비트코인 반감기 자주 묻는 질문(FAQ)





'사토시 나카모토'로 알려진 비트코인의 창시자는 현재까지도 정체가 밝혀지지 않은 채 미스터리로 남아있습니다. 일각에서는 사토시 나카모토가 개인일 것이라고 추측하는가 하면, 조직일 수도 있다는 의견도 있습니다. 사토시 나카모토는 2010년 12월 12일 포럼에 마지막 메시지를 게시한 후 흔적도 없이 사라졌습니다.





어떤 개인이나 조직도 비트코인 발행을 통제할 수 없습니다. 비트코인은 미리 정해진 코드 규칙을 따릅니다.





비트코인 채굴자는 해시 알고리즘을 사용해 난수를 검색합니다. 이 난수를 찾은 채굴자는 채굴이라는 과정을 통해 비트코인 보상을 먼저 받습니다. 시간이 지날수록 새로운 비트코인을 생성하는 것은 더욱 어려워집니다. 따라서 비트코인이 처음 탄생했을 때 사토시 나카모토는 총 공급량을 2,100만 개로 설정하고 약 4년마다 반감기를 실시하는 디플레이션 모델을 도입하여 비트코인의 공급량을 조절했습니다.





비트코인은 역사상 세 차례의 반감기를 거치며 블록 보상이 초기 블록당 50코인에서 현재 블록당 6.25코인으로 감소했습니다. 비트코인은 블록당 보상이 3.125코인으로 줄어드는 네 번째 반감기 이벤트가 다가오고 있습니다.





비트코인의 규칙에 따르면 블록 보상은 21만 블록마다 절반으로 줄어듭니다. 각 블록을 채굴하는 목표 시간은 약 10분이지만, 이는 달라질 수 있습니다. 일부 블록은 채굴에 10분이 더 걸리거나 덜 걸리기도 하며, 다음 반감기 시점에 따라 달라질 수 있습니다. "4년마다 반감"이라는 개념은 이론적인 개념이며 채굴 시간에 따라 변경될 수 있습니다. 다음 반감기는 2024년 4월로 예상됩니다.





비트코인이 반감기를 거치면 새로운 블록 채굴에 대한 보상이 절반으로 줄어듭니다. 이는 새로운 비트코인이 채굴되는 속도를 감소시켜 시장에 진입하는 새로운 비트코인의 유통 속도에 직접적인 영향을 미칩니다. 반감기 이벤트는 약 4년마다 발생하며 비트코인의 공급 조절 메커니즘의 일부입니다.







시간 반감기 블록 높이 반감기 이후 블록 보상 채굴되지 않은 비트코인 잔여량 % 첫 번째 반감기 2012/11/28 210,000 25 50% 두 번째 반감기 2016/07/09 420,000 12.5 25% 세 번째 반감기 2020/05/11 630,000 6.25 12.5% 네 번째 반감기 2024/04/? 840,000 3.125 6.3%





비트코인의 총 공급량이 2,100만 개로 제한되어 있기 때문에 반감기 메커니즘은 새로운 비트코인 유입을 줄여 비트코인을 더욱 희소하게 만듭니다. 비트코인의 희소성과 과거 비트코인 반감기 동안의 가격 상승을 보여주는 과거 데이터는 반감기 이벤트가 비트코인 가격의 추가 상승으로 이어질 수 있음을 시사합니다.





비트코인의 거래 속도는 주로 블록 크기와 네트워크 혼잡도에 따라 달라집니다. 새로운 비트코인 생성 속도가 절반으로 줄어든다고 해서 거래 속도에 직접적인 영향을 미치지는 않습니다.





비트코인 반감기 이벤트는 알트코인을 포함한 암호화폐 시장에 관심을 끌 것입니다. 투자자들은 다른 토큰의 성장 잠재력에 대해 더 낙관적으로 생각할 수 있습니다. 이러한 열기는 알트코인에 대한 투자 증가로 이어져 가격 상승으로 이어질 수 있습니다. 또한 비트코인의 채굴 보상이 감소함에 따라 일부 채굴자는 보상이 더 높은 알트코인 채굴로 전환할 수 있습니다.





2140년이 되면 모든 비트코인이 채굴되고 더 이상 비트코인의 공급이 증가하지 않을 것입니다. 그때가 되면 비트코인 가격은 더 상승할 수 있으며 채굴자는 더 이상 채굴 보상을 받지 못하고 사용자 거래에서 발생하는 거래 수수료 수익만 얻게 될 것입니다.