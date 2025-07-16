Astra Nova: AGI로 엔터테인먼트의 미래를 재정의하다ㅡ몰입형 게임 혁명에 동참하세요

Astra Nova는 이전과는 전혀 다른 AI 기반 엔터테인먼트 생태계입니다. 인공 일반 지능(AGI)을 기반으로 구축된 이 플랫폼은 플레이어의 행동에 따라 실시간으로 진화하여 몰입감, 상호작용, 플레이어 선택의 한계를 뛰어넘습니다. 이 생태계의 중심에는 액션 어드벤처 RPG가 있으며, 현재 무료로 플레이할 수 있고 네이티브 토큰인 RVV의 전폭적인 지원을 받고 있습니다. 는 이전과는 전혀 다른 AI 기반 엔터테인먼트 생태계입니다. 인공 일반 지능(AGI)을 기반으로 구축된 이 플랫폼은 플레이어의 행동에 따라 실시간으로 진화하여 몰입감, 상호작용, 플레이어 선택의 한계를 뛰어넘습니다. 이 생태계의 중심에는 액션 어드벤처 RPG가 있으며, 현재 무료로 플레이할 수 있고 네이티브 토큰인 RVV의 전폭적인 지원을 받고 있습니다.









NVIDIA Inception Program의 파트너인 Astra Nova는 AI 기반 스토리텔링, 웹3 기술, 커뮤니티 공동 제작을 원활하고 역동적인 플레이어 경험으로 결합합니다. Shib Army 커뮤니티의 지원을 받는 이 프로젝트는 문화적 깊이와 첨단 혁신을 결합하여 AI 엔터테인먼트의 다음 물결을 이끌고 있습니다.





이 게임은 Unreal Engine 5로 개발되었으며, AI 에이전트, 사용자 생성 콘텐츠(UGC), 실물 자산(RWA) 보상, 트랜스미디어 스토리텔링을 원활하게 통합하여 붕괴 직전의 우주를 만들어 플레이어가 여러 플랫폼에서 깊이 몰입할 수 있는 내러티브를 경험할 수 있도록 합니다.









NVIDIA, Ubisoft, Rockstar와 같은 업계 대기업 출신의 80명 이상의 전문가로 구성된 Astra Nova 핵심 팀은 Grand Theft Auto: Vice City, Assassin's Creed, Mortal Kombat과 같은 전설적인 타이틀에서 쌓은 경험을 제공합니다. 이 게임의 NPC, 몬스터, 퀘스트 시스템은 최첨단 AI 기술을 활용하여 플레이어의 행동을 실시간으로 분석하여 개인화된 스토리라인과 역동적인 도전을 생성할 수 있습니다.





Outlier Ventures와 500 Global과 같은 저명한 투자자들의 지원을 받는 이 프로젝트는 제도적 지원과 기술 혁신을 결합하여 다음과 같은 생태계를 구축합니다:





1) RVV 토큰 인센티브: 게임 테스트, 커뮤니티 퀘스트 및 기타 게임 플레이 기능을 통해 토큰 보상을 획득할 수 있습니다.

2) 실생활 활용성: 스타벅스, 나이키 등 2,000개 이상의 브랜드에서 토큰을 사용하여 할인을 받을 수 있습니다.

3) AI 제작 도구: UGC(사용자 생성 콘텐츠)를 생성할 수 있는 플랫폼을 통해 플레이어의 역량을 강화합니다.

4) 로열티 프로그램: 에코시스템의 성장에 기여하여 독점적인 혜택을 누릴 수 있습니다.









Black Pass 에 지금 바로 가입하세요. 데뷔 캠페인은 Astra Nova 데모를 중심으로 진행되며, 다음과 같이 할 수 있습니다: 무료 Soulbound NFT를 통해 이용할 수 있는 소셜파이 플랫폼인에 지금 바로 가입하세요. 데뷔 캠페인은 Astra Nova 데모를 중심으로 진행되며, 다음과 같이 할 수 있습니다:

1) 플랫폼에서 소셜 미션을 완료하여 Shards를 누적하세요.

2) 게임 내 챌린지에 참여하여 RVV 에어드랍 자격을 획득하세요.

3) 토큰이 출시되면 Shards를 1:1로 RVV로 교환합니다.









RVV는 다음과 같은 사용 사례를 통해 Astra Nova 세계 구석구석에 연료를 공급합니다:

1) 게임 내 거래(캐릭터/장비 거래, 챕터 잠금 해제).

2) 프리미엄 액세스 패스 구독.

3) 기간 한정 이벤트 및 캠페인 참여.

4) 개인화된 AI 동료 훈련.

5) 생태계 내에서 거버넌스 또는 광고 수수료 지불.









Astra Nova의 핵심 개발자들은 Netflix, Technicolor, Ubisoft 등 AI 연구와 AAA 게임 디자인에 대한 깊은 전문성을 갖춘 인재들로 구성되어 있습니다. GTA 5, Assassin’s Creed 등 장르를 정의하는 히트작을 개발한 이들은 이제 최고 수준의 산업 표준을 적용하여 플레이어가 주도하는 AI 기반 엔터테인먼트의 새로운 시대를 열고 있습니다.









비전: AGI와 UGC 기술을 통해 플레이어가 게임 개발의 창의성을 재정의할 수 있도록 지원합니다.

미션: 미션: 커뮤니티를 우선시하는 획기적인 AAA급 게임 경험을 제공합니다.







