8월 MX존 이벤트 보고서





8월 암호화폐 시장은 전반적으로 부진한 모습을 보였습니다. 전반적인 시장 추세는 하락과 반등 사이를 오가며 자주 변동했고, 결국 전월에 비해 소폭 하락세를 보였습니다. 이러한 전반적인 시장 침체는 MX 토큰 가격에도 영향을 미쳤으며, 8월 내내 3.7 USDT 부근에서 소폭의 등락을 보였습니다. 그럼에도 불구하고 연초의 2.6 USDT 가격과 비교했을 때 MX는 올해 들어 현재까지 약 42.3%의 인상적인 상승률을 달성했습니다.





MX 토큰을 장기 보유하면 토큰의 가치가 상승함에 따라 상당한 수익을 얻을 수 있다는 것은 분명합니다. 가격 상승 외에도 MEXC는 MX 보유자를 위한 독점적인 무료 에어드랍 이벤트를 통해 추가적인 보상 획득 기회를 제공합니다. MX 보유 혜택에 대해 자세히 알아보려면 “ MX 보유자를 위한 3가지 혜택 ”이라는 제목의 글을 확인하세요.









2024년 8월, MEXC 플랫폼은 총 120건의 에어드랍 이벤트를 진행하여 634만 달러 이상의 보상을 지급했으며, APY는 42%에 달했습니다.





MEXC 플랫폼 통계에 따르면, 아래 표와 같이 8월 에어드랍 이벤트에서 상위 5개 토큰은 모두 100% 이상의 가격 상승률을 기록했습니다. 그 중 ORDER 토큰이 761.5%라는 놀라운 성장률을 기록하며 가장 높은 상승률을 보였습니다. 또한, 토큰 상승률 비교에서는 상위 3개 토큰 모두 120% 이상의 상승률을 보였으며, HF 토큰과 EDLC 토큰은 각각 139.92%와 124.76% 상승했습니다. 토큰 가격 상승에 대한 자세한 정보는 아래 표에서 확인하실 수 있습니다.





프로젝트명 에어드랍 시간 (MX 커밋 시간) 가격 상승률 % (8월 31일 기준) ORDER 2024/8/26 761.50% HF 2024/8/20 139.92% EDLC 2024/8/1 124.76% DEOD 2024/8/12 113.30% RFRM 2024/8/29 105.00%









Launchpool와 Kickstarter는 MX 보유자를 위한 독점 무료 에어드랍 이벤트입니다. MX 토큰을 1,000개 이상 보유하고 있으면 이벤트에 등록하여 참여할 수 있습니다.





MEXC 공식 홈페이지를 엽니다. 홈페이지 상단의 탐색 모음에서 [현물거래]에 마우스를 가져가면 드롭다운 메뉴에서 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트에 접속할 수 있는 링크를 찾을 수 있습니다.













현재 MX 보유자가 아니지만 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트에 참여하려면 MEXC 플랫폼에서 최소 1,000개의 MX 토큰을 매수하여 보유해야 합니다. MX 토큰을 매수하는 방법에 대한 지침은 “ 1분 안에 MX 매수하기 ”를 참조하여 튜토리얼의 단계를 따르세요.





MX 토큰을 보유하면 에어드랍 이벤트에 무료로 참여할 수 있을 뿐만 아니라 거래 수수료 할인 혜택도 받을 수 있습니다. MX 보유자는 현물 및 USDT-M 선물 거래 수수료를 공제하는 데 MX를 사용하여 20% 할인 혜택을 누릴 수 있습니다. 또한 지난 1일 동안 현물 계넝에 최소 1,000개의 MX 토큰을 보유했다면 거래 수수료 50% 할인 혜택을 받을 수 있습니다.





MEXC 거래 플랫폼은 다양한 토큰과 빠른 상장 속도로 다양한 사용자를 끌어모으고 있습니다. 사용자들은 풍부한 유동성, 원활한 사용자 경험, 보안, 안정성, 신속한 고객 서비스 대응으로 이 플랫폼을 좋아합니다. MEXC 플랫폼은 항상 “사용자 우선”이라는 원칙을 고수하며 사용자에게 안전하고 안정적이며 신뢰할 수 있는 거래 환경을 조성하기 위해 노력하고 있습니다.



