XRP 가격 추세에 대한 지난 10년간의 리뷰

Ryan Fugger는 전통적인 은행 시스템을 대체할 수 있는 P2P 결제 네트워크를 구축한다는 핵심 아이디어를 가지고 2004년에 리플페이를 설립했습니다. 2012년 Ryan Fugger는 초기 비트코인 선구자인 Jed McCaleb에게 리플페이를 넘겼고, 이후 Chris Larsen을 회장으로 초빙하여 함께 오픈코인 프로젝트를 만들었습니다.





2013년 1월, 회사는 총 공급량을 1,000억 리플로 제한한 암호화폐 XRP(리플)를 출시했습니다. XRP의 초기 비공개 판매 가격은 0.0000001달러였습니다. Google Ventures, Andreessen Horowitz, Bitcoin Opportunity Fund와 같은 벤처 캐피털 회사들이 이 비공개 자금 모금에 참여했습니다. 그해 말, XRP는 0.0058달러의 가격으로 시장에 진입했습니다. 2013년 말, 오픈코인은 리플 랩스로 명칭을 변경했습니다. 2015년 리플 랩스는 리플로 명칭을 변경했습니다. 2018년 XRP는 3.84달러로 사상 최고가를 기록했으며, 이는 비공개 판매 가격 대비 약 4천만 배, 초기 시장 가격 대비 660배 상승한 수치입니다. 그 결과 XRP는 "악마 코인"이라고도 불립니다.





비공개 판매 가격부터 최고점까지, XRP는 몇 가지 중요한 상승 추세를 거쳤습니다:

Source: CoinMarketCap





① 첫 번째 가격 급등 2013년에 시장에 진입했을 때 XRP 토큰의 초기 가격은 약 0.0058달러였습니다. 그 후 몇 년 동안 토큰 가격은 초기 시장 가격 주변에서 변동하며 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2017년 3월부터 5월까지 토큰 가격이 0.006달러에서 최고치인 0.37달러까지 치솟으며 60배라는 놀라운 상승률을 기록했습니다. 그 후 가격은 서서히 하락하여 2017년 12월에 0.23달러에 도달했습니다.





② 두 번째 가격 급등 2017년 말, 비트코인과 블록체인 산업이 주류의 주목을 받기 시작했습니다. 이러한 맥락에서 리플은 다시 한 번 급등하기 시작했습니다. 2017년 12월, 0.23달러에서 랠리를 시작한 XRP는 2018년 1월에 사상 최고치인 3.84달러에 도달하며 16배나 상승했습니다. 이후 몇 달 동안 시장이 냉각되고 자금이 회수되면서 XRP는 약 0.5달러(2018년 4월 데이터)로 급락하여 최고치의 90%에 가까운 손실을 입었습니다. 2018년 5월에 잠시 반등하기도 했지만, 가격은 계속 하락했습니다. 2018년 하반기부터 2021년 3월까지 XRP의 가격은 약 0.20달러에서 0.60달러 사이에서 등락을 거듭했습니다.





③ 세 번째 가격 급등 2021년에는 대체 불가능한 토큰과 같은 혁신적인 애플리케이션이 인기를 얻으며 블록체인 산업의 펀더멘털이 개선되기 시작했습니다. 이러한 블록체인 기술의 근본적인 개선은 암호화폐 가격에 반영되었습니다. 2021년 3월 말까지만 해도 리플의 가격은 0.50달러 수준이었지만 4월에는 1.80달러까지 치솟았고, 5월에는 1.50달러로 마침내 평준화되었습니다. 그 후 가격은 2021년 7월까지 서서히 하락하기 시작하여 최저 $0.60까지 떨어졌습니다.





④ 네 번째 가격 급등 2021년 7월 말부터 리플은 또 한 번의 반등을 경험했습니다. 2021년 9월 초, XRP는 이 랠리의 최고점인 약 1.35달러에 도달했습니다. 가격은 2021년 11월까지 1달러 가까이 유지되었습니다. 그 후 XRP는 하락하기 시작했고, 잠시 반등하기도 했지만 하락세는 지속되었습니다. 2022년 5월, XRP는 마침내 약 0.40달러로 최저치를 기록했습니다.



