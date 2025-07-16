비트코인, 2024년 자산 수익률 순위 1위 – 49.2% 수익률 달성

2024년 금융 시장에서 비트코인(BTC)은 강력한 모멘텀을 바탕으로 많은 투자자들에게 상당한 수익을 안겨주었습니다. 비트코인 열풍은 전 세계적으로 광범위한 논의를 불러일으키며 수많은 투자자를 사로잡았습니다.





뉴욕 디지털 투자 그룹(NYDIG)의 데이터에 따르면, 계절적으로 약세를 보인 3분기에도 불구하고 비트코인은 올해 현재까지 연간 수익률이 49.2%에 달해 가장 우수한 성과를 거둔 자산으로 남아있습니다. 이는 주식, 채권, 금과 같은 다른 전통적인 자산군을 훨씬 능가하는 수익률로, 많은 암호화폐 경쟁자들을 훨씬 뒤처지게 합니다.













비트코인 시장이 계속 성숙하고 성장함에 따라 새로운 투자 기회와 수입원을 찾아 이 분야로 몰려드는 투자자들이 늘어나고 있습니다. 비트코인에 대한 이들의 열렬한 열정은 비트코인 가격을 꾸준히 상승시켰을 뿐만 아니라 전체 암호화폐 시장에 새로운 활력을 불어넣고 있습니다.





시장 성과와 성장

MEXC 데이터에 따르면 2024년 10월 현재 비트코인은 연중 내내 꾸준하고 지속적인 상승 추세를 보이고 있습니다. 연초에 비해 가격이 49.2% 급등했으며, 시가총액은 1,240억 달러에 달해 암호화폐 업계에서 확실한 선두를 유지하고 있습니다. 특히, 지난 6개월 동안 비트코인 가격은 5만 달러에서 7만 달러 사이에서 꾸준히 변동했습니다.









미국 현물 비트코인 ETF

올해 비트코인 현물 ETF의 승인으로 비트코인이 주류 금융에 공식적으로 진입하면서 대중의 주목을 받게 되었습니다. 소소밸류(Sosovalue)의 데이터에 따르면, 1월 출시 이후 미국 현물 비트코인 ETF는 대체로 상승 추세를 유지하고 있습니다. 암호화폐 시장의 변동성이 높았던 시기에도 이들 ETF가 보유한 전체 비트코인 규모는 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 10월 11일 기준 펀드 규모는 586억 6천만 달러로 비트코인 전체 시가총액의 4.71%를 차지했습니다.





일부 분석가들은 현재의 성장률(현재 90만 BTC)을 고려할 때 2025년에는 비트코인 현물 ETF의 보유량이 사토시 나카모토가 보유한 110만 BTC를 넘어설 것으로 예측하며, 이는 더 많은 전통 금융 기관이 미국 현물 비트코인 ETF를 통해 시장에 진입할 것임을 시사합니다. 이는 비트코인의 시가총액을 더욱 끌어올릴 수 있습니다.





기관 투자자 지원

최근 몇 년 동안 비트코인은 기관 투자자들로부터 큰 관심을 받아왔으며, 이들은 점점 더 비트코인을 필수적인 투자 채널로 간주하고 있습니다. 2024년의 최신 데이터에 따르면 마이크로스트레티지, 테슬라, 그레이스케일, 블록원 같은 기관이 비트코인을 가장 많이 보유하고 있는 것으로 나타났습니다. 상위 10대 비트코인 보유자에는 코인베이스, 블랙록, 그레이스케일, 미국 정부와 같은 주요 기관도 포함되어 있습니다. 한편, 패밀리 오피스와 헤지펀드와 같은 고급 투자 기관들도 비트코인을 포트폴리오에 포함시키며 비트코인을 수용하기 시작했습니다. 최근 조사에 따르면 약 25%의 패밀리 오피스가 이미 투자 포트폴리오에 비트코인을 할당했다고 합니다.





비트코인이 정부, 상장 기업 및 기타 부문의 보유 자산에 점점 더 많이 통합됨에 따라 자산 소유 환경이 개인에서 더 크고 중앙화된 기관으로 크게 변화하고 있습니다. 크립토 인사이트(Crypto Insights)는 올해 암호화폐에 투자하는 펀드 수가 1,600개를 넘어서면서 펀드 매니저들의 암호화폐에 대한 낙관론이 '최고 수준'에 도달했다고 지적합니다.









그렇다면 비트코인의 견고한 시장 성과를 이끈 요인은 무엇일까요?





올해 비트코인 생태계에서 가장 영향력 있는 이벤트 중 하나는 반감기 메커니즘으로, 비트코인 가격에 큰 영향을 미쳤습니다. 수요가 비교적 안정적으로 유지되면 공급이 감소하면 자연스럽게 가격이 상승하게 됩니다. 역사를 되돌아보면 비트코인은 일반적으로 반감기 후 1년 이내에 가격이 크게 상승했습니다. 예를 들어, 2012년 반감기 이후 BTC/USDT 가격은 약 11달러에서 1년 만에 1,000달러 이상으로 80배나 급등했습니다. 마찬가지로 2016년 반감기 이후 비트코인 가격은 다시 상승하여 처음에는 580달러에서 700달러 사이에서 등락하다가 연말에는 900달러까지 점차 상승했습니다. 올해 4월 반감기 이벤트는 의심할 여지 없이 비트코인의 가격 추세를 강력하게 지지했습니다.





현재 거시 경제 상황도 비트코인 상승에 우호적인 영향을 미치고 있습니다. 지정학적 긴장과 전통 시장의 불균형이 심화되면서 전통 금융 시장의 불확실성이 높아졌습니다. 동시에 미국 연방준비제도의 금리 인하로 촉발된 글로벌 금리 인하로 인해 비트코인 투자에 더욱 우호적인 환경이 조성되었습니다. 이러한 맥락에서 투자자들은 위험을 헤지하고 자산 가치를 높일 수 있는 채널을 찾고 있습니다. 탈중앙화 특성, 높은 수준의 익명성, 글로벌 유동성을 갖춘 비트코인은 많은 투자자가 위험을 헤지하고 자산을 늘리는 데 이상적인 도구가 되었습니다. 이러한 유입으로 인해 비트코인 시장에 더 많은 자본과 유동성이 유입되었습니다.





또한, 2024년 비트코인이 겪은 주요 기술 업그레이드는 비트코인의 강력한 시장 성과를 견인하는 데 중요한 역할을 했습니다. 레이어 2 확장 솔루션과 스마트 계약 기술의 광범위한 채택은 비트코인의 거래 효율성, 개인정보 보호, 확장성, 프로그래밍 가능성을 크게 향상시켰습니다. 이러한 기술 발전은 비트코인의 새로운 사용 사례와 추가 혁신을 위한 기회를 창출했을 뿐만 아니라 투자자의 신뢰도도 높였습니다.









연말이 다가오면서 시장은 앞서 언급한 여러 요인이 향후 몇 달 동안 비트코인의 상승을 견인할 것이라는 믿음으로 대체로 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 일부 투자자들은 비트코인이 10만 달러에 근접하는 새로운 최고치를 기록할 수 있다고 과감하게 예측하기도 했습니다.





