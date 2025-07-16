비트코인의 부활과 알트코인의 투쟁: 새로운 암호화폐 시장 주기 탐색하기

암호화폐 시장은 주기적인 변동성으로 유명하며, 각 상승장과 하락장은 복잡한 요인에 의해 영향을 받습니다. 지난 몇 년 동안 우리는 전 세계 투자자들의 경험을 형성하면서 폭발적인 성장과 큰 폭의 조정이 반복되는 여러 주기를 목격했습니다. 2024~2025년에 접어들면서 암호화폐 시장은 새로운 주기에 접어들었지만, 그 궤적은 과거의 추세와는 크게 다릅니다. 특히, 기대했던 트럼프 행정부의 정책적 지원이 실현되지 않았고, 미국 달러 강세와 주식 시장 약세가 맞물리면서 시장 변동성이 커졌습니다. 비트코인(*URLS-BTC_USDT*)은 회복 조짐을 보이고 있지만, 알트코인 시장은 여전히 부진하며 많은 토큰이 수년간 최저치를 기록했습니다. 이는 투자자들에게 중요한 질문을 제기합니다: 강세장은 여전히 유효하며 알트코인은 다시 회복할 수 있을까요?













2009년 비트코인이 처음 출시된 이후 암호화폐 시장은 일반적으로 네 가지 주요 단계로 구성된 주기적 패턴을 따랐습니다:

조정/약세장: 시장 심리가 비관적으로 바뀌면서 차익 실현, 유동성 감소, 큰 폭의 가격 조정으로 이어집니다. 투기성 자산이 가장 큰 피해를 입으며 종종 급격한 손실을 경험합니다.

행복감/정점: 낙관론이 지배하고 투기가 급증하며 자산 가격이 급등합니다. 새로운 프로젝트가 시장에 넘쳐나면서 위험을 간과한 투자자들이 몰려들어 평가액이 부풀려집니다.

확장/강세장: 투자자들의 신뢰가 회복되면서 자본이 유입되고, 비트코인과 이더리움 같은 주요 자산이 시장 성장을 주도합니다.

축적 단계: 약세장이 끝날 무렵, 기관 및 장기 투자자들은 우량 자산을 낮은 가격에 축적하며 다음 시장 상승세에 대비합니다.

2013년 비트코인의 급격한 상승부터 2017년의 ICO 열풍, 그리고 2021년 탈중앙화 금융과 NFT 붐에 이르기까지 여러 주기에 걸쳐 과거 데이터를 통해 이러한 패턴을 확인할 수 있습니다. 그러나 2024년 시장 주기에 접어들면서 몇 가지 구조적 변화가 전례 없는 방식으로 시장을 재편하고 있습니다.









이전 시장 주기와 비교했을 때, 현재 주기는 특히 참여자 구조와 시장 역학 관계에서 몇 가지 주목할 만한 차이를 보입니다. 기관 자본이 시장 트렌드를 주도하는 주요 세력 중 하나가 되어 암호화폐 시장의 운영 방식을 재편하고 있습니다. 이러한 변화는 비트코인의 성과에 영향을 미쳤을 뿐만 아니라 광범위한 암호화폐 생태계에도 큰 영향을 미쳤습니다.





2024-2025년 사이클의 가장 큰 특징은 기관 투자자의 존재감이 커지면서 몇 가지 주요 방식으로 시장 역학 관계가 재편되고 있다는 점입니다:

비트코인 현물 ETF 승인: 미국의 비트코인 현물 ETF 승인으로 기존 금융 기관의 장벽이 크게 낮아져 수조 달러가 규제된 채널을 통해 비트코인으로 유입될 수 있게 되었습니다.

기관 자산으로 인정받은 비트코인: 주요 기업, 국부펀드, 연기금이 비트코인을 포트폴리오에 편입하며 “디지털 금”으로서의 지위를 더욱 공고히 했습니다.

성숙한 파생상품 시장: 비트코인 선물과 옵션의 성장으로 변동성이 줄어들고 가격 추세가 안정화되었습니다.





기관 자본이 계속해서 비트코인을 선호함에 따라 시장에서의 지배력이 강화되어 의도치 않게 알트코인 부문에서 유동성이 빠져나가고 있습니다.





역사적으로 알트코인은 상승장에서 비트코인을 능가하는 경우가 많았으며, 기하급수적인 상승을 달성한 경우도 많았습니다. 그러나 이번 주기는 새로운 도전 과제를 제시합니다:

공급 과부하: Dune Analytics에 따르면 2025년 1월 현재 3,640만 개가 넘는 암호화폐가 유통되고 있으며, 이는 2017~2018년 3,000개에 불과했던 것과는 대조적으로 개별 알트코인이 상당한 유동성을 끌어들이기 어렵게 만들고 있습니다.

밈코인 포화: 지난 주기에는 Dogecoin(*URLS-DOGE_USDT*)과 Shiba Inu(*URLS-SHIB_USDT*) 같은 소수의 성공적인 밈코인만이 주목을 받았습니다. 이제 *URLS-REDO_USDT*, *URLS-GOAT_USDT*와 같은 새로운 밈코인이 매일 등장하면서 투자자들의 관심이 더욱 세분화되고 있습니다.

레이어 1 및 레이어 2 프로젝트의 과밀화: Solana(*URLS-SOL_USDT*), Avalanche(*URLS-AVAX_USDT*), Arbitrum(*URLS-ARB_USDT*), Optimism(*URLS-OP_USDT*) 같은 플랫폼의 등장으로 과포화된 시장이 형성되어 자본 분배가 희석되고 있습니다.





그 결과 일부 우량 알트코인은 계속해서 좋은 성과를 내고 있지만, 과거 주기에서 볼 수 있었던 광범위한 랠리는 점점 더 보기 어려울 것으로 보입니다.









개인 투자자들도 전통적인 거래소에서 탈중앙화 플랫폼으로 눈을 돌리고 있습니다:

Pump.fun과 밈코인 열풍: Pump.fun과 같은 플랫폼에서는 사용자가 즉시 솔라나 기반 토큰을 생성할 수 있어 투기적 거래를 촉진하고 더 넓은 시장에서 상당한 유동성을 흡수할 수 있습니다.

더 빠른 자본 회전: 투기성 자금은 이제 자산 간에 빠르게 순환하며 일부 밈코인은 몇 시간 내에 호황과 불황을 반복하여 지속적인 알트코인 랠리를 더욱 어렵게 만듭니다.









2025년 1월 현재, Pump.fun의 매출은 1억 1,672만 달러를 돌파하여 솔라나(1억 1,646만 달러)와 이더리움(1억 764만 달러)을 넘어섰으며, 시장 역학 관계에서 영향력이 커지고 있음을 보여주고 있습니다.









이러한 변화를 고려할 때, 투자자들은 변화하는 환경에서 성공하기 위해 전략을 조정해야 합니다:

여전히 가장 안전한 투자처는 비트코인: 비트코인은 기관의 지원과 채택률 증가로 암호화폐 업계에서 가장 안정적이고 예측 가능한 자산으로 남아 있습니다.

선별적인 알트코인 투자: 모든 알트코인이 시장 상승의 혜택을 받았던 이전 주기와 달리, 강력한 기초 자산과 지속 가능한 토큰 이코노미, 활발한 커뮤니티를 갖춘 프로젝트만이 성공할 가능성이 높습니다.

소매업 트렌드 이해: 온체인 투기 거래와 새로운 탈중앙 금융 모델의 등장으로 트레이더는 밈코인이나 탈중앙 금융 혁신과 같은 새로운 트렌드에 대한 정보를 계속 파악해야 합니다.









암호화폐 시장은 여전히 주기적인 구조를 따르고 있지만, 2024~2025년 주기에는 독특한 역학 관계가 도입되었습니다. 기관 자본, 과포화된 알트코인 시장, 변화하는 개인 투자 행태는 투자자들이 암호화폐 시장에 접근하는 방식을 재정의하고 있습니다. 이러한 추세를 이해하고 그에 따라 투자 전략을 조정하는 것이 이 새로운 국면을 성공적으로 헤쳐나가는 데 중요합니다.





면책 조항: 본 문서는 투자, 세금, 법률, 재무 또는 회계 자문을 제공하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 어떠한 투자 결정도 보증하지 않습니다. 투자자는 관련된 위험을 충분히 이해하고 거래 활동에 주의를 기울여야 합니다.