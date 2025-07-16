비트코인 이중 나선 2025: ETF와 기업 준비금이 금융 환경을 재편하는 방법

2025년, 비트코인 현물 ETF 와 기업 비트코인 보유량의 이중 상승으로 글로벌 금융 환경이 재편되고 있습니다. 기관 투자자부터 기존 기업, 규제 당국부터 소매 참여자까지, 암호화폐, 특히 비트코인 은 전례 없는 속도로 주류 경제에 통합되고 있습니다.

















1조 달러를 돌파하며 신기록을 세웠습니다. 비트코인 ETF의 글로벌 운용자산(AUM)은 1,200억 달러를 돌파했으며, 블랙록의 IBIT가 686억 달러로 선두, Fidelity의 FBTC가 312억 달러로 그 뒤를 이어 '거대 양강 + 다극' 시장 구조를 형성하고 있습니다. 2024년 1월 미국 최초의 비트코인 현물 ETF가 승인되면서 암호화폐 자산이 전통 금융의 핵심으로 공식 진입했습니다. The Block 에 따르면, 2025년 6월 19일 현재 비트코인 현물 ETF의 누적 거래량이를 돌파하며 신기록을 세웠습니다. 비트코인 ETF의 글로벌 운용자산(AUM)은 1,200억 달러를 돌파했으며, 블랙록의 IBIT가 686억 달러로 선두, Fidelity의 FBTC가 312억 달러로 그 뒤를 이어 '거대 양강 + 다극' 시장 구조를 형성하고 있습니다.













ARK Invest와 21Shares 가 공동으로 출시한 ARK 21Shares 비트코인 ETF(ARKB)가 시장의 주목을 받고 있습니다. 2025년 6월 19일 현재 ARKB는 34.52달러에 거래되고 있으며 시가총액은 16억 1,000만 달러, AUM은 55억 달러를 넘어서며 탄탄한 수요와 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.









업계 평균보다 낮은 0.21%의 경쟁력 있는 관리 수수료로 ARKB는 상당한 기관 자금 유입을 이끌어냈습니다. 규제 준수와 낮은 수수료를 결합한 ARKB와 같은 ETF는 Grayscale 신탁과 같은 기존 상품을 점차 대체하고 비트코인 배분을 위한 주류 수단 중 하나가 될 것입니다.













2025년 상반기 기준 전 세계 70개 이상의 상장 기업이 재무제표에 비트코인을 포함했으며, 총 67만 BTC 이상을 보유하고 있으며 이는 전체 비트코인 공급량의 약 3.2%를 차지합니다.





















주요 업체들이 계속해서 보유량을 늘리고 있습니다: MicroStrategy는 2025년 4월 한 주 동안 1,895 BTC를 매입하여 “디지털 금”에 대한 강한 자신감을 보여주며 여전히 지배적인 보유자로 남아있습니다. 일본의 메타플래닛은 장기 보유량 210,000 BTC를 목표로 제로 쿠폰 채권과 워런트 파이낸싱 모델을 통해 10,000 BTC 이상을 축적했습니다.





전통 산업이 비트코인 시장 진입을 가속화합니다: 싱가포르의 거대 농업 기업 : 싱가포르의 거대 농업 기업 Davis Commodities 는 3천만 달러 규모의 전략 펀드 중 40%를 비트코인에 할당하고 설탕과 쌀과 같은 실물 자산의 토큰화를 추진하고 있습니다. 홍콩의 Ming Sheng 그룹은 자회사인 Lead Benefit을 통해 833 BTC를 점진적으로 확보하여 아시아 기업 보유량의 벤치마크를 세웠습니다. Amazon 은 금융 상품을 통해 자산 배분을 다양화하기 위한 비트코인 아마존 전략을 모색하면서 비트코인 현물 ETF를 기업 현금 관리 시스템에 통합하는 내부 연구를 진행하고 있습니다.





다양한 보유 동기: 비트코인은 금융 헤징을 넘어 혁신적인 기업 자금 조달 도구로 부상하고 있습니다. Trump Media & Technology 그룹의 SEC 승인 비트코인 배분은 디지털 자산 투자의 새로운 길을 열었을 뿐만 아니라 정치 자본과 암호화폐 간의 연결고리가 더욱 깊어지고 있음을 시사합니다. 스테이블코인 발행사인 테더(Tether)는 온체인 생태계와 예비 자산 간의 시너지 효과를 반영하듯 보유량이 10만 BTC를 돌파했습니다.









이 두 가지 트렌드는 긍정적인 피드백 루프를 만들어내고 있습니다. ETF를 통한 기관의 유입은 기업 준비금에 유동성을 지원하고, 지속적인 기업 구매는 비트코인의 “디지털 금”이라는 내러티브를 강화합니다. 이러한 시너지 효과는 가격 변동에서 특히 두드러집니다. 2024년 12월, 비트코인은 기업 보유량이 50만 BTC를 넘어서는 동시에 심리적 저지선인 10만 달러를 돌파했습니다. 2025년 6월까지 지정학적 리스크가 고조되었음에도 불구하고 ETF는 5일 연속 13억 달러의 자금을 유치하며 변동성 속에서도 높은 가격 수준을 유지하는 데 일조했습니다.









지난 10년 동안 비트코인은 틈새 암호화폐에서 전 세계적으로 인정받는 “기관 자산”으로 진화했습니다. 이러한 변화는 비트코인 현물 ETF 거래량이 1조 달러를 넘어서며 규제된 투자 채널의 주요 이정표가 된 점, 70개 이상의 상장 기업이 참여하며 업계 채택이 확대된 점, 국제 기관과 국부 펀드의 자본 확충을 위한 약속 증가, 자산 통합을 위한 탄탄한 기반을 제공하는 규제 및 회계 프레임워크의 점진적 개선 등이 뒷받침하고 있습니다.













BlackRock과 Fidelity 같은 펀드 회사가 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 수수료 구조를 최적화하면서 비트코인 현물 ETF 운용자산(AUM)은 곧 1,500억 달러를 돌파하고 잠재적으로 2,000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.









앞으로 상장 기업은 비트코인을 대차대조표 자산 범주로 표준화하여 법정화폐, 부채, 자기자본과 함께 새로운 자산 배분 조합을 구성할 수 있습니다. 특히, 국제회계기준위원회(IASB)는 현재 디지털 자산에 대한 회계 기준을 개발 중이며, 이는 비트코인 준비금에 대한 규제 프레임워크를 제공할 것입니다.









비트코인은 전체 암호화폐 금융 생태계의 기본 가치 앵커가 되어 디지털 채권, 토큰화된 주식 상품, DAO 거버넌스 플랫폼과 같은 새로운 금융 상품의 채택을 주도할 것입니다. 크로스체인 및 다중 자산 협업은 자산 배분 전략의 혁신을 더욱 촉진할 수 있습니다.





2025년, 비트코인은 역사적인 기로에 서 있습니다. 앞으로는 기관 자본과 기업 사내 유보금에 의해 형성된 새로운 디지털 금융 질서가, 뒤로는 투기 광풍과 규제 불확실성의 그림자가 드리워져 있습니다. 확실한 것은 비트코인 현물 ETF 거래량이 1조 달러를 돌파하고 기업 보유량이 67만 BTC를 넘어서면서 비트코인이 변두리 '암호화폐'의 지위를 넘어 글로벌 금융 주류의 핵심 요소로 자리 잡았다는 사실입니다.





이러한 배경에서 업계 리더인 MEXC 거래소는 최저 수수료, 프리미엄 서비스, 우수한 유동성을 제공하여 투자자들이 비트코인을 거래하기에 이상적인 플랫폼이 되었습니다.





