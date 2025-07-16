4월 MX 존 이벤트 보고서





4월에 비트코인은 공식적으로 반감기를 맞이했으며, 이전 반감기의 패턴에 따라 하락세를 보였습니다. 최저점에서는 가격이 6만 달러 아래로 떨어지면서 전체 시장에도 영향을 미쳤습니다. 한편, MX는 4월에 새로운 상승세를 보이며 최고가인 5.858달러에 도달했고 현재 약 4.9달러를 유지하고 있습니다. MX 토큰을 보유하면 가격 상승의 혜택을 누릴 수 있을 뿐만 아니라 매월 진행되는 독점 이벤트에 참여하여 무료 에어드랍 보상을 받을 수 있습니다. MX 혜택에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요. " MX 보유자를 위한 3가지 주요 혜택 ."









2024년 4월, MEXC 플랫폼은 5개의 Launchpool 이벤트와 299개의 Kickstarter 이벤트를 포함해 총 304개의 에어드랍 이벤트를 진행했습니다. 이러한 이벤트를 통해 1,738만 달러 이상의 보상이 지급되었으며, 그 결과 76%라는 놀라운 이벤트 APY(연간 수익률)를 달성했습니다.





MEXC 플랫폼의 통계 데이터에 따르면, 4월의 304개 에어드랍 보상 중 상위 3개 토큰은 모두 450% 이상의 가격 상승률을 기록했습니다. 4월에 가장 높은 상승률을 보인 토큰은 POPCAT으로 최대 607.4%의 가격 급등률을 기록했습니다. 그 뒤를 이어 두 번째와 세 번째 토큰인 DLORD와 WUF는 각각 484.5%와 464.2%의 가격 상승률을 기록했습니다. 가격 상승률 기준 상위 10개 토큰 중 모든 토큰이 120% 이상의 급등세를 보였습니다.





프로젝트 이름 에어드랍 시간 (MX 커밋 시간) 가격 상승률 % (4월 30일 기준) POPCAT 2024/4/18 607.40% DLORD 2024/4/26 484.50% WUF 2024/4/15 464.20% APU 2024/4/6 263.92% LUST 2024/4/30 220.00% OCH 2024/4/4 215.00% QTK 2024/4/13 187.90% ANDYETH 2024/4/11 156.10% CHATAI 2024/4/11 143.44% GOL 2024/4/29 126.40%









Launchpool 및 Kickstarter는 MX 보유자를 위한 독점 무료 에어드랍 이벤트입니다. MX 보유자라면 이 이벤트에 참여하려면 최소 1,000개의 MX 토큰을 30일 이상 연속으로 보유해야 합니다.





MEXC 공식 홈페이지를 엽니다. 홈페이지 상단의 탐색 모음에서 [현물거래] 위로 마우스를 가져가면 드롭다운 메뉴에서 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트에 접속할 수 있는 링크를 찾을 수 있습니다.













현재 MX 보유자가 아니지만 런치패드 및 킥스타터 이벤트에 참여하려면 먼저 MEXC 플랫폼에서 MX 토큰을 구매하고 특정 기간 동안 보유해야 합니다. 요건을 충족하면 이벤트에 참여할 수 있습니다. MX 토큰을 구매하는 방법에 대한 지침은 " 1분 안에 MX 구매하기 "를 참조하여 튜토리얼의 단계를 따르세요.





MX 토큰을 보유하면 에어드랍 이벤트에 무료로 참여할 수 있을 뿐만 아니라 거래 수수료 할인 혜택도 누릴 수 있습니다. MX 보유자라면 선물 계정으로 MX를 이체하고 USDT-M 선물 수수료에 MX 공제를 사용하여 10%의 수수료 할인을 받을 수 있습니다.



