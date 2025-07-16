유동성에 대한 기본 지식





유동성은 금융에서 널리 사용되는 용어이며 다른 맥락에서 다양한 의미를 가질 수 있습니다. 일반적으로 유동성은 다음과 같은 개념으로 구분할 수 있습니다.

1) 자산의 현금화 능력. 이는 기존 자산이나 부를 다른 자산으로 전환할 수 있는 능력을 말합니다.

2) 기업의 채무 이행 능력. 기업에 일반적으로 사용되는 유동성이 좋다는 것은 회사가 자산에서 충분한 현금 흐름을 가지고 있음을 나타냅니다.

3) 시장에 화폐 공급이 풍부하거나 부족함. 이는 거시경제 영역에 적용됩니다. 총 화폐 공급이 총 수요보다 크다면 이는 유동성 과잉을 의미합니다.





암호화폐 거래에서 유동성이란 첫 번째 유형의 상황을 의미합니다. 또한 암호화폐 시장의 유동성은 일반적으로 온체인 유동성과 중앙화된 거래소 유동성 등으로 분류할 수 있습니다. 이번 글에서는 중앙화된 거래소의 유동성에 초점을 맞추고자 합니다.









앞서 언급했듯이 유동성은 금융 거래에서 중요한 개념으로, 기존 자산이나 부를 다른 자산으로 전환할 수 있는 능력을 말합니다. 암호화폐 거래의 맥락에서 유동성은 특히 특정 암호화폐가 법정화폐나 다른 암호화폐로 쉽게 전환될 수 있음을 의미합니다.





유동성은 암호화폐 시장에서 중요한 역할을 합니다. 암호화폐의 유동성이 높으면 사용자의 매수 및 매도가 시장에 미치는 영향이 최소화되어 큰 가격 변동을 피할 수 있습니다. 반대로, 암호화폐의 유동성이 낮으면 사용자의 매수 및 매도로 인해 상당한 시장 변동이 발생하여 가격이 크게 상승하거나 하락할 수 있습니다. 또한 유동성이 높은 시장에서는 일반적으로 매수 및 매도가 더 쉽습니다. 이는 시장 참여자가 유동성을 제공하는데, 참여자가 많아지면 유동성이 좋아지고, 이는 다시 매도 주문이 늘어나 사용자의 거래 체결이 쉬워지기 때문입니다. 반면, 유동성이 낮다는 것은 때때로 사용자의 주문을 체결하기가 상대적으로 어렵다는 것을 의미합니다.









일반적으로 유동성을 평가하는 2가지 편리한 방법이 있습니다.

매매 가격 차이: 최고 매수 가격과 최저 매도 가격 간의 가격 차이를 말합니다. 일반적으로 차이가 작을수록 유동성이 높다는 것을 의미합니다.

마켓 뎁스(Market Depth): 오더북의 매수 및 매도 주문 수량과 관련됩니다. 일반적으로 매수 및 매도 주문 수가 많을수록 유동성이 높다는 것을 의미합니다.









유동성에 영향을 미치는 직접적인 요인은 거래량입니다. 또한 규제 환경과 시장 심리와 같은 간접적인 요인도 있습니다. 간접적인 요인은 거래량 변화에 영향을 미치며, 이는 궁극적으로 유동성 변화로 이어집니다.





3.1 거래량





거래량은 유동성에 영향을 미치는 직접적인 요인입니다. 거래량의 크기는 매수 및 매도 주문 수에 비례합니다. 거래량이 많을수록 매수 및 매도 주문 수가 많아지며, 이는 시장 참여자가 많고 토큰의 유동성이 높다는 것을 의미합니다. 사용자는 더 쉽게 자산을 교환할 수 있습니다.





거래소에서 거래하는 사용자는 필연적으로 메이커 또는 테이커의 역할을 맡게 됩니다. 메이커는 유동성을 늘리고 테이커는 유동성을 소비합니다.





3.2 시장 심리





시장 심리는 긍정적일 수도 있고 부정적일 수도 있습니다. 긍정적인 심리는 종종 투자자의 신뢰를 높이고, FOMO(Fear of Missing Out)로 인해 시장 거래를 촉진하여 시장 유동성을 증가시킵니다. 부정적인 심리는 투자자의 두려움을 높이고 잠재적으로 시장 거래를 감소시켜 유동성을 감소시키는 등 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.



