코인의 향후 움직임에 대해 모든 분석가들이 상승 전망을 가지고 있는 것은 아닙니다. 기관들은 이번 상승이 새로운 상승장의 시작을 의미하는지, 아니면 단지 조정이 끝난 것에 불과한지에 대해 의견이 분분합니다.





상승 전망 : Placeholder의 파트너인 크리스 버니스키(Chris Burniske)는 비트코인이 향후 몇 분기 내에 사상 최고치를 경신할 것이라고 예측합니다. 그는 시장이 과열되었을 때는 수익을 실현하고, 투자자들이 규율을 가지고 시장에 접근할 것을 경고합니다.

Bitwise의 낙관적 시각 : Bitwise의 CIO인 맷 후건(Matt Hougan) 역시 2분기에 대한 긍정적인 전망을 보이고 있습니다. 그는 세 가지 주요 요인을 지적하며, 이는 글로벌 통화 공급의 확대, 스테이블코인 자산 관리 규모의 역대 최고치, 그리고 미국 규제 환경의 개선 등이 포함됩니다. 이러한 요소들이 시장을 지속적인 상승세로 이끌 가능성이 있다고 봅니다.

Real Vision의 시각: Real Vision의 창립자는 최근 비트코인의 가격과 글로벌 M2 유동성 간의 관계를 차트로 비교하며, 비트코인은 전반적인 통화 공급 성장에 맞춰 상승해야 한다고 주장했습니다.









반면, 신중한 시각을 가진 쪽은 시장이 여전히 사이클 최고점 근처에 있다고 보고 있습니다. 10x Research의 마르쿠스 티렌(Markus Thielen)은 비트코인의 "스토캐스틱 오실레이터(stochastic oscillator)" 지표가 현재 사이클 최고점의 특성을 보이고 있다고 지적합니다. 그는 올해 중반까지 사상 최고치를 기대하는 널리 퍼진 희망에도 불구하고, 시장은 새로운 상승장을 시작하기보다는 장기적인 조정 국면에 들어가며 고점 부근에서 횡보할 가능성이 더 높다고 경고합니다.





코인베이스(Coinbase) 리서치 팀의 헤드인 데이비드 두옹(David Duong)은 최근 월간 보고서에서 시장이 2025년 2분기 중반에서 후반에 저점을 테스트할 가능성이 있다고 언급하며, 3분기 회복을 위한 기반을 마련할 것이라고 예측했습니다. 그는 이 기간 동안 투자자들에게 리스크 자산에서 방어적인 자세를 유지하며 잠재적인 변동성을 대비할 것을 권장합니다.









비트코인이 $87,000을 돌파한 것은 확실히 고무적이지만, 여전히 상당한 불확실성이 남아 있습니다. 연준의 긴축, 변화하는 관세 논의, 대형 보유자들의 지속적인 매집 등이 복잡하게 얽혀 있습니다. 단기적인 변동성은 지속될 수 있지만, 이러한 요인들은 2분기에 잠재적인 반등을 위한 견고한 기초를 마련해주기도 합니다.





이러한 변동성이 큰 환경에서 투자자들은 무리한 고수익 추구보다는 시장 상황의 변화에 맞춰 신중하게 대응하는 것이 중요합니다. 규율 있는 접근 방식을 설정하는 것이 핵심입니다: 명확한 스탑 리밋 기준을 정의하고 설정하며, 포지션을 점진적으로 확장하고, 체계적으로 수익을 실현해야 합니다. 가격 알림 및 지정가 주문 과 같은 도구를 활용하면 실행력을 개선하고 리스크 관리를 강화할 수 있습니다. 규율과 유연성을 결합함으로써 시장 참여자들은 변동성을 보다 효과적으로 헤쳐 나가고, 진정한 구조적 기회를 활용할 수 있습니다.



