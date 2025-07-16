Kinto 분석: 금융 인프라를 재편하는 블록체인 혁신가





Kinto는 이더리움에 구축된 레이어 2 블록체인 플랫폼으로, 탈중앙화 금융(DeFi)을 통해 기존 금융 기관과 실물 자산을 연결하도록 설계되었습니다. 이 프로젝트는 규제를 받는 금융 기관이 블록체인 생태계에 원활하게 통합할 수 있도록 완전히 AML을 준수하는 레이어 2 네트워크를 개발하는 것을 목표로 합니다.





2025년 2월, Kinto는 글로벌 투자 관리 회사인 Brevan Howard의 아부다비 지사가 2,000만 달러를 투자하면서 중요한 전환점을 맞이했습니다. 이 획기적인 투자는 DeFi 분야에 대한 전통 금융 자본의 신뢰가 높아지고 있으며, 기존 금융과 블록체인 기술 사이의 간극을 메울 수 있는 Kinto의 잠재력을 강조합니다.









블록체인 기술은 탈중앙화된 아키텍처, 비수탁성, 중개자를 배제할 수 있는 특성으로 금융 서비스 산업에 혁신을 일으킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 이러한 특성은 보다 효율적이고 투명하며 비용 효율적인 금융 인프라를 구축할 수 있습니다. 그러나 업계는 사기성 프로젝트의 증가, 스마트 컨트랙트의 취약점 악용, 생태계의 안정성을 저해하는 지속적인 보안 위험 등 중대한 과제와도 씨름하고 있습니다.





Kinto는 탈중앙화의 핵심 원칙과 기존 금융 기관이 기대하는 보안 표준의 균형을 맞추는 솔루션을 제공함으로써 이러한 문제를 정면으로 해결합니다.





Kinto의 등장은 업계에서 금융 인프라 혁신에 기초적인 수준에서 접근한 최초의 사례입니다. 탈중앙화의 핵심 가치를 보존할 뿐만 아니라 기술 발전을 통해 기존 금융의 표준에 맞춰 보안을 강화했습니다. Kinto는 사용자가 자산에 대한 통제권을 유지하면서 안전한 커스터디 솔루션을 제공하여 블록체인 금융 생태계에 전례 없는 신뢰와 안정성을 제공합니다.









규제 준수 인프라: Kinto에 내장된 고객 신원 확인(KYC) 인증 및 투자자 인증 메커니즘은 규정 준수를 보장하여 기존 금융 기관이 규제 표준을 준수하면서 안전하게 DeFi에 참여할 수 있도록 지원합니다.





효율적인 레이어 2 아키텍처: 처음에 Kinto는 이더리움 기반 Optimism OP Stack을 사용하여 테스트 네트워크를 구축한 후, 아비트럼 생태계로 마이그레이션하고 아비트럼의 Nitro 기술을 통합했습니다. 이러한 전환을 통해 Kinto의 유연성과 기능이 향상되어 네트워크 확장성과 트랜잭션 효율성이 개선되었습니다.





내장 보험 메커니즘: Kinto는 탈중앙 금융 투자자가 직면한 위험을 완화하기 위해 모든 스마트 컨트랙트에 내장 보험을 제공할 계획입니다. 이 이니셔티브는 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 생태계를 조성하여 탈중앙화 금융에 대한 사용자의 신뢰를 강화하는 것을 목표로 합니다.





크로스체인 유동성 관리: Kinto의 Musubi 기능은 이더리움, 아비트럼, Base, Hyperliquid 등 여러 블록체인 네트워크에서 적극적인 유동성 관리를 가능하게 합니다. 이를 통해 유동성 활용을 최적화하고 사용자가 다양한 체인에서 최상의 거래 기회를 이용할 수 있도록 합니다.













토큰명: KINTO（K）

최대 토큰 공급량: 1,500만 개(연간 인플레이션율 2%, 그러나 총 공급량은 1,500만 개를 초과하지 않음)

초기 유통 공급량: 1,000만 개









K는 Kinto의 거버넌스 토큰입니다. 보유자는 거버넌스 결정에 참여하고, 보상을 받기 위해 스테이킹하며, 유동성 제공을 통해 인센티브를 받을 수 있습니다.









Kinto 커뮤니티: 초기 토큰 공급량의 55%. 주로 플랫폼을 구축하는 사용자와 개발자에게 할당됩니다.

투자자: 초기 토큰 공급량의 25%

팀 & 고문: 초기 토큰 공급량의 20%









거버넌스: 프로토콜 업그레이드, 네트워크 매개변수 변경, 생태계 자금 할당과 같은 주요 결정에 제안서를 제출하고 투표하며 거버넌스에 참여합니다.





스테이킹: K 토큰을 스테이킹하여 네트워크를 보호하고 Kinto의 마이닝 프로그램을 통해 보상을 받습니다.





유동성 공급: Kinto 생태계 내에서 유동성을 제공합니다. 참여자는 K토큰 보상을 획득하여 시장의 효율성과 깊이를 향상시킬 수 있습니다.





거래 수수료 및 프리미엄 기능: K토큰을 사용해 거래 수수료를 지불하고 프리미엄 DeFi 도구와 기관급 서비스를 이용할 수 있습니다.





Engen 출시 프로그램 특전: Engen 출시 프로그램에 참여하여 거버넌스 우선권과 채굴 프로그램에서 영구적인 15% 보상 보너스를 누리세요.









세계적으로 인정받는 암호화폐 거래 플랫폼인 MEXC는 다양한 거래 페어, 효율적인 거래 경험, 고품질 서비스로 투자자들의 신뢰와 지지를 받고 있습니다. MEXC에서 투자자는 안전하고 원활한 거래 환경을 즐기면서 편리하게 K토큰을 거래할 수 있습니다.





MEXC 앱에서 K 를 거래하는 방법은 다음과 같습니다:





1단계: MEXC 앱에 로그인하고 거래를 누릅니다.

2단계: 현물 거래를 선택한 다음 거래 페어 상자를 누르고 K/USDT를 검색합니다.

3단계: K 매수를 누릅니다.





앞으로 Kinto는 더 많은 실물자산(RWA)을 통합하고, 크로스체인 유동성 인프라를 강화하며, 혁신적인 DeFi 모듈을 출시하여 생태계를 확장할 예정입니다. 이러한 이니셔티브는 기존 금융과 블록체인 기술의 융합을 촉진하여 모두가 이용할 수 있는 안전하고 효율적이며 포용적인 금융 패러다임의 토대를 마련할 것입니다.





