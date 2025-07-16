지정학적 긴장 속 비트코인: 글로벌 분쟁이 암호화폐 시장 변동성을 유발하는 방법

2025년 6월 13일, 이스라엘이 이란 내 군사 및 핵 시설을 겨냥한 공습을 시작하면서 중동 전역의 긴장이 다시 고조되었습니다. 갑작스러운 긴장 고조는 글로벌 금융 시장에 충격파를 던졌고, 암호화폐 시장도 예외는 아니었습니다. MEXC 데이터에 따르면 BTC 는 한때 4% 가까이 급락했고, ETH 은 주요 지지선을 돌파했습니다. 시장 전체에서 24시간 만에 총 청산 금액이 11억 달러를 넘어섰습니다.

글로벌 불안정성이 커지면서 암호화폐 자산은 투자자들의 공포와 국제 자본의 흐름을 반영하는 거울 역할을 하고 있습니다.









이스라엘의 이란 영토 공습으로 원유, 금, 미국 국채 등 전통적인 안전자산이 급등세를 보였습니다. 동시에 암호화폐 시장은 불과 몇 시간 만에 극심한 변동성을 경험했습니다: BTC는 106,000달러 아래로 떨어졌고, 이더리움은 2,500달러 아래로 떨어졌으며, SOL TON 과 같은 다른 유명 암호화폐도 가파른 하락세를 보였습니다.





이러한 유형의 비경제적 "블랙 스완" 이벤트는 종종 갑작스럽게 발생하며 자산군에 걸쳐 전염성이 매우 높습니다. 레버리지가 높은 환경에서는 시장 심리를 빠르게 변화시키고 연쇄적인 청산을 유발할 수 있습니다. 공격 당일, 롱 포지션 청산 규모가 8억 달러를 넘었으며, '전쟁으로 인한 상승'이라는 이야기에 대한 투자자들의 오판이 매도세의 주요 원인 중 하나로 작용했습니다.









이 사건은 단발성 사례가 아닙니다. 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후 지정학적 갈등은 암호화폐 시장의 변동성에 영향을 미치는 주요 변수가 되었습니다.





러시아-우크라이나 전쟁 초기, 우크라이나는 전 세계적으로 암호화폐로 상당한 기부금을 받았으며, BTC, ETH, USDT가 전시 모금 수단으로 부상했습니다. 다른 한편에서는 금융 제재를 받고 있는 러시아 기업들이 국제 은행 규제를 피하기 위해 암호화폐로 눈을 돌렸습니다.

2023년 이스라엘-팔레스타인 분쟁 당시 이스라엘은 하마스와 연결된 지갑 주소를 차단하여 온체인 규정 준수와 탈중앙화 감독의 한계에 대한 격렬한 논쟁을 촉발시켰습니다. 한편 가자지구 주민들은 국경을 넘어 자본을 이동하고 현지 화폐의 평가절하를 헤지하기 위해 스테이블코인으로 전환했습니다.





지정학적 위기로 인해 암호화폐는 투기 수단뿐만 아니라 민간 금융 도구, 분쟁 시 국경을 넘는 가치 이전 채널 등 점점 더 복잡하고 다면적인 역할을 하게 되었습니다.









이론적으로 BTC은 희소성과 비주권적 특성으로 인해 종종 '디지털 금'이라고 불립니다. 그러나 블랙스완 이벤트가 발생할 때마다 가격 변동성은 금이나 미국 국채와 같은 전통적인 안전자산의 변동성을 훨씬 뛰어넘습니다. 이는 시장이 비트코인을 인식하는 방식에 지속적인 차이가 있음을 반영하는 것으로, 기관 투자자들은 여전히 비트코인을 고위험, 고위변동성 자산으로 취급하며 위기 시 자산 비중을 늘리기보다 줄일 가능성이 높습니다. 반면 금, 미국 달러, 원유와 같은 전통적인 자산은 여전히 주요 안전자산으로 여겨지고 있습니다.





이스라엘과 이란의 분쟁 기간 동안 금의 상승폭보다 BTC 하락폭이 더 가파르게 나타났으며, 이는 비트코인의 안전자산 지위가 아직 주류 시장에서 널리 받아들여지지 않았음을 시사합니다.









CoinGlass 데이터에 따르면 BTC가 10만 달러 아래로 떨어지면 17억 4천만 달러 이상의 롱 포지션이 청산 위험에 처하게 됩니다. 이러한 잠재적 청산은 연쇄 반응을 일으켜 전체 암호화폐 생태계에 중요한 압력 지점이 될 수 있습니다.





한편, 이더리움은 뚜렷한 약세 조짐을 보이고 있습니다. MEXC 데이터에 따르면 분쟁 이후 7일 동안 이더리움은 10% 이상 하락하여 2,454달러로 잠시 저점을 기록한 후 2,575달러까지 회복했습니다. 더욱 우려스러운 것은 금요일에 이더리움 현물 ETF 가 210만 달러의 순유출을 기록하면서 19일 연속 유입 행진을 마감했다는 점입니다. 이러한 변화는 자본이 보다 안정적인 자산 클래스로 이동하기 시작하면서 이더리움 투자자들 사이에서 위험 회피 현상이 증가하고 있다는 신호일 수 있습니다.









최근의 시장 폭락은 레버리지 선물에 대한 집중과 시장 내러티브와 실제 결과 사이의 괴리라는 암호화폐의 반복되는 문제를 드러냈습니다.





많은 트레이더가 공습 소식이 전해진 후 서둘러 '전쟁에 따른 BTC 랠리'에 베팅했습니다. 대신, 대형 트레이더들은 반대 방향으로 움직이며 공격적으로 매도하고 청산의 물결을 일으켰습니다. 이러한 역학 관계는 지나치게 단순화된 이야기에 기반한 높은 레버리지와 투기에 의해 크게 형성된 암호화폐 시장에서 너무나도 익숙한 현상입니다.





기대와 현실이 괴리될 때 레버리지는 조정을 계단식으로 확대합니다. 그렇기 때문에 주요 글로벌 이벤트가 발생하면 대규모 청산이 뒤따르는 경우가 많습니다. 이는 암호화폐 시장의 설계에 내재된 구조적 취약점입니다.









주목할 만한 추세 중 하나는 분쟁 지역에서 스테이블코인 의 실제 사용이 증가하고 있다는 것입니다. 우크라이나의 공식 USDT 기부 주소부터 가자지구 주민들이 트론 네트워크를 이용해 자금을 이동하는 것까지, 암호화폐는 전통적인 시스템이 붕괴된 곳에서 "비공식적이지만 기능적인" 금융 도구로서 역할을 하고 있습니다.





이러한 사용 사례는 불법 자금 조달과 자금 세탁에 대한 정당한 우려를 제기하지만, 이러한 회색 영역의 유용성이 바로 전통적인 인프라가 실패하는 위기 상황에서 금융 연속성을 제공하는 암호화폐의 생존 가치를 드러내는 것입니다.









최근 중동 사태는 암호화폐 시장이 더 이상 기술 혁신이나 통화 정책의 문제가 아니라는 사실을 다시 한 번 일깨워줍니다. 암호화폐는 글로벌 거시경제 및 지정학적 환경의 필수적인 부분이 되고 있습니다.





앞으로 시장 참여자들은 다음 세 가지 핵심 질문에 답해야 합니다:





암호화폐 자산의 다양한 역할을 어떻게 이해해야 할까요? 암호화폐는 투기 수단인가, 안전한 피난처인가, 아니면 분쟁 지역에서 비공식적인 금융 채널인가?

지정학은 위험 가격에 어떤 영향을 미치는가? 이러한 충격은 주기적인지, 아니면 구조적인 변수가 될것인지?

탈중앙화 금융(DeFi)이 지정학적 장벽을 극복할 수 있을 것인지? 검열, 제재, 파편화된 규제에 직면한 세계에서 암호화폐 자산은 여전히 진정한 가치를 제공할 수 있을 것인가? 검열, 제재, 파편화된 규제에 직면한 세계에서 암호화폐 자산은 여전히 진정한 가치를 제공할 수 있을 것인가?









중동의 새로운 분쟁은 암호화폐 시장에 또 다른 경종을 울리고 있습니다. 블랙스완 이벤트는 인플레이션 데이터, 금리 결정, 규제 조치에만 국한되지 않습니다. 모든 불발 미사일과 지정학의 균열에도 블랙스완이 존재합니다.





이 시장에서 살아남는 것은 단기적인 이익이나 패닉에 따른 모든 움직임을 쫓는 것이 아닙니다. 암호화폐를 형성하는 더 깊은 거시적 논리와 비시장적 힘을 이해하는 것이 중요합니다. 불확실한 미래에는 다양한 전략을 통해 자본을 보호하고 새로운 기회를 찾는 것이 모든 투자자가 직면해야 할 과제입니다.



