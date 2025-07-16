비트코인, 새로운 최고점 노린다: 2024-2025년이 중대한 시기 될 수도!

2024년이 다가오는 가운데 비트코인 (BTC) 시장의 강세 분위기는 여전히 강합니다. 작년 10월, Matrixport의 연구팀은 "Matrix on Target" 모델을 사용하여 BTC의 다섯 번째 강세장의 잠재적 궤적을 예측했으며, 이는 상당한 가격 상승을 시사했습니다. 이 모델에 따르면 BTC 가격은 2023년 초 22,500달러에서 연말까지 거의 45,000달러까지 상승하여 약 100% 상승했습니다. 2024년 초에 접어들면서 시장은 4만 달러 아래로 하락했지만, 이후 3월에 6만 3,130달러까지 반등하며 최고치를 기록했습니다. 여름 동안 BTC 가격은 다시 약 50,000달러로 하락했지만, 이 모델의 궁극적인 목표는 BTC가 125,000달러까지 포물선을 그리며 상승하는 것입니다.





BTC의 가격 추세는 Matrix on Target 모델의 예측과 대체로 일치했습니다. 주요 가격 수준인 45,000달러와 63,130달러에서 실제 가격은 1%에서 3% 정도만 벗어나지 않아 모델의 높은 정확도를 보여주었습니다. 그러나 비트코인 반감기 이벤트의 실제 시기는 모델 예상보다 약간 늦었습니다. BTC는 아직 목표치인 12만 5천 달러에 도달하지 못했지만, 연구팀은 2024년 말이나 2025년에는 새로운 최고치를 기록할 수 있을 것으로 보고 있습니다. BTC의 향후 움직임이 한 번에 목표치인 125,000달러에 도달하지 못할 수도 있지만, 여러 호재가 작용하고 있기 때문에 시장 심리는 장기적인 성장에 대해 낙관적으로 보고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.









암호화폐 시장 자체의 요인 외에도 광범위한 거시경제 환경, 특히 연방준비제도 정책도 비트코인 가격에 영향을 미칩니다. 9월 미국의 핵심 개인소비지출(PCE) 물가지수는 전월 대비 0.3% 상승하여 4월 이후 가장 큰 상승폭을 기록했으며, 연간 상승률은 2.7%로 상승세를 유지했습니다. 인플레이션 상승으로 인해 연준은 금리 인하에 보다 신중한 접근 방식을 취하게 되었고, 단기적으로는 추가 인하가 지연될 가능성이 높습니다. 높은 금리는 위험 자산에 대한 투자 관심을 약화시키는 경향이 있기 때문에 이러한 신중한 통화 정책은 BTC의 단기 성과에 약간의 압력을 가할 수 있습니다.





특히 2024년 미국 대통령 선거 결과도 비트코인 가격에 큰 영향을 미쳤습니다. 이번 선거 기간 동안 트럼프는 디지털 자산에 대한 강력한 지지를 보였으며, 선거운동 기간 동안 비트코인 결제를 허용하기도 했습니다. 그의 승리와 공화당의 상원 장악으로 더욱 암호화폐 친화적인 정책에 대한 기대감이 높아졌습니다. 트럼프는 미국을 '글로벌 암호화폐 수도'로 만들고, 국가 전략 비트코인 준비금을 설립하고, 암호화폐를 지지하는 규제 당국을 임명하겠다고 약속했습니다. 이러한 공약은 디지털 자산의 미래에 대한 투자자들의 낙관론을 자극하여 암호화폐 시장의 광범위한 랠리로 이어졌습니다.





MEXC 의 데이터에 따르면 비트코인은 선거 기간 동안 급등하여 11월 6일 75,252달러로 사상 최고치를 기록했으며, 장중 최고치는 76,400달러, 일일 상승률은 약 9%를 기록했습니다. 이더리움 (ETH)과 도지코인 (DOGE)과 같은 다른 암호화폐도 상승세를 보이며 암호화폐 정책에 대한 시장의 낙관론을 반영했습니다. 세계 최고의 암호화폐 거래소 중 하나인 MEXC는 기관 및 개인 투자자를 지원하기 위해 다양한 금융 도구와 유동성 솔루션을 제공하여 유연하고 편리하게 거래할 수 있도록 지원하고 있습니다. 선거 기간 동안 MEXC는 거래량이 급격히 증가하여 BTC 시장에 중요한 유동성을 제공하고 디지털 자산 시장의 성장에 더욱 기여했습니다.









암호화폐 시장은 바이든 행정부 시절 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 오랫동안 엄격한 규제를 받아왔습니다. 게리 겐슬러 SEC 위원장은 암호화폐 시장에 대한 엄격한 규제 접근 방식에 대해 논란이 많았는데, 그는 업계의 잠재적 위험을 해결하기 위해 현행 법률이 필요하다고 주장했습니다. 이에 반해 트럼프는 기존 규제 정책을 거듭 비판하며 당선되면 겐슬러를 해임하고 보다 암호화폐 친화적인 규제 환경을 도입하겠다고 약속했습니다. 트럼프의 승리는 비트코인의 가격 전망을 높였을 뿐만 아니라 시장에 새로운 자신감을 불어넣었습니다. 비트와이즈 자산운용의 최고투자책임자인 매튜 호건은 암호화폐 시장이 수년간 다양한 규제에 직면해 왔지만, 이제 보다 완화된 정책 환경이 조성될 것으로 보인다고 말했습니다. 2024년 초부터 BTC 가격은 약 70% 상승하여 미국 주식 시장과 금을 모두 능가하며 헤지 및 성장 자산으로서의 잠재력을 입증했습니다.





전반적으로 현재 BTC 가격 추세는 매트릭스포트의 초기 강세장 전망과 밀접하게 일치합니다. BTC가 최종 목표치인 12만 5천 달러까지는 다소 거리가 있지만, 연구팀은 거시 경제 환경의 변동과 잠재적인 규제 변화를 고려할 때 BTC의 장기 성장 전망은 여전히 긍정적이라고 생각합니다. BTC 가격의 향후 궤적은 글로벌 경제 상황, 연방준비제도 통화 정책, 암호화폐 시장에 대한 투자자의 신뢰도에 영향을 받을 것입니다. 연준이 통화 정책을 추가로 완화하면 글로벌 유동성이 증가하여 암호화폐 시장에 추가 자금이 유입될 수 있습니다. 한편, 거래 생태계가 계속 진화하고 규제 조건이 개선됨에 따라 BTC 가격은 꾸준히 최고치에 근접할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 BTC는 향후 몇 년 동안 성장할 여지가 있는 것으로 보이며, 장기적인 잠재력에 대한 시장의 신뢰는 여전히 강합니다.



