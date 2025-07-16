Neiro의 MEXC 데뷔와 함께 동물 테마 밈 코인 다시 급등





최근 DOGE에 영감을 준 유명한 시바견 Kabosu의 주인 이 소셜 미디어에 흥미로운 메시지를 올렸는데, 바로 'Neiro'라는 이름의 새로운 시바견을 입양했다는 소식이었습니다. 이 소식은 즉시 암호화폐 커뮤니티에서 큰 관심을 끌었고, 같은 이름의 수많은 밈 코인이 탄생하는 계기가 되었습니다.





수많은 Neiro 토큰 중에서 MEXC 플랫폼은 시장 가치 기준으로 가장 큰 Neiro 토큰인 NEIRO를 최초로 상장하고 NEIRO 선물 거래를 제공하면서 빠르게 시장 우위를 점했습니다. 그 후 MEXC는 NEIROETH와 BABYNEIRO와 같이 시가총액이 큰 유사한 이름의 프로젝트를 여러 개 출시하여 상당한 부의 효과를 창출했습니다.









올해 5월 24일, 최대 밈 프로젝트인 DOGE의 프로토타입이었던 시바견 Kabosu가 세상을 떠나면서 암호화폐 업계에 큰 관심을 불러일으켰습니다. 당일 DOGE 토큰의 가격은 8% 이상 하락했으며, 시장 가치는 12억 달러 이상 감소했습니다. 현재 DOGE는 밈 부문에서 184억 달러에 달하는 가장 높은 시가총액 프로젝트를 유지하고 있습니다.





그로부터 두 달이 지난 7월 28일, Kabosu의 소유자는 새로운 시바견을 입양했다고 업데이트했습니다. 이후 Kabosu 관련 이미지의 저작권을 소유하고 있는 DAO 단체인 Own the Doge 는 다음과 같이 댓글을 달았습니다 : "와우, Neiro 가족이 된 것을 환영합니다."





(새로운 시바견 사진)





Shiba Inu Neiro의 새로운 이름과 함께, 같은 이름의 수십 개의 밈 프로젝트가 여러 블록체인 네트워크에 걸쳐 암호화폐 시장에 등장하면서 어지러운 혼란을 일으켰습니다. 이러한 프로젝트 중 일부는 사용자가 구매 후 판매할 수 없거나 '러그 풀(rug pull)'을 통해 투자자에게 큰 손실을 입히는 스캠 프로젝트였습니다.





시장의 거래 수요를 확인한 MEXC 상장팀은 여러 Neiro 토큰을 종합적으로 검토한 결과, 시장 가치와 유동성이 가장 높은 NEIRO 토큰을 솔라나 블록체인에 상장하기로 결정했습니다. 공식 발표 에 따르면, MEXC는 새로운 시바의 이름이 확정된 지 불과 몇 시간 후인 7월 28일 15:00(KST)에 현물 거래를 위해 NEIRO를 상장했으며, 이로써 MEXC는 NEIRO를 상장한 최초의 중앙화된 플랫폼이 되었습니다.





(MEXC NEIRO 상장 공지)





데이터에 따르면 NEIRO가 MEXC에 상장된 후 시초가 0.02달러에서 0.085달러로 300% 이상 급등했으며, 24시간 거래량은 모든 중앙화 거래소 중 가장 높은 1,000만 달러를 돌파한 것으로 나타났습니다. 또한, MEXC는 7월 29일에 NEIRO 선물 거래를 오픈하여 투자자에게 더 많은 거래 옵션을 제공하고 NEIRO 파생상품 거래를 제공하는 유일한 플랫폼이 되었습니다.





(MEXC, NEIRO 선물 거래 오픈. 이미지 출처: CoinGecko)





많은 암호화폐 투자자들이 MEXC의 NEIRO 상장에 대해 찬사를 보냈습니다. 투자자 Monir는 "이것은 우리 모두가 기다려온 진짜 거래 $NEIRO입니다. OG를 상장한 MEXC에 찬사를 보냅니다."라고 말했습니다. 투자자 Alex는 MEXC는 항상 시장 트렌드를 파악하고 있으며, 이번 NEIRO 토큰 상장은 그들의 예리한 감각과 빠른 대응을 다시 한 번 증명한다고 말했습니다. 또 다른 투자자 Lily는 항상 유망한 새로운 밈 코인을 찾고 있었는데, MEXC에 상장된 NEIRO는 좋은 투자 기회를 제공한다고 말했습니다.









실제로 NEIRO 외에도 비슷한 이름의 다른 밈 프로젝트도 시장에서 주목을 받았으며, 평가 후 MEXC는 NEIROETH와 BABYNEIRO를 상장하여 상당한 부의 효과를 창출했습니다.





약 30만 명의 팔로워를 보유한 암호화폐 전문 뉴스 채널 웨일 인사이더 는 NEIROETH의 가격이 MEXC에 상장된 후 235% 급등했다고 보도했습니다.













Neiro 컨셉 토큰이 등장하면서 많은 사람들이 공통된 질문을 던지고 있습니다: Neiro가 밈 코인의 새로운 왕으로 DOGE의 왕좌를 차지할 수 있을까요?





비슷한 이름의 프로젝트가 현재 180억 달러가 넘는 DOGE의 시가총액을 뛰어넘기 어려울 수 있기 때문에 대답은 객관적이지 않을 수 있습니다. 실제로 Neiro의 소유자는 이전에 현재 Neiro 개념의 토큰을 지지하지 않는다고 밝힌 바 있습니다. "Kabosu와 Neiro와 관련된 많은 토큰을 봅니다. 명확히 말씀드리자면, 저는 @downhedoge $dog를 제외한 어떤 암호화폐 프로젝트도 지지하지 않습니다. 왜냐하면 그들은 (제가 제공한) 오리지널 Doge 사진과 IP를 소유하고 있으며, 좋은 일상, 자선 활동, Doge 문화만을 위해 최선을 다하고 있기 때문입니다."





물론 암호화폐 거래는 다양한 요인에 의해 영향을 받기 때문에 이것만으로 Neiro 컨셉 토큰의 가치를 부정할 수는 없습니다. 과대광고, 화제성, 문화적 의미가 있는 한 밈 프로젝트는 특정 투기적 공간을 가지고 있습니다. Kabosu의 사망 소식이나 새로운 Shiba Inu Neiro의 채택 소식 모두 단기간에 큰 주목을 받으며 시장의 열기와 유동성을 두 배로 끌어올렸습니다.





실제로 Neiro 컨셉 토큰의 등장으로 솔라나와 이더리움 네트워크에서 동물 테마 밈 코인, 특히 고양이와 개를 테마로 한 프로젝트가 거래량을 주도하는 트렌드를 다시 한 번 촉발시켰습니다.





문화 전파의 관점에서 동물 테마 밈 코인은 단순한 투자 토큰이 아니라 하나의 문화 현상이기도 합니다. 밈 코인은 인터넷과 소셜 미디어에서 인기 있는 주제에서 시작되는 경우가 많으며, 강력한 전파력과 커뮤니티의 지지를 받습니다. 이러한 밈 코인이 전달하는 정신은 엔터테인먼트와 유머뿐만 아니라 탈중앙화, 커뮤니티의 힘, 혁신입니다. 밈 코인은 더 많은 사람들이 암호화폐의 세계를 이해하고 참여할 수 있도록 하여 전체 산업의 인기와 발전을 촉진합니다. DOGE를 예로 들면, 처음에는 농담으로 시작했지만 커뮤니티의 힘과 지속적인 개발을 통해 결국 실용적인 애플리케이션과 폭넓은 인정을 받는 암호화폐가 되었습니다.





동물을 테마로 한 밈 코인에 관심이 있는 투자자에게는 의심할 여지없이 MEXC 플랫폼에서 거래하는 것이 이상적인 선택입니다. 이 플랫폼은 다양한 거래 페어와 효율적인 거래 환경을 제공할 뿐만 아니라 일부 거래 페어는 수수료가 무료이며 플랫폼 토큰 보유자는 토큰 에어드랍을 무료로 받을 수 있는 등 다양한 혜택을 제공합니다.





현재 MEXC는 FWOG, DOGE, SHIB, FLOKI, Catgirl (CATGIRL), CateCoin (CATE) 등 수십 개의 동물 테마 밈 코인을 상장하여 사용자의 거래 요구를 크게 충족시키고 있습니다.









NEIRO의 성공적인 상장과 동물을 테마로 한 밈 코인의 부활은 암호화폐 시장의 활력과 잠재력을 보여줍니다. 투자자에게는 기회로 가득한 시장인 동시에 신중한 행동이 필요한 시장이기도 합니다. MEXC와 같은 양질의 플랫폼을 선택하면 투자자는 시장 역학을 더 잘 파악하고 투자 목표를 달성할 수 있습니다.



