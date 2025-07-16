이더리움의 과거 업그레이드 경로에 대한 빠른 검토

이벤트에 따른 ETH 가격 상승 최근 암호화폐 시장에서 이더리움의 상하이 업그레이드가 가장 큰 화두입니다. 이더리움이 업그레이드될 때마다 이더리움 가격은 큰 폭으로 변동합니다. 2023년 3월 이더리움의 다섯 번째 업그레이드가 진행된 4월, 이더리움 가격은 약 1430달러에서 1920달러(4월 11일 기준, MEXC 데이터)로 급등했으며, 상승 여력은 무려 이벤트에 따른 ETH 가격 상승 최근 암호화폐 시장에서 이더리움의 상하이 업그레이드가 가장 큰 화두입니다. 이더리움이 업그레이드될 때마다 이더리움 가격은 큰 폭으로 변동합니다. 2023년 3월 이더리움의 다섯 번째 업그레이드가 진행된 4월, 이더리움 가격은 약 1430달러에서 1920달러(4월 11일 기준, MEXC 데이터)로 급등했으며, 상승 여력은 무려