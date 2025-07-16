Backed Finance, xStocks 출시로 전통 자산의 토큰화 모델 재정의

Backed Finance 의 xStocks 출시로 블록체인과 탈중앙화 금융(DeFi) 의 통합에 획기적인 진전이 이루어졌습니다. 이 혁신적인 프로젝트는 전통 금융 자산에 대한 접근, 거래 및 암호화폐 생태계로의 통합 방식을 변화시키고 있습니다. xStocks는 기존 주식을 토큰화하여 전통 금융(TradFi)과 탈중앙화 금융(DeFi) 사이에 전례 없는 다리를 놓고 있습니다. Backed Finance의 xStocks 출시는 블록체인과 탈중앙화 금융(DeFi)의 통합에 있어 획기적인 진전을 나타냅니다.





2025년 6월 30일에 공식 출시된 xStocks는 현재 Bybit 및 Kraken과 같은 주요 암호화폐 거래소뿐만 아니라 솔라나 블록체인의 DeFi 생태계 내에서 60개 이상의 토큰화된 주식을 제공하고 있습니다. 본 기사에서는 제품의 기술 아키텍처, 시장 영향, 전략적 파트너십 그리고 향후 잠재력에 대해 종합적으로 분석합니다.









자산 토큰화는 이론적 개념에서 글로벌 금융 시장을 재편하는 변혁의 동력으로 진화했습니다. xStocks의 출현은 블록체인 인프라의 수년간의 기술적 혁신, 보다 명확한 규제 프레임워크, 그리고 접근성이 높은 금융 상품에 대한 수요 증가를 반영합니다. Backed Finance는 전통적인 주식을 블록 체인에 도입함으로써, 다양한 포트폴리오를 원하는 암호화폐 사용자들과 보다 쉬운 접근과 새로운 금융 가능성을 찾는 전통 투자자 모두에게 적합한 제품을 만들었습니다.





이 프로젝트의 출시 시점은 암호화폐 시장이 투기적 거래에서 실용적인 현실 세계 적용으로 전환되는 중요한 시점입니다. 스테이블코인이 창출한 가치에 이어, 토큰화된 주식은 블록체인 인프라를 활용해 글로벌 금융 시스템과의 더 깊은 통합을 촉진하는 다음 단계로 평가받고 있습니다.













xStocks는 솔라나 블록체인 위에 구축되어 있으며, 이는 높은 처리 속도, 낮은 거래 수수료, 그리고 성숙한 DeFi 생태계를 갖춘 점에서 선택되었습니다. 솔라나는 초당 수천 건의 거래를 처리하면서도 수수료를 최소화할 수 있는 능력 덕분에, 주식 시장의 고빈도 거래 수요에 이상적인 환경을 제공합니다.





토큰은 SPL(Solana Program Library) 표준을 따르므로, Phantom 지갑 Jupiter 애그리게이터 및 다양한 DeFi 프로토콜과 같은 주류 솔라나 애플리케이션과 맞춤 개발 없이도 원활하게 통합될 수 있습니다.









xStocks의 핵심 기술적 기반 중 하나는 Chainlink 에서 제공하는 오라클 솔루션과의 통합입니다. 이 파트너십은 현실 세계의 자산 가격을 정확하고 신뢰성 있게 블록체인에 반영하는 데 직면한 중요한 과제를 해결합니다.





xStocks의 공식 오라클 제공업체로서 Chainlink는 다음과 같은 주요 기능을 갖춘 전용 “xStocks Data Stream” 시스템을 개발했습니다:





고빈도 가격 업데이트: 초당 지연 시간으로 온체인 가격과 전통 시장 간의 실시간 동기화를 보장합니다

기업 행위 검증: 배당금, 액면 분할 등 기업 이벤트의 실시간 처리

크로스 체인 상호 운용성: CCIP(Cross-Chain Interoperability Protocol)와의 통합으로 향후 다른 블록체인으로의 확장 기반 마련

준비금 증명: Chainlink의 준비금 증명 프로토콜을 통한 기초 자산의 투명한 검증





이러한 고급 오라클 시스템은 팀이 “온체인 실행을 통한 CEX급 사용자 경험”이라고 부르는 것을 가능하게 하며, 중앙화 및 탈중앙화 거래 환경 간의 성능 격차를 해소합니다.









각 xStocks 토큰은 해당 기초 주식과 1:1로 담보되어 있습니다. 즉, 토큰화된 모든 주식은 유럽에 등록된 라이선스 금융 기관인 Backed Finance가 실제 주식을 안전하게 보관함으로써 지원됩니다. 이 보관 모델은 다음과 같은 주요 장점을 제공합니다:





규제 준수: 유럽 금융 규제 프레임워크에 따라 운영되어 법적 확실성과 사용자 보호를 보장합니다.

환매 가능성: 원칙적으로 토큰은 오프체인 시장 가치로 환매될 수 있어 가격 안정성을 지원합니다.

기관급 커스터디: 전문 커스터디 서비스가 기초 자산의 보안을 보장합니다.

투명성: 정기적인 감사 및 보고를 통해 준비금 보유에 대한 가시성을 유지합니다.









초기 단계에서 xStocks는 개인 및 기관 투자자의 요구를 충족시키는 고유동성, 고인지도 자산을 중심으로 엄선된 60개 이상의 토큰화 주식 및 ETF를 제공합니다. 자산 선정 전략은 깊은 시장 통찰력을 반영합니다:









애플 (APPLx): 세계에서 가장 가치 있는 기업

마이크로소프트 (MSFTx): 클라우드 컴퓨팅과 소프트웨어 분야의 거인

엔비디아 (NVDAx): 반도체와 AI 분야의 리더

구글 / 알파벳 (GOOGLx): 검색 및 클라우드 서비스 분야의 지배적 기업

메타 (METAx): 소셜 미디어 및 메타버스 플랫폼









코인베이스 (COINx): 미국 기반 주요 암호화폐 거래소

마이크로스트래티지 (MSTRx): 비트코인 대규모 보유로 유명한 기업

서클 (CRCLx): USDC 스테이블코인 발행사









SPDR S&P 500 ETF (SPYx): 광범위한 시장 지수 펀드

Invesco QQQ Trust (QQQx): 기술 섹터에 집중하는 ETF





이 전략은 프로젝트 팀이 사용자 요구를 정확하게 이해하고 있으며, 입증된 성과를 자랑하는 전통적인 시장에서 고품질의 대량 자산을 이용할 수 있도록 하고 있음을 보여줍니다.













세계 최고의 암호화폐 거래소 중 하나인 Kraken이 Backed Finance와 협력한 것은 xStocks 개념을 강력하게 지지하는 것을 의미합니다. 190여 개국의 Kraken 사용자는 이제 익숙한 암호화폐 거래 인터페이스를 통해 토큰화된 주식을 직접 이용할 수 있게 되어, 기관급 인프라를 글로벌 소매 투자자에게 제공하게 되었습니다.









xStocks의 진정한 혁신은 토큰화뿐만 아니라 DeFi 프로토콜과의 원활한 통합에 있으며, 이를 통해 완전히 새로운 금융 사용 사례를 잠금 해제합니다:





Kamino Finance: 솔라나에서 가장 큰 머니 마켓(유동성 20억 달러 이상)인 Kamino는 사용자가 xStocks를 담보로 대출을 받거나 토큰화된 주식을 대출하여 수익을 얻을 수 있게 함으로써, 이전에는 기관 투자자만 이용할 수 있었던 복잡한 금융 전략을 가능하게 합니다. 솔라나에서 가장 큰 머니 마켓(유동성 20억 달러 이상)인 Kamino는 사용자가 xStocks를 담보로 대출을 받거나 토큰화된 주식을 대출하여 수익을 얻을 수 있게 함으로써, 이전에는 기관 투자자만 이용할 수 있었던 복잡한 금융 전략을 가능하게 합니다.

Raydium: 솔라나에서 xStocks의 주요 유동성 허브 역할을 하는 Raydium을 통해 사용자는 유동성을 제공하고 거래 수수료를 받을 수 있습니다. 자동화된 마켓 메이커(AMM) 모델은 지속적인 가격 발견과 깊은 유동성 풀을 보장합니다. 솔라나에서 xStocks의 주요 유동성 허브 역할을 하는 Raydium을 통해 사용자는 유동성을 제공하고 거래 수수료를 받을 수 있습니다. 자동화된 마켓 메이커(AMM) 모델은 지속적인 가격 발견과 깊은 유동성 풀을 보장합니다.

Jupiter: 솔라나의 선도적인 탈중앙화 거래소 애그리게이터인 Jupiter는 여러 유동성 소스를 통해 거래를 라우팅하여 사용자가 xStocks 거래에서 최상의 가격을 받을 수 있도록 보장합니다. 고급 라우팅 알고리즘은 매우 경쟁력 있는 실행 품질을 제공합니다.









xStocks 얼라이언스의 설립은 플랫폼 독점성보다는 중립성과 광범위한 접근성을 중시하는 전략적 방향성을 반영합니다. 얼라이언스 구성원에는 다음과 같은 기업이 포함됩니다:

Backed Finance (토큰 발행자 및 프로젝트 주최자); Kraken (주요 암호화폐 거래소); Solana (블록체인 인프라); AlchemyPay (결제 솔루션 제공업체); Chainlink (오라클 인프라 제공업체)





이 협업 모델은 xStocks가 특정 플랫폼이나 블록체인에 국한되지 않고 전체 생태계에 이익을 제공하는 ‘공공재’ 자산 클래스로 발전하도록 보장합니다.













xStocks는 출시 후 몇 시간 만에 200만 달러 이상의 거래량을 기록하며 강력한 시장 데뷔를 달성했습니다. 이는 암호화폐 생태계 내에서 토큰화된 주식 제품에 대한 상당한 잠재적 수요를 강조합니다.





이 강력한 성과에는 다음과 같은 주요 요인이 기여했습니다:





누적된 수요: 암호화폐 이용자들은 오랫동안 전통 자산에 노출되면서도 암호화폐 생태계를 벗어나지 않는 방법을 찾고 있었습니다.

24시간 거래: 기존 주식 시장과 달리 xStocks는 24시간 거래를 지원합니다.

글로벌 접근성: 사용자는 기존 브로커의 지리적 제한에 구애받지 않고 미국 주식에 투자할 수 있습니다.

DeFi 통합: 기존 DeFi 프로토콜과의 통합을 통해 거래를 넘어 실용적인 사용 사례에 즉시 접근할 수 있습니다.









xStocks는 중앙화 및 탈중앙화 유동성 소스를 결합한 하이브리드 유동성 전략을 사용합니다:





중앙화 거래소는 깊은 호가창과 기관급 유동성을 제공합니다.

탈중앙화 프로토콜은 자동화된 마켓메이킹과 수익 기회를 지원합니다.

프로토콜 간 차익 거래는 플랫폼 전반에 걸쳐 일관된 가격을 유지하는 데 도움이 됩니다.

이러한 다층적 접근 방식은 강력한 유동성과 효율적인 가격 발견을 보장하는 동시에 다양한 사용자 선호도에 맞는 다양한 접근 지점을 제공합니다.













유럽에서 라이선스를 취득한 금융 기관으로서 Backed Finance는 xStocks에 대한 탄탄한 규제 기반을 제공하며, 주요 준수 요소를 포괄합니다:





라이선스 요건: 유럽 금융 서비스 규정을 준수하여 자산 보관 및 토큰화 분야에서 준수를 보장합니다

소비자 보호: 규제 감독을 통해 소매 투자자 보호 조치를 보장하며, 분쟁 해결 메커니즘 및 운영 기준을 포함합니다

자금 세탁 방지 (AML): EU AML 법규를 준수하여 적절한 실사 및 거래 모니터링을 보장합니다

시장 행동 규칙: 공정 거래 및 시장 조작 방지 조치 준수









토큰화된 증권에 관한 규제가 복잡하기 때문에, xStocks는 현재 미국 및 기타 제한된 관할권의 사용자에게는 제공되지 않습니다. 이 제한은 기술적 제약이 아닌 신중한 규정 준수 우선 접근 방식을 반영한 것으로, 규제가 명확해짐에 따라 확장의 여지를 남겨두면서 더 관대한 환경에서 제품이 성숙할 수 있도록 하기 위한 것입니다.













기존 온라인 중개업체와 비교했을 때, xStocks는 다음과 같은 차별화된 장점을 제공합니다:





24시간 거래: 전통 시장 거래 시간의 제약을 없애고 지속적인 거래를 가능하게 합니다.

글로벌 접근성: 지리적 장벽을 허물어 전 세계 사용자가 미국 주식에 투자할 수 있게 합니다.

낮은 진입 장벽: 최소 투자 요건을 줄이고 계정 설정을 간소화합니다.

DeFi 통합: 주식 보유를 담보로 사용하거나 수익 전략에 참여할 수 있게 합니다.









암호화폐 공간에서 xStocks는 다음과 같은 여러 종류의 제품들과 경쟁하고 있습니다:





주식 CFD (차액결제거래): 일부 암호화폐 거래소는 전통 주식에 대한 CFD를 제공하지만, 이러한 CFD는 xStocks의 소유권 및 DeFi 구성 가능성이 부족합니다.

합성 자산: 다른 프로토콜은 합성 메커니즘을 통해 전통 자산에 대한 노출을 생성하지만, xStocks의 직접적인 지원 및 규제 준수가 부족할 수 있습니다.

전통 ETF: 암호화폐를 테마로 한 ETF는 전통적인 자산에 대한 부분적인 노출을 제공하지만, 개별 주식 선택 및 DeFi 통합 기능에 있어 xStocks의 세분화 수준이 부족합니다.













초기 60여 종 자산 제공은 보다 광범위한 확장 전략의 시작에 불과합니다. 앞으로 집중할 주요 영역은 다음과 같습니다:





국제 주식: 미국 주식 beyond를 넘어 유럽, 아시아, 신흥 시장 주식으로 확장

고정 수익: 토큰화된 채권 및 기타 채무 상품 도입

원자재: 귀금속, 에너지, 농업 제품 등에 대한 투자 기회를 추가

대체 자산: 부동산 투자 신탁(REITs), 인프라, 기타 대체 투자 클래스 등 포함 가능성









크로스 체인 배포: Chainlink CCIP를 활용하여 이더리움, 폴리곤 등 추가 블록체인에 xStocks를 배포

고급 DeFi 기능: 옵션, 구조화 상품, 자동 포트폴리오 관리 도구 등 복잡한 금융 상품 개발

기관 인프라: 기관 투자자에 맞춤화된 대규모 거래 및 전용 보관 서비스 지원 강화









개발자 도구: 제3자 애플리케이션 통합을 지원하는 API 및 개발 프레임워크 구축

교육 자료: 사용자가 토큰화된 자산을 이해하고 효과적으로 활용할 수 있도록 포괄적인 교육 콘텐츠 제공

글로벌 확장: 규제 당국의 승인을 조건으로 새로운 지역 시장으로 확장













xStocks 생태계는 여러 경로를 통해 가치를 창출합니다:





거래 수수료: 통합 거래 플랫폼에서 발생하는 커미션

커스터디 수수료: 기초 자산을 보관 및 관리하는 데 드는 비용

DeFi 통합 수익 공유: DeFi 프로토콜 파트너와 수익을 공유

부가가치 서비스: 프리미엄 기능 및 기관 서비스 수수료









경제 모델은 다양한 참여자에게 혜택을 제공합니다:





토큰 보유자: 암호화폐 원생 기능을 통해 전통적 자산에 노출

유동성 제공자: 유동성을 제공함으로써 거래 수수료 획득

프로토콜 파트너: 통합 및 서비스 협력을 통해 수익 공유

생태계 성장: 수수료는 지속적인 개발 및 확장 지원













xStocks는 다음과 같은 전통적인 장벽을 제거하여 글로벌 주식 시장에 대한 접근을 민주화하는 데 중요한 발걸음을 내디뎠습니다:





지리적 접근성: 전 세계 사용자가 위치에 따른 제한 없이 미국 주식에 투자 가능

낮은 투자 기준액: 부분 소유권 및 낮은 진입 장벽으로 투자에 대한 접근성 향상

24시간 연중무휴 이용 가능: 지속적인 거래로 전 세계의 시간대와 사용자 선호도 수용

통합 금융 서비스: DeFi 통합을 통해 소매 사용자에게 전문적인 금융 도구 제공









전통적 자산과 블록체인 인프라의 통합은 다양한 효율성 향상을 가져옵니다:





더 빠른 결제: 전통적인 T+2 일정 대비 거의 즉각적인 결제 가능

낮은 거래 비용: 블록체인 효율성이 자산 이전 및 보관 비용을 절감

강화된 투명성: 온체인 거래는 완전한 추적 가능성과 감사 가능

글로벌 유동성 풀: 플랫폼 간 통합으로 더 깊고 효율적인 시장 창출









Backed Finance의 xStocks 출시는 블록체인 기반 금융 서비스의 진화에서 중요한 이정표가 되었습니다. 이 프로젝트는 전통적인 주식을 DeFi 인프라와 성공적으로 연결함으로써 토큰화 자산이 주류 금융 상품으로서 실질적인 가능성을 지녔음을 입증했습니다.





최첨단 오라클 인프라, 강력한 전략적 파트너십, 인상적인 시장 데뷔를 통해 xStocks는 개인과 기관이 글로벌 주식 시장에 접근하는 방식을 근본적으로 재편할 잠재력을 보여줍니다. 24시간 365일 이용 가능하고, 글로벌 접근성을 지니며, DeFi와의 조합 가능성(컴포저빌리티)은 기존 금융 인프라가 쉽게 따라올 수 없는 가치 제안을 제공합니다.





그러나 xStocks의 장기적인 성공은 몇 가지 주요 요인에 달려 있습니다. 지속적인 규제 준수 및 지역 확장, 증가하는 거래량을 처리할 수 있는 기술 인프라의 확장성, 다양한 투자자 요구를 충족하기 위한 자산 클래스의 다양화, DeFi 통합의 지속적인 혁신 등이 그 요인으로 꼽을 수 있습니다. xStocks의 중요성은 제품 그 자체를 넘어, 전통적인 금융과 탈중앙화 금융의 융합이 단순한 이론적 비전이 아닌 실용적인 현실이라는 것을 증명한다는 점에 있습니다. 이 성공은 토큰화 자산 분야의 추가 혁신을 촉진하고, 블록체인 금융 인프라의 채택을 가속화할 수 있습니다.





프로젝트가 계속 발전하고 확장됨에 따라, 토큰화 자산이 주류 금융의 핵심 카테고리가 될 수 있는지에 대한 중요한 사례 연구로 자리매김하고 있습니다. 초기 지표들은 xStocks가 이전까지 토큰화 노력을 가로막았던 기술적, 규제적, 시장 장벽을 이미 극복했음을 보여주며, 차세대 블록체인 금융 서비스의 벤치마크가 될 가능성을 갖고 있음을 시사합니다.





이 프로젝트의 궁극적인 성공 여부는 규정 준수 프레임워크 하에서 전 세계 수백만 명의 사용자에게 서비스를 제공하고, 자산 범위를 확대하며, 전통적인 금융을 능가하는 사용자 가치를 제공하기 위해 지속적으로 혁신할 수 있는 능력에 달려 있습니다. 초기 진행 상황을 보면 이 프로젝트는 이 야심찬 비전을 향해 꾸준히 진전되고 있으며, 글로벌 금융 시장에 토큰화된 접근이 가능한 새로운 시대를 열 가능성이 높습니다.





