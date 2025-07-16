10년의 시행착오를 딛고 안정적으로 나아가는 스테이블코인 분야

암호화폐 분야의 지속적인 확장 속에서, 스테이블코인은 낮은 변동성 덕분에 투자자와 거래자들에게 신뢰받는 안전한 피난처가 되었습니다. 시장이 성숙해짐에 따라, 스테이블코인은 암호화폐와 법정 화폐를 연결하는 다리 역할을 하며, 그 전략적인 중요성이 더욱 커지고 있습니다.





스테이블코인은 법정 화폐나 다른 자산에 연동되어 상대적으로 가격이 안정된 암호화폐로, 그 안정화 메커니즘에 따라 법정 화폐 담보, 암호화폐 담보, 알고리즘 기반, 상품 담보의 네 가지 유형으로 분류됩니다.





스테이블코인의 기원은 2014년으로 거슬러 올라가며, 이때 테더(Tether)가 최초의 스테이블코인인 USDT를 발행했습니다. 이후 스테이블코인은 시장에 점차 등장하며 여러 발전 단계를 거쳤습니다.





스테이블코인 1.0: 법정 화폐 담보 스테이블코인. USDT가 대표적이며, "금 본위제"를 모델로 하여 1:1 비율로 미국 달러에 연동되며, 동일한 달러 준비금을 보유한다고 주장합니다. USDT는 선도적인 장점 덕분에 시장을 빠르게 장악하며 그 당시 가장 인기 있는 스테이블코인 중 하나가 되었습니다.

스테이블코인 2.0: 암호화폐 담보 스테이블코인. 이 단계는 다른 암호화폐로 초과 담보화(over-collateralization)하여 가치 안정성을 유지하는 방식으로, MakerDAO의 DAI가 대표적인 예입니다.

스테이블코인 3.0: 담보가 없는/알고리즘 기반 스테이블코인. 알고리즘 스테이블코인의 전성기는 LUNA의 알고리즘 스테이블코인인 UST였으나, 폰지 같은 메커니즘으로 인해 결국 붕괴되었습니다. 현재까지 시장에서 대표적으로 성공을 거둔 알고리즘 스테이블코인은 없습니다.





2020년 이후 스테이블코인의 시가총액은 급격한 성장을 보였습니다. 2024년 8월 기준, 법정 화폐에 연동된 스테이블코인의 총 시가총액은 약 1,612억 달러로, 성장률은 35.4%에 이르며, 현재 전 세계 암호화폐 시가총액의 8.2%를 차지하고 있습니다. 특히 시장 하락기 동안 그 지배적인 위치는 더욱 강화되고 있습니다.





현재 암호화폐 시장에서 스테이블코인은 다양한 규모와 영향력을 가진 193개의 스테이블코인이 공존하며, 활발한 성장을 보여주고 있습니다. DeFiLlama 데이터에 따르면, 대부분의 스테이블코인은 시가총액이 1억 달러 미만으로, 시장에서 미미한 위치를 차지하고 있습니다. 시가총액이 10억 달러를 넘는 스테이블코인은 단 5개뿐이며, 이들 5개의 스테이블코인은 전체 스테이블코인의 2.6%에 불과하지만, 스테이블코인 전체 시가총액의 96.11%를 차지하고 있습니다.









암호화폐 시장의 급속한 발전과 블록체인 기술의 성숙도가 높아짐에 따라, 전통 금융 기관들이 스테이블코인 분야에 큰 관심을 보이며 속속 진출하고 있습니다. 예를 들어, 페이팔(PayPal)은 PYUSD 스테이블코인을 출시했고, 징동(JingDong)은 홍콩 달러에 연동된 스테이블코인 발행을 발표했으며, 라틴아메리카 전자상거래 대기업인 메르카도 리브레(Mercado Libre)는 미국 달러에 연동된 스테이블코인을 도입할 예정입니다. 또한 일본의 미쓰비시 UFJ(Mitsubishi UFJ), 스미토모 미쓰이(Sumitomo Mitsui), 미즈호(Mizuho) 은행은 공동으로 "프로젝트 팍스(Project Pax)"라는 스테이블코인 기반의 국경 간 송금 플랫폼을 테스트하고 있습니다.





최근 몇 년간 스테이블코인은 시가총액의 증가와 시장 수용 확대와 함께 크게 발전했지만, 여전히 많은 도전과 어려움에 직면해 있습니다. 특히 시장 불확실성이 커질 때 이러한 문제는 더욱 두드러집니다.





시장 심리가 급변하는 환경에서, 스테이블코인이 연동된 기준 자산(예: 미국 달러나 금)도 상당한 가격 변동을 겪을 수 있습니다. 발행자는 충분한 유동성을 확보하기 위해 준비 자산 구조를 조정하고, 알고리즘 모델을 최적화하며, 리스크 관리 강화를 요구받습니다. 그러나 시장, 기술, 규제, 투자자 행동 등의 요인에 의해 스테이블코인은 가격 괴리 현상을 겪기 쉽습니다. 특히 시장 불확실성이 커질 때는 스테이블코인의 신뢰성에 대한 위기가 발생할 수 있으며, 이는 대규모 바이백으로 이어져 수요와 공급의 불균형을 초래하고, 가격 변동성을 심화시켜 암호화폐 시장의 안정성에 악영향을 미칠 수 있습니다.





지난 10년간 스테이블코인은 주변적인 개념에서 금융의 핵심으로 자리 잡으며 큰 변화를 겪었습니다. 암호화폐 시장의 변동성 문제를 해결한 것뿐만 아니라, 국경 간 결제와 DeFi 같은 다양한 분야에 진출해 디지털 금융 생태계의 중요한 기둥으로 자리매김했습니다.





