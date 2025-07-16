Babylon: 비트코인의 잠재력을 잠금 해제하는 혁신적인 솔루션

Babylon은 비트코인의 보안성과 탈중앙화 특성을 활용하여 다른 지분증명(Proof of Stake, PoS) 블록체인에 경제적 보안 지원과 스테이킹 보상을 제공하는 비트코인 스테이킹 프로토콜입니다. 이 프로토콜의 핵심은 Cosmos SDK에 구축된 PoS 블록체인이며, IBC와 호환됩니다. IBC는 비트코인 블록체인과 Cosmos 애플리케이션 체인을 연Babylon은 비트코인의 보안성과 탈중앙화 특성을 활용하여 다른 지분증명(Proof of Stake, PoS) 블록체인에 경제적 보안 지원과 스테이킹 보상을 제공하는 비트코인 스테이킹 프로토콜입니다. 이 프로토콜의 핵심은 Cosmos SDK에 구축된 PoS 블록체인이며, IBC와 호환됩니다. IBC는 비트코인 블록체인과 Cosmos 애플리케이션 체인을 연
Babylon은 비트코인의 보안성과 탈중앙화 특성을 활용하여 다른 지분증명(Proof of Stake, PoS) 블록체인에 경제적 보안 지원과 스테이킹 보상을 제공하는 비트코인 스테이킹 프로토콜입니다. 이 프로토콜의 핵심은 Cosmos SDK에 구축된 PoS 블록체인이며, IBC와 호환됩니다. IBC는 비트코인 블록체인과 Cosmos 애플리케이션 체인을 연결하여 데이터 집계 및 통신을 가능하게 합니다.

1. 프로젝트 배경


비트코인은 “디지털 금”으로서 한정된 확장성으로 인해, 보유자가 자산의 가치 상승 외에는 스테이킹 등의 방식으로 수익을 창출하기 어렵습니다. 반면. 지분증명(PoS) 블록체인은 스테이킹, 유동성 공급 등 자산을 활용할 수 있는 다양한 방법을 제공하여 사용자에게 추가 수익을 제공합니다. 그러나 새롭게 등장하는 PoS 체인들은 초기 자본 부족으로 보안을 확보하기 어렵고, 이에 따라 시작 단계에서 여러 어려움과 보안 리스크에 직면하곤 합니다. 비트코인과 PoS 체인은 각자 강점을 가지고 있지만, 이들의 니즈와 잠재력은 아직 충분히 결합되지 못했습니다.

Babylon 비트코인 스테이킹 프로토콜은 이 문제를 해결하기 위해 만들어졌습니다. 비트코인을 잠그면 PoS 체인에 대한 경제적 보안 지원을 제공하는 동시에 비트코인 보유자에게 스테이킹 보상을 제공합니다. 이 모델은 비트코인의 잠재력을 잠금 해제할 뿐만 아니라 PoS 체인의 초기 단계에서 자본과 보안의 부족을 보완하여 상호 이익이 되는 생태계 솔루션을 형성합니다.

2. Babylon 프로토콜의 핵심 메커니즘


Babylon은 비트코인 보유자가 중개자, 브릿지, 토큰 래핑 또는 제3자 보관 없이 PoS 블록체인에 직접 스테이킹할 수 있는 혁신적인 비트코인 스테이킹 프로토콜을 도입합니다. Babylon 프로토콜에는 비트코인 타임스탬프 프로토콜과 비트코인 스테이킹 프로토콜이라는 두 가지 핵심 메커니즘이 있습니다.

비트코인 타임스탬프 프로토콜: 이 프로토콜은 비트코인 블록체인 상의 PoS 블록체인 블록 데이터에 대해 간단하고 검증 가능한 타임스탬프를 생성함으로써 PoS 체인이 직면한 장기 공격(long-range attack)과 관련된 보안 문제를 해결합니다.

비트코인 스테이킹 프로토콜: 이 프로토콜은 비트코인 자산을 통해 신뢰가 필요 없고 자기 관리적인 메커니즘을 통해 탈중앙화 시스템에 경제적 보안을 제공할 수 있도록 합니다. 원격 스테이킹을 활용하면, 스테이킹된 비트코인은 비트코인 블록체인 상의 계약에 잠기게 되고, 스테이커가 PoS 체인의 규칙을 위반할 경우, 스테이킹된 비트코인에 페널티가 부과됩니다.

비트코인 스테이킹 프로토콜 작동 방식:


비트코인 스테이킹: 스테이커는 비트코인 블록체인에서 스테이킹 거래를 시작합니다. 이 거래에는 UTXO에 대한 두 가지 지출 조건이 포함됩니다.

1) 타임 락: 스테이커가 스테이킹한 자금을 출금하고자 할 때, 개인 키를 사용하여 지정된 시간이 지난 후에 출금할 수 있습니다.

2) 위반: 위반이 발생한 경우, 검증자는 추출 가능한 일회성 서명(EOTS)을 사용하여 UTXO를 소각하고 페널티를 부과할 수 있습니다.

PoS 체인 검증: 스테이킹 트랜잭션이 확인되면, 스테이커 또는 위임받은 검증자는 PoS 체인 검증 절차에 참여하고 EOTS 키를 사용하여 유효한 블록에 서명할 수 있습니다.

3. Babylon 생태계


Babylon의 모듈형 설계를 기반으로, 애플리케이션 체인에서 사용하는 다양한 합의 프로토콜에 적응할 수 있습니다. Babylon의 비트코인 스테이킹 프로토콜을 통합함으로써, 이러한 애플리케이션 체인은 비트코인의 보안성과 유동성을 활용할 수 있으며, 네이티브 토큰에만 의존하는 스테이킹의 한계를 극복할 수 있습니다.

현재 Babylon은 60개 이상의 Cosmos 기반 애플리케이션 체인과 파트너십을 맺고 있으며, Babylon의 메인넷이 출시되면 IBC 크로스체인 기능이 활성화될 예정입니다. 또한, Babylon은 수많은 전자지갑 서비스 제공업체, 비트코인 레이어-2 솔루션, DeFi 프로토콜, 비트코인 리스테이킹 프로토콜, 롤업 서비스 제공업체, 그리고 기타 프로젝트와 협력 관계를 맺고 있으며, 이 모든 것들이 Babylon의 개발에 강력한 지원을 제공할 것입니다. 주목할 만한 생태계 파트너로는 Cosmos Hub, Osmosis, Talus, Akash Network, Injective, Sei, Stride, B Squared Network, Nubit 등이 있습니다.


4. MEXC에서 BABY를 매수하는 방법


글로벌 디지털 거래 플랫폼의 선두주자인 MEXC는 낮은 수수료, 빠른 거래 속도, 다양한 인기 토큰, 그리고 풍부한 유동성 등의 장점을 제공하여 투자자들이 변화무쌍한 시장 속에서 기회를 잡을 수 있도록 돕고 있습니다. Babylon의 네이티브 토큰인 BABY는 현재 MEXC에 최초 상장되었으며, 초저 수수료로 거래할 수 있습니다.
1) MEXC 앱 또는 공식 웹사이트에 접속하여 로그인합니다.
2) 검색창에 BABY를 입력한 후, 현물 또는 선물 거래 옵션을 선택합니다.
3) 주문 유형을 선택하고 수량, 가격, 기타 매개 변수를 입력하여 거래를 완료합니다.

Babylon은 비트코인 생태계는 물론 전체 암호화폐 시장에서 중요한 혁신을 의미합니다. 이 프로젝트는 비트코인 보유자들이 오랫동안 안고 있던 문제(자산의 보안을 유지하면서도 추가 수익을 얻는 방법)를 해결하는 것을 목표로 합니다. 이 프로젝트는 유망한 전망을 가지고 있지만, 투자자들은 신중을 기하고 프로젝트의 발전과 잠재적 리스크를 면밀히 모니터링하는 것이 중요합니다.

면책 조항: 이 자료는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계, 자문 또는 기타 관련 조언을 구성하지 않습니다. 또한, 이 자료는 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권장하는 자료가 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보만을 제공하며, 어떤 형태의 투자 조언도 구성하지 않습니다. 관련된 위험을 완전히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 사용자가 내리는 모든 투자 결정은 이 플랫폼과 무관합니다.


