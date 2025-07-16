aiSUI: SUI 블록체인 기반의 노코드 AI 에이전트





인공지능과 블록체인 기술이 점점 더 밀접하게 융합되고 있는 가운데, aiSUI는 SUI 블록체인 위에 구축된 혁신적인 탈중앙화 AI 애플리케이션(dApp) 제품군으로 주목받고 있습니다. aiSUI는 AI 에이전트의 개발, 배포, 수익화 방식을 완전히 새롭게 정의하며, 고급 AI 도구와 강력한 블록체인 인프라를 통합함으로써 AI 경제 진입 장벽을 크게 낮추고 있습니다. 이를 통해 aiSUI는 탈중앙화 금융(DeFi)과 기업 자동화를 위한 종합 솔루션을 제공합니다.









AI와 DeFi가 빠르게 성장함에 따라, 생산성 도구, 자동화된 금융 서비스부터 디지털 노동의 혁신에 이르기까지 AI 에이전트에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 기업과 개인 모두 자율적으로 작동하며 블록체인 시스템과 직접 연결되는 스마트하고 데이터 기반의 솔루션을 찾고 있습니다. 이러한 요구를 충족시키기 위해 aiSUI가 탄생했으며, 탈중앙화된 "서비스형 에이전트(Agents-as-a-Service)" 생태계 구축을 목표로 하고 있습니다.





사용자는 AI 에이전트에 대한 완전한 소유권, 통제권, 수익 권리를 유지합니다. 개발자와 기업은 자유롭게 맞춤형 도구를 만들어 효율성을 높일 수 있습니다.





모듈형 아키텍처를 통해 체인 간 데이터 통합이 원활하게 이루어지며, DeFi, B2B 서비스, 기업 워크플로우 전반에 걸친 자동화를 지원합니다.





aiSUI는 AI 에이전트의 전 과정 생애주기를 지원하는 세 가지 주요 모듈을 제공합니다:









코드 없이 개발: 사용자는 프로그래밍 지식 없이도 시각적 드래그 앤 드롭 도구와 사전 제작된 템플릿을 활용해 쉽게 AI 에이전트를 만들 수 있습니다. 에이전트는 바로 온체인에 배포됩니다.

내장 토크노믹스: 토큰 인센티브와 마켓플레이스 기능이 통합된 경제 모델로 크리에이터가 에이전트를 즉시 수익화할 수 있습니다.









트레이딩 봇: 가격 추적, 포지션 조정 등 미리 설정된 조건에 따라 차익 거래, 포트폴리오 리밸런싱 등 전략을 자동화하여 수동 개입을 최소화합니다.

리스크 알림: 거래량, 수수료 등 주요 시장 데이터를 실시간으로 모니터링하며 특정 기준 도달 시 알림 또는 자동 조치를 실행합니다.









카테고리 탐색: 고객 서비스, 생산성, 금융 등 다양한 카테고리별 에이전트를 탐색할 수 있으며, 실시간 업데이트 및 버전 관리 기능을 제공합니다.

구독 결제: SUIAGENT 또는 기타 인기 토큰을 사용해 에이전트 서비스를 구독하며 원활하고 탈중앙화된 가치 교환이 가능합니다.









크로스체인 호환성: 모든 에이전트는 초당 10만 건 이상의 처리 능력을 가진 SUI의 고성능 블록체인에서 구동되며, API를 통해 외부 데이터 소스와 연결할 수 있습니다.

보안성 및 투명성: 모든 에이전트 코드와 거래 기록은 온체인에 완전 저장되어 불변성, 신뢰성, 검증 가능성을 보장합니다.









SUIAGENT은 aiSUI 생태계의 핵심 유틸리티 토큰으로, 개발, 거버넌스, 가치 교환 등 주요 기능을 지원합니다. 발행 및 분배 모델은 다음과 같습니다:





스테이킹 보상: 토큰 보유자는 SUIAGENT를 스테이킹하여 플랫폼 수수료의 일부를 보상으로 받고, 인센티브 이벤트에 참여할 수 있습니다.

에이전트 배포: 개발자는 AI 에이전트를 배포하고 거래 활동을 위한 유동성을 제공하기 위해 SUIAGENT를 사용합니다.

거버넌스 투표: 보유자는 프로토콜 업그레이드, 자원 배분, 주요 생태계 결정 등에 대해 활발히 투표하며 거버넌스에 참여합니다.





활용 사례:





금융 자동화: DeFAI 도구를 활용해 정량적 거래, 포트폴리오 리밸런싱, 전략 실행 등을 수행합니다.

기업 서비스: 24시간 고객 지원, 공급망 추적 등 비즈니스 기능에 AI 에이전트를 배포하여 운영 비용을 절감합니다.

데이터 분석: 데이터 수집, 정제, 보고 과정을 자동화하여 의사결정 프로세스를 효율화합니다.













aiSUI는 SUI 블록체인의 높은 처리량과 AI 생성 기능을 결합하여 온체인 AI 에이전트 개발을 위한 독보적인 플랫폼을 제공합니다.

모듈형 아키텍처를 통해 빠른 반복 개발이 가능하며, 신기술에 대한 적응력도 보장합니다.









DAO 기반 거버넌스를 통해 개발자와 사용자가 생태계 성장의 혜택을 함께 누리며, 자가 강화되는 가치 순환을 만듭니다.

최고의 AI 에이전트 개발자를 보상하고 혁신을 장려하는 크리에이터 인센티브 프로그램도 계획 중입니다.









aiSUI는 2030년까지 1,000억 달러를 초과할 것으로 예상되는 글로벌 AI 자동화 시장을 겨냥하며, 기존 솔루션에 대한 탈중앙화 대안을 제공합니다.

DeFi, 기업 솔루션 등 주요 분야에서 전략적 파트너십을 구축하고 있습니다.









단기: 개발 도구를 개선하고 개발자 생태계를 확장합니다.

중기: 크로스체인 상호운용성을 달성하고 추가 블록체인 생태계를 온보딩합니다.

장기: 금융, 제조, 헬스케어 등 산업 전반에 걸친 강력한 에이전트 기반 경제 네트워크를 구축합니다.









aiSUI는 AI와 블록체인 기술의 융합을 통해 누구나 접근할 수 있는 새로운 자동화 시대를 열고 있습니다. 개인 개발자가 기술을 수익화하거나, 기업이 효율성을 극대화하려는 경우에도 aiSUI는 유연하고 진입 장벽이 낮은 혁신 플랫폼을 제공합니다. SUIAGENT 토큰의 모멘텀이 커지고 생태계가 성장함에 따라, aiSUI는 Web3 AI 에이전트 경제의 선두주자로 자리매김할 것으로 기대됩니다.





현재 MEXC에서 SUIAGENT 거래가 진행 중입니다—지금 바로 참여하여 떠오르는 신시장 선점의 기회를 잡으세요. —지금 바로 참여하여 떠오르는 신시장 선점의 기회를 잡으세요.





MEXC에서 SUIAGENT 토큰을 구매하는 방법은 다음과 같습니다:





1) MEXC 앱 또는 공식 웹사이트 에 접속하여 로그인합니다.

2) 검색창에 "SUIAGENT"를 입력하고 현물 거래 페어를 선택합니다.

3) 주문 유형을 선택한 뒤, 원하는 수량과 가격을 입력하여 거래를 완료합니다.













또한, MEXC Airdrop+ 페이지를 방문하면 관련 입금 및 거래 이벤트에 참여할 수 있으며, 간단한 미션을 완료하면 푸짐한 보상을 받을 기회를 얻을 수 있습니다.



