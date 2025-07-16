"상승 캔들 패턴" 글에서는 일반적인 상승 캔들 패턴에 대해 소개했습니다. 한편, 하락 캔들 패턴은 그와 반대로 상승 추세 후에 형성되는 패턴입니다. 하락 캔들 패턴의 출현은 상승 추세에서 하락 추세로 반전될 가능성을 시사합니다. 하락 캔들 패턴이 나타나면 구체적인 시장 포지션과 연계하여 분석하고 판단해야 합니다. 일반적인 하락 캔들 패턴에는 ①교수형 패턴"상승 캔들 패턴" 글에서는 일반적인 상승 캔들 패턴에 대해 소개했습니다. 한편, 하락 캔들 패턴은 그와 반대로 상승 추세 후에 형성되는 패턴입니다. 하락 캔들 패턴의 출현은 상승 추세에서 하락 추세로 반전될 가능성을 시사합니다. 하락 캔들 패턴이 나타나면 구체적인 시장 포지션과 연계하여 분석하고 판단해야 합니다. 일반적인 하락 캔들 패턴에는 ①교수형 패턴
하락 캔들 패턴

2025년 7월 16일
"상승 캔들 패턴" 글에서는 일반적인 상승 캔들 패턴에 대해 소개했습니다. 한편, 하락 캔들 패턴은 그와 반대로 상승 추세 후에 형성되는 패턴입니다. 하락 캔들 패턴의 출현은 상승 추세에서 하락 추세로 반전될 가능성을 시사합니다. 하락 캔들 패턴이 나타나면 구체적인 시장 포지션과 연계하여 분석하고 판단해야 합니다. 일반적인 하락 캔들 패턴에는 ①교수형 패턴 ②유성형 패턴 ③하락 장악형 패턴 ④이브닝 스타 패턴 ⑤흑삼병 패턴이 포함됩니다.


전통적인 금융 시장과 달리 암호화폐 캔들 차트는 가격이 상승하면 녹색, 가격이 하락하면 빨간색으로 표시된다는 점에 유의하시기 바랍니다.

1. 교수형 패턴(Hanging Man Pattern)

교수형 패턴은 하락 캔들 패턴 중 하나입니다. 한 라운드의 가격이 상승한 후 하단 그림자가 길고 몸통이 작은 캔들이 고점에 남아 있는 상황을 말합니다. 이 캔들은 하락 또는 상승일 수 있습니다. 교수형 패턴은 강한 하락 신호입니다. 교수형 패턴 다음의 두 번째 캔들은 일반적으로 하락 추세이며, 하락 캔들이 길수록 하락 추세가 시작될 가능성이 높아집니다.



2. 유성형 패턴(Shooting Star Pattern)

유성형 패턴은 사격 조준기를 닮았고 역망치와 비슷한 모양을 하고 있어 붙여진 이름입니다. 유성형 패턴은 일반적으로 상승 추세의 상단에 나타나며 잠재적인 추세 반전에 대한 보다 분명한 신호 역할을 합니다. 유성형 패턴의 몸통은 상대적으로 짧고 위쪽 그림자는 길며, 작은 상승 또는 하락 캔들이 될 수 있습니다.




3. 하락 장악형 패턴(Bearish Engulfing Pattern)

하락 장악형 패턴은 일반적으로 상승 추세의 끝에서 발생하며 두 개의 캔들로 구성됩니다. 첫 번째 캔들는 작은 상승 캔들이고, 두 번째 캔들는 작은 상승 캔들을 감싸는 큰 하락 캔들입니다. 하락 장악형 패턴은 일반적으로 상당한 가격 변동성을 나타내며, 시장의 후속 추세는 낙관적이지 않을 것입니다. 두 번째 하락 캔들의 몸체가 클수록 잠재적인 하락 추세가 더 중요합니다.



4. 이브닝 스타 패턴(Evening Star Pattern)

이브닝 스타 패턴은 상승 추세 중에 나타나며, 상대적으로 높은 수준의 신뢰성으로 시장의 가격 추세가 정점에 도달할 수 있다는 신호 역할을 합니다. 시장이 이브닝 스타 패턴을 보인다면 주의해서 다루어야 합니다.

이브닝 스타 패턴은 3개의 캔들로 구성되며, 모닝 스타 패턴(Morning Star)과 반대의 추세를 보입니다. 이브닝 스타 패턴의 첫 번째 캔들은 상승 캔들이고 그 다음에는 작은 하락, 작은 상승 또는 도지형 캔들이 될 수 있는 두 번째 캔들이 있습니다. 세 번째 캔들은 하락 캔들이며 낮은 가격은 첫 번째 캔들의 낮은 가격 아래로 떨어집니다.




5. 흑삼병 패턴(Three Black Crows Pattern)

흑삼병 패턴은 매우 짧은 그림자가 있거나 없는 3개의 연속 하락 캔들로 구성됩니다. 각 거래일의 시가는 전일 종가와 유사하지만, 매도 압력이 커지면서 종가는 계속해서 하락하고 있습니다. 흑삼병 패턴은 일반적으로 하락 추세의 시작입니다.



