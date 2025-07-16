바이든, 대선 후보 사퇴: 암호화폐 시장의 다음 단계는?





요약: MEXC 플랫폼에서는 트럼프 테마 토큰의 이례적인 움직임에 주목합니다.





서론:





7월 21일 이른 아침(베이징 시간), 조 바이든 미국 대통령은 2024년 대선 후보 사퇴를 공식 발표했으며, 이번 주 후반에 추가 설명을 위한 연설을 할 예정입니다.





이 발표는 큰 반향을 불러일으켰고 암호화폐 시장은 짧은 하락세를 경험했다가 빠르게 반등했으며, 비트코인은 한 달 만에 68,000달러로 최고치를 경신했습니다. 바이든과 관련된 밈 프로젝트는 급락한 반면, 트럼프 테마 토큰은 인기가 급상승했으며, TREMP와 MAGA는 하루 동안 각각 20% 이상의 상승률을 보였습니다.





미국 대선이 다가오고 바이든이 후보직에서 사퇴함에 따라 앞으로 암호화폐 시장은 어떻게 흘러가게 될까요? 이처럼 변동성이 큰 환경에서 투자자는 초과 수익을 얻기 위해 어떤 거래 전략을 채택해야 할까요?









올해 초 비트코인(BTC) 현물 ETF의 도입과 함께 암호화폐 시장과 전통 금융 세계 간의 연관성이 점점 더 밀접해졌고, 비트코인과 미국 주식 시장 간의 상관관계는 19개월 만에 최고 수준에 도달했습니다. 따라서 바이든이 대선 후보 사퇴를 발표했을 때, 암호화폐 시장은 이에 맞춰 반응했습니다.





이러한 반응은 먼저 비트코인에서 나타났으며, MEXC 시장 데이터에 따르면 비트코인은 베이징 시간으로 오전 2시에 잠시 $66,000 아래인 $65,777까지 하락한 후, 안정세를 보이며 $68,000 이상으로 반등하여 한 달 만에 새로운 최고치인 $68,474에 도달했습니다. 다른 주요 암호화폐들도 월요일 아침에 큰 상승폭을 보였습니다.





바이든과 관련된 밈 프로젝트는 급격한 하락을 경험했습니다. CoinGecko 데이터에 따르면, 솔라나 생태계의 밈 토큰인 BODEN은 바이든의 대선 사퇴 발표 후 4시간 이내에 60% 이상 하락했으며, 현재 가격은 약 $0.0087로 떨어졌습니다. 시가총액은 6.4백만 달러로 감소했으며, 이는 역대 최고치인 6.4억 달러에서 거의 90% 감소한 수치입니다.









바이든 가족과 관련된 밈 프로젝트는 더 큰 타격을 입었습니다. JILLBODEN은 69% 급락했으며, LAPTOP은 62% 하락했습니다. 두 프로젝트 모두 시가총액이 $100,000 이하로 떨어졌습니다. 솔라나 생태계의 THE JEO BODENS NFT 시리즈는 바닥 가격이 0.050 SOL로 하락하며 24시간 동안 68% 감소했습니다.





반면, 트럼프 테마 토큰들은 인기를 끌고 있습니다. MEXC 시장 데이터에 따르면, 솔라나 생태계의 밈 코인 TREMP는 $0.45에서 거의 $0.60으로 급등하며 1시간 이내에 33.3% 이상의 상승률을 보였습니다. 현재 TREMP는 약 $0.48에서 안정세를 보이고 있으며, 프로젝트의 시가총액은 $45.2 백만 달러입니다.





(MEXC의 TREMP 가격 동향 차트)





MEXC는 TREMP를 상장한 첫 번째 중앙화 플랫폼으로, 시가는 $0.20였으며 최고 상승폭은 $1.53로, 최대 660% 이상의 수익률을 기록했습니다. 현재 가격에서도 여전히 100% 이상의 수익률이 유지되고 있습니다.





이러한 사례는 드문 일이 아닙니다. 올해 MEXC는 밈 프로젝트에 많은 비중을 뒀으며, 인기 프로젝트를 신속하게 선별하고 평가 후 상장하여 투자자들의 거래 니즈를 제때 충족시키고 있습니다.





예를 들어, MEXC는 올해 2월 "Make America Great Again"을 테마로 하는 MAGA 토큰을 처음으로 상장했습니다. 플랫폼에서의 초기 거래자들은 10,000% 이상의 수익을 얻었습니다. 7월 중순, 트럼프의 암살 시도 뉴스가 보도된 후 MEXC는 FIGHT, EAR, FIGHTETH 등 여러 밈 코인을 신속히 상장했으며, 이들 모두 주목할 만한 상승을 경험했습니다. 그 중 FIGHTETH는 상장 첫 날에 1,000% 이상의 급등을 기록하며 일일 거래량이 거의 $2백만에 달했습니다.





MEXC는 빠른 상장 속도와 고품질 프로젝트로 많은 암호화폐 거래자들로부터 찬사를 받고 있습니다. 트럼프 테마 토큰에 관심 있는 사용자들은 https://www.mexc.com에서 거래하실 수 있습니다.









바이든이 대선 후보 사퇴를 발표한 후, 그의 후임자에 대해 시장의 초점이 맞춰졌습니다.





시장 뉴스에 따르면, 현재 미국 부통령인 카말라 해리스가 2024년 민주당 대선 후보가 될 가능성이 높다고 합니다. 예측 시장 Polymarket 데이터에 따르면, 트럼프가 2024년 미국 대선에서 승리할 확률은 66%로 감소한 반면, 해리스의 승리 확률은 32%로 상승했습니다. 물론 실제 선거까지는 아무것도 확정할 수 없습니다.





그럼에도 불구하고 암호화폐 시장은 반응을 보였습니다. 해리스와 관련된 밈 토큰 KAMA의 가격은 하루 만에 133% 급등했습니다. 이 밈 토큰은 지난 주 동안 약 600% 상승했으며, 지난 30일간 1,500% 이상의 급등을 기록했습니다.





해리스의 부상은 암호화폐 커뮤니티의 큰 관심을 끌고 있습니다. 코인텔레그래프 에 따르면, 백악관의 공공 재무 데이터는 해리스와 그녀의 남편이 상당한 투자를 하고 있지만, 디지털 자산은 보유하고 있지 않음을 보여줍니다. 그들은 미국 국채와 신흥 시장에 더 많이 투자하는 경향이 있습니다. 또한, 해리스는 암호화폐 부문에 관여한 적이 없으며, 디지털 화폐, 토큰화, 블록체인 또는 NFT에 대해 지지하거나 반대하는 강한 입장을 표명한 적이 없습니다.





BTC Markets의 CEO인 Caroline Bowler 는 "해리스의 암호화폐에 대한 견해는 아직 알 수 없다"라고 말했습니다. "암호화폐와 같은 주제는 후보자들에게 중요한 선거 이슈가 될 수 있기 때문에, 향후 몇 주 내에 그녀의 견해에 대한 더 많은 인사이트를 볼 수 있을 것입니다."





해리스 외에 오바마 전 미국 대통령의 부인 미셸 오바마도 민주당 유력 후보로 거론되고 있습니다. 바이든의 사퇴 발표에 이어 미셸 오바마의 이름을 딴 밈코인 오바마(OBAMA)도 좋은 성적을 거뒀습니다. 이 코인은 $0.003에서 한때 $0.008 이상으로 급등하며 1시간 만에 276% 상승했습니다. 이후 $0.003 이하로 다시 떨어졌으나 현재는 약 $0.0074에서 안정화되었으며, 프로젝트의 시가총액은 약 $7.4백만입니다. 또한, 미셸 오바마는 암호화폐 활동에 직접 참여하거나 관련 발언을 한 기록이 없습니다.





현재 진행 중인 미국 대선과 향후 선거 경쟁에 영향을 미치는 중요한 투표 집단으로서 암호화폐 투자자의 중요성을 고려할 때, 암호화폐는 다시 한번 선거 토론의 주요 화두가 되었습니다. 따라서 향후 새로운 민주당 대선 후보들이 암호화폐를 계속 지지할 가능성도 배제할 수 없습니다.









바이든의 대선 후보 사퇴와 관련하여, 시장은 두 가지 다른 관점을 제시하고 있습니다.





한 가지 관점은 바이든의 대선 후보 사퇴가 시장에 큰 영향을 미치지 않을 것이라는 것입니다. Tianheng Asset Management의 최고 투자 책임자인 Piers Bolger 는 단기적으로 바이든 대통령이 재선에 출마하지 않고 대신 해리스 부통령을 지지하는 것이 시장에 실질적인 영향을 미치지 않을 것이라고 말했습니다. 그는 시장이 연방준비제도의 정책 방향에 계속 주목할 것이며, 이것이 시장을 움직이는 주요 요인이라고 믿고 있습니다. "우리는 여전히 연방준비제도가 9월 FOMC 회의에서 통화 정책을 완화하기 시작할 것으로 기대합니다."





더 많은 시장 견해는 바이든의 후보 사퇴가 암호화폐 시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 믿으며, 특히 전 대통령 트럼프가 공화당 후보가 되어 백악관에 복귀할 경우 더욱 그렇습니다. 트럼프는 암호화폐에 대한 지지를 표명했으며, 대통령 선거 캠페인에서 암호화폐 기부를 받아들였고, 소위 바이든의 "암호화폐 전쟁"을 끝내겠다고 약속했습니다.





따라서 시장 참여자들은 트럼프에게서 더 암호화폐 친화적인 정책 환경을 기대할 수 있습니다. 시장 동향을 보면, 바이든의 후보 사퇴 발표 후 BTC 가격이 하락했다가 반등한 것을 알 수 있습니다. 이는 이 뉴스에 대한 초기 시장 반응은 부정적이었지만, 이후 긍정적으로 바뀌었음을 나타냅니다.





암호화폐 리서치 회사인 10x Research 의 보고서는 바이든의 후보 사퇴로 암호화폐 친화적인 정부가 들어설 것이라고 언급했습니다. 역사적으로 이는 새로운 행정부가 선출되면 SEC 의장이 사임한다는 것을 의미합니다. SEC 의장 게리 겐슬러의 임기는 2026년 6월 5일에 끝나지만, 2025년 1월이나 2월에 사임할 수도 있습니다.





암호화폐 투자 회사인 Satori Research의 CEO인 Teong Hng 은 OTC 옵션 시장의 활동이 비트코인이 곧 사상 최고치로 돌아갈 수 있음을 시사한다고 언급했습니다. 그는 기관 투자자들 사이에서 강세 심리가 증가하고 있으며, 비트코인 가격이 올해 말까지 강한 반등을 보일 것으로 예상한다고 덧붙였습니다. 또한, 트럼프의 승리가 이 자산 가격의 정점이 될 것이라고 말했습니다.





Magnet Capital의 공동 최고 투자 책임자인 Benjamin Celermajer 는 트럼프 행정부 하에서 암호화폐 시장의 투자 가능성이 더욱 높아질 것이라고 말했습니다. Pepperstone 그룹의 리서치 책임자인 Chris Weston 은 미국 비트코인 현물 ETF가 금요일 11일 연속 순유입을 기록했으며, 강력한 자본 유입으로 BTC 가격이 다시 7만 달러를 기록할 가능성이 높다고 분석했습니다.





요약하자면, 암호화폐 투자자들은 양당이 제안하는 미래 정책에 주목하고, 미래 정책에 대한 기대를 재평가하며, 연방준비제도의 정책 방향에 주의를 기울여야 합니다.





만약 위험을 감수하는 투자자라면, 앞으로의 기간 동안 다양한 선거 관련 밈 프로젝트, 특히 MEXC에서 선별한 토큰에 집중하여 높은 수익을 노릴 수 있습니다. 반면, 보수적인 거래자라면 MEXC에서 비트코인에 정액 정기 매입(Dollar-Cost Averaging)을 시도해볼 수 있습니다. MEXC는 메이커 수수료 0과 함께 업계 최저 거래 수수료를 제공하며, 중앙화된 플랫폼 중 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 예금에서 가장 높은 수익을 제공합니다. 이를 통해 사용자는 쉽게 "수동 소득"을 얻을 수 있습니다.





면책 조항: 이 정보는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며 자산 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참조 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 충분히 이해하고 투자 시 주의하시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.