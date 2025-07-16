Autonomys 네트워크: 정의, 미션, 로드맵 및 토크노믹스 설명





블록체인과 인공지능의 융합은 산업을 재편하고 있으며, Autonomys 네트워크 는 네이티브 토큰인 AI3와 함께 이러한 변화의 최전선에 서 있습니다. 이 글에서는 네트워크의 기술적 기반, AI3의 생태학적 역할, 개발 로드맵, 토크노믹스 설계에 대해 종합적으로 살펴봅니다.









Autonomys 네트워크는 창립자 Jeremiah Wagstaff와 Nazar Mokrynskyi가 3년간 헌신적으로 연구 개발한 결과물인 Subspace 프로토콜에서 발전했습니다. 이들의 연구는 미래를 위해 구축된 혁신적인 블록체인 인프라로 정점을 찍었습니다.





기술적 혁신: Subspace는 Web3을 위한 영구적인 탈중앙화 스토리지를 달성한 최초의 프로토콜입니다. 이러한 혁신을 바탕으로 Autonomys 네트워크는 확장 가능하고 강력한 블록체인 네트워크를 가능하게 하는 모듈식 컴퓨팅 아키텍처를 도입했습니다.





리브랜딩: 2024년 6월 14일, 이 프로젝트는 Subspace 프로토콜에서 Autonomys 네트워크로 공식적으로 브랜드를 변경하며 스토리지 중심 솔루션에서 종합 블록체인 플랫폼으로의 진화를 알렸습니다.









Autonomys 네트워크는 AI와 블록체인 간의 개방적이고 협력적인 생태계를 조성한다는 사명을 바탕으로 운영됩니다. 이 프로젝트는 Pantera Capital, Coinbase Ventures 및 Crypto.com 과 같은 최고 수준의 투자자들로부터 3,290만 달러의 자금을 조달했습니다.





커뮤니티 참여: 이 프로젝트는 7개의 테스트넷을 출시하여 총 100,000명 이상의 '파머'를 유치했으며, 이들은 총 180 PiB(1 PiB ≈ 100만 GB) 이상의 스토리지에 기여했습니다.





메인넷 출시: 2024년 11월 6일, 메인넷의 1단계가 시간 증명(PoT) 행사와 함께 출시되었습니다. 비트코인의 869,146번째 블록 해시를 제네시스 앵커로 사용한 이 네트워크는 2주 만에 2,000개 이상의 노드가 참여했으며, 총 저장 용량은 140PiB를 넘어섰습니다.









Autonomys 네트워크는 블록체인 성능의 한계를 재정의하는 4계층 모듈식 아키텍처를 특징으로 합니다:





탈중앙화 애플리케이션(dApp) 레이어

원활한 인간-AI 상호작용을 위해 특별히 설계된 탈중앙화 신원 프레임워크인 Autonomys Identity(Auto ID)를 통해 검증 가능한 신원을 가진 AI 기반 슈퍼 dApp과 온체인 에이전트를 생성 및 배포할 수 있습니다.





실행 도메인

분산 컴퓨팅 아키텍처를 통해 구성 가능한 무제한 실행 환경을 지원합니다. 이러한 도메인은 확장 가능한 계산, 탈중앙화 AI 트레이닝 및 추론, 안전한 에이전트 워크플로우를 촉진합니다. 스마트 컨트랙트 실행을 합의 계층에서 분리하고 도메인 간 통신을 가능하게 함으로써 네트워크는 모듈식 앱별 블록체인(앱체인이라고도 함)에서 원활한 상호 운용성을 보장합니다.





합의 레이어

보관 증명 스토리지(PoAS)를 기반으로 구축된 이 레이어는 검증 가능한 거래 주문, 검증 및 결제를 제공합니다. 모든 네트워크 참여자에게 불변의 단일 상태와 역사적 진실을 보장합니다.





스토리지 레이어

"파머"(스토리지 노드)로 구동되는 분산 스토리지 네트워크(DSN)는 대규모 AI 데이터 세트에 대한 영구적인 가용성과 무결성을 보장합니다. 네트워크는 전체 블록체인 기록을 유지하여 규모나 기간에 관계없이 모든 온체인 데이터를 검색할 수 있도록 합니다.









탈중앙화 실행(DecEx)

트랜잭션 실행과 합의를 분리하여 탈중앙화와 효율성을 유지하면서 처리량과 스토리지를 독립적으로 확장할 수 있습니다.





맞춤형 블록체인(도메인)

개발자는 AI 모델 트레이닝이나 고빈도 거래와 같은 특정 사용 사례를 위한 전문화된 체인을 구축하여 메인 체인의 혼잡을 줄일 수 있습니다.





교차 체인 상호 운용성

EVM, WASM 및 기타 환경과 호환되어 이더리움과 같은 주요 생태계와 통합할 수 있습니다.





데이터 샤딩

데이터를 네트워크에 분산하여 병렬 처리함으로써 노드당 작업 부하를 최대 90%까지 줄여 대규모 AI 학습에 이상적입니다.





오픈 소스 AI 디렉토리

검열에 저항하는 탈중앙화 AI 리소스 저장소를 구축하여 개방형 혁신과 협업을 장려합니다.









1단계 (출시)

스토리지 및 기본 트랜잭션을 위한 핵심 인프라가 배포되었습니다.





2단계 (2025년 1분기)

도메인 레이어와 Nova EVM 테스트넷 출시, AI3 토큰 전송이 가능해집니다.





3단계 (2026년)

대규모 확장성을 위한 데이터 샤딩 도입, 중앙 집중식 Web2 플랫폼과 동등한 100만 TPS의 처리량을 목표로 합니다.









AI3의 총 공급량은 10억 개이며, 1단계 메인넷 출시 시 65%가 발행되었습니다.





AI3는 스테이킹, 거버넌스, 거래 수수료, 블록 보상 등에 사용되는 네트워크의 유틸리티 토큰 역할을 합니다.









투자자, 팀, 재단: 4억 9,450만 개의 토큰(초기 공급량의 76.08%), 4년 선형 베스팅 일정. 토큰은 첫 1년 동안 잠겨 있으며, 이후 36개월 동안 매월 분배됩니다.

생태계 인센티브: 테스트넷 보상, 앰배서더 프로그램 등에 1억 5,550만 토큰(23.92%)이 할당됩니다. 이 토큰은 락업 기간이 없습니다.









성능 혁신: Autonomys는 모듈식 설계와 데이터 샤딩을 통해 스토리지와 연산에서 기존의 병목 현상을 제거하여 비용 효율적인 고성능 AI 트레이닝을 온체인에서 제공합니다.

개방형 생태계: 오픈 소스 AI 디렉토리와 크로스체인 지원을 통해 개발자들이 AI를 DeFi, 게임 및 기타 분야와 원활하게 통합할 수 있도록 장려합니다.

커뮤니티 거버넌스: AI3 보유자는 온체인 거버넌스를 통해 네트워크 업그레이드와 의사 결정에 참여하여 커뮤니티 주도의 진화를 보장합니다.









Q: Autonomys 네트워크의 핵심 포지셔닝은 무엇인가요?

A: AI 기반 탈중앙화 애플리케이션(dApp)을 위한 고성능의 확장 가능한 블록체인 인프라를 제공합니다.





Q: AI3의 주요 사용 사례는 무엇인가요?

A: AI3는 거래 수수료 지불, 보상 지분, 거버넌스 투표, AI 서비스 및 개발자 도구 액세스에 사용됩니다.





Q: Autonomys는 블록체인과 AI를 어떻게 통합하나요?

A: AI 모델 배포, 탈중앙화 데이터 저장, 오픈소스 협업을 지원하는 모듈식 아키텍처를 통해 검열에 강하고 AI 개발에 최적화된 플랫폼을 구축합니다.









Autonomys 네트워크는 기술 발전을 통해 블록체인 인프라를 혁신하고 있으며, AI3는 사용자, 개발자, AI 리소스를 연결하는 디지털 생명선입니다. 데이터와 연산에서 모델과 애플리케이션에 이르기까지 AI3는 네트워크의 경제 엔진을 강화하고 Web3와 AI3 간의 시너지를 촉진합니다. 메인넷이 발전함에 따라 Autonomys 네트워크는 AI 시대의 필수 오픈소스 기반이 될 것입니다.





