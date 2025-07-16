웹 단계별 가이드: MEXC에 TON 입금하는 방법 다음은 MEXC 계정에 TON을 입금하는 방법에 대한 안내입니다. 웹사이트(암호화폐 거래 플랫폼 | 비트코인, 이더리움, 알트코인, 디파이, Kickstarter 구매 | MEXC)를 통해 입금하세요: 1단계:내비게이션 바에서 [자산] - [입금]을 클릭합니다. 2단계:"암호화폐 선택" 필드를 클릭하고 T웹 단계별 가이드: MEXC에 TON 입금하는 방법 다음은 MEXC 계정에 TON을 입금하는 방법에 대한 안내입니다. 웹사이트(암호화폐 거래 플랫폼 | 비트코인, 이더리움, 알트코인, 디파이, Kickstarter 구매 | MEXC)를 통해 입금하세요: 1단계:내비게이션 바에서 [자산] - [입금]을 클릭합니다. 2단계:"암호화폐 선택" 필드를 클릭하고 T
튜토리얼/초보자 가이드/사용자 가이드/MEXC에 TON을 입금하는 방법

MEXC에 TON을 입금하는 방법

2025년 7월 16일MEXC
톤코인
단계별 가이드: MEXC에 TON 입금하는 방법


다음은 MEXC 계정에 TON을 입금하는 방법에 대한 안내입니다.


웹사이트(암호화폐 거래 플랫폼 | 비트코인, 이더리움, 알트코인, 디파이, Kickstarter 구매 | MEXC)를 통해 입금하세요:

1단계:내비게이션 바에서 [자산] - [입금]을 클릭합니다.


2단계:"암호화폐 선택" 필드를 클릭하고 TON을 선택한 다음, "네트워크" 필드를 클릭해 네트워크를 선택합니다. 그런 다음 [주소를 생성하려면 클릭하세요.]을 클릭합니다.



3단계:TON 입금 주소를 복사해 TON을 송금할 지갑의 주소 필드에 붙여넣습니다. 또는 입금 주소의 QR 코드를 스캔하여 입금을 받을 대상 주소로 사용할 수도 있습니다.



다음은 MEXC 계정에 TON을 입금하는 방법에 대한 가이드입니다.


단계별 가이드: MEXC에 TON 입금하는 방법


앱(MEXC.com)을 통해 입금하세요:


1단계:MEXC 앱에 로그인하고 페이지 오른쪽 하단에 있는 [자산]을 탭합니다.



2단계: 지갑 페이지에서 [입금]을 탭하고 검색창에서 "TON"을 검색합니다.




3단계: TON 입금 주소와 QR 코드가 표시된 페이지로 이동합니다. QR 코드를 스캔하거나 입금 주소를 복사하여 자금을 입금할 수 있습니다.




