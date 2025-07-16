8월 MX존 이벤트 실적 데이터









8월에는 Launchpool 이벤트 19건, Kickstarter 이벤트 136건 등 총 155건의 에어드랍 이벤트를 진행했습니다. 7월에 비해 이벤트 수가 20개 증가했습니다. MEXC 플랫폼은 매월 정기적으로 이러한 에어드랍 이벤트를 개최하고 있으며, 이러한 무료 에어드랍 이벤트는 MX 홀더에게만 제공됩니다.





8월에 에어드랍 이벤트를 통해 지급된 총 보상은 1,000만 달러가 넘었으며, APY는 최대 70%에 달했습니다. 155개의 에어드랍 보상 이벤트 중 가장 높은 가격 상승률을 보인 이벤트는 MDI로 542.8%의 놀라운 상승률을 기록했습니다. 플랫폼 데이터 통계에 따르면 가격 상승률 상위 10개 토큰 중 110%를 초과한 토큰은 모두 가격 상승률을 기록했으며, 상위 3개 토큰은 200%를 초과했습니다.





프로젝트 에어드랍 시간(MX 커밋 시간) 가격 상승 (9월 1일 데이터 기준) MDI 8/30/2023 542.80% FOG 8/5/2023 322.70% BGT 8/16/2023 284.60% MOCHI 8/23/2023 192.60% TRIAS 8/31/2023 152.93% UBX 8/30/2023 137.60% PBX 8/17/2023 133.80% TPY 8/21/2023 131.07% RADA 8/23/2023 122.33% PEEL 8/26/2023 117.90%









Launchpool와 Kickstarter는 MX 보유자를 위한 독점 무료 에어드랍 이벤트입니다. MX 보유자인 경우, Kickstarter 및 Launchpool 이벤트에 참여하려면 최소 1,000개의 MX 토큰을 최소 30일 이상 연속으로 보유해야 합니다.





MEXC 공식 웹사이트에 접속합니다. 상단 메뉴에서 [현물 거래]를 선택하면 하위 메뉴에서 [Launchpool]와 [Kickstarter]를 확인할 수 있습니다. 이를 클릭하여 이벤트 페이지로 이동합니다.









이벤트 페이지에 들어간 후 [빠른 커밋]을 클릭하면 진행 중인 모든 이벤트에 참여할 수 있습니다. Launchpool와 Kickstarter 이벤트에 동시에 참여할 수 있으며, MX 토큰은 잠기지 않습니다.













현재 MX 홀더가 아니면서 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트에 참여하려면 MEXC 플랫폼에서 MX 토큰을 구매하고 지속적으로 보유해야 합니다. 기준을 충족하면 이벤트에 참여할 수 있습니다.





MX 토큰을 구매하는 방법을 알아보려면 " 1분 안에 MX 매수하기 " 문서를 읽고 튜토리얼의 단계를 따라 구매하실 수 있습니다.



