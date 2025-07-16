이벤트에 따른 ETH 가격 상승 최근 암호화폐 시장에서 이더리움의 상하이 업그레이드가 가장 큰 화두입니다. 이더리움이 업그레이드될 때마다 이더리움 가격은 큰 폭으로 변동합니다. 2023년 3월 이더리움의 다섯 번째 업그레이드가 진행된 4월, 이더리움 가격은 약 1430달러에서 1920달러(4월 11일 기준, MEXC 데이터)로 급등했으며, 상승 여력은 무려이벤트에 따른 ETH 가격 상승 최근 암호화폐 시장에서 이더리움의 상하이 업그레이드가 가장 큰 화두입니다. 이더리움이 업그레이드될 때마다 이더리움 가격은 큰 폭으로 변동합니다. 2023년 3월 이더리움의 다섯 번째 업그레이드가 진행된 4월, 이더리움 가격은 약 1430달러에서 1920달러(4월 11일 기준, MEXC 데이터)로 급등했으며, 상승 여력은 무려
이더리움의 과거 업그레이드 경로에 대한 빠른 검토

이벤트에 따른 ETH 가격 상승

  • 최근 암호화폐 시장에서 이더리움의 상하이 업그레이드가 가장 큰 화두입니다.

  • 이더리움이 업그레이드될 때마다 이더리움 가격은 큰 폭으로 변동합니다.

  • 2023년 3월 이더리움의 다섯 번째 업그레이드가 진행된 4월, 이더리움 가격은 약 1430달러에서 1920달러(4월 11일 기준, MEXC 데이터)로 급등했으며, 상승 여력은 무려 34%에 달해 2022년 8월 이후 가장 높은 상승률이라는 신기록을 세웠습니다.

역사의 반복

  • 상하이 업그레이드로 인한 상승이 나타난 것은 이번이 처음이 아닙니다.

  • 2021년 상반기에 이더리움은 두 가지 중요한 업그레이드를 진행했습니다: 런던 업그레이드와 베를린 업그레이드입니다.

  • 런던 업그레이드로 인해 이더리움 가격은 약 1920 USDT에서 사상 최고치인 4865 USDT까지 상승했으며, 이는 153% 상승한 수치입니다.

  • 베를린 업그레이드는 이더리움 가격을 약 1900달러에서 4000달러로 끌어올렸습니다. 이더리움은 역사상 처음으로 4000달러를 돌파하며 118% 상승했습니다.


이더리움 업그레이드 타임라인

  • 2023년 4월 12일 상하이 업그레이드: 이번 상하이 업그레이드는 세 가지 주요 이더리움 프로토콜을 포함한 다섯 가지 이더리움 개선 제안(EIP)을 도입할 예정입니다: EIP-4895, EIP-3855 및 EIP-3860

    • EIP-4895는 이더리움 지분 보유자에게 보다 유연한 서약 메커니즘을 제공하기 위한 것입니다.

    • 보다 유연한 스테이킹: 이번 업그레이드는 이더리움 네트워크의 성능, 보안, 확장성을 개선하는 것을 목표로 합니다.
 
  • 2021년 6월 24일 런던 업그레이드: 수수료 시장 구현 제안: EIP1559 런던 업그레이드로 EIP-1559 도입

    • 거래 수수료 시장이 개혁되었습니다.

    • 동시에 연료비 환불 처리 방법과 빙하기 일정이 수정 및 업그레이드되었습니다.

    • "런던 업그레이드 이후 오픈이더리움은 더 이상 사용되지 않기 때문에 코반은 아직 블록이 없기 때문에 메인넷 이후 업그레이드 될 수 있습니다." - Tim Beiko | timbeiko.eth (@TimBeiko)
 
  • 2021년 4월 14일 베를린 업그레이드: 데브콘(Devcon)의 도시 이름을 딴 구현 제안: EIP2565, EIP2929, EIP2718, EIP2930

    • 베를린 업그레이드는 특정 EVM 운영의 가스 비용을 최적화합니다.

    • 이 업데이트는 여러 트랜잭션 유형에 대한 지원을 추가합니다.
 
  • 2019년 12월 6일 이스탄불 업그레이드: 성능 최적화 구현 제안: EIP152, EIP1108, EIP1344, EIP1844, EIP2028, EIP2200

    • 이더리움 가상 머신에서 특정 작업의 가스 비용 최적화

    • 서비스 거부 공격에 대한 복원력 향상

    • 간결한 비대화형 지식 데모와 확장 가능한 투명 지식 데모를 기반으로 한 레이어 2 네트워크 확장 솔루션의 성능을 향상시킵니다.

    • 이더리움과 지캐시의 상호 운용성 향상

    • 계약이 더 창의적인 기능을 도입할 수 있도록 허용
 
  • 2019년 1월 16일 콘스탄티노플 업그레이드: 더블 하드포크 및 난이도 폭탄 구현 연기 제안: EIP145, EIP1014, EIP1052, EIP1234, EIP1283

    • 지분 증명이 구현될 때까지 블록체인이 동결되지 않도록 합니다.

    • 이더리움 가상 머신에서 특정 작업의 가스 비용 최적화

    • 아직 생성되지 않은 주소와 상호 작용할 수 있는 기능 추가
 
  • 2015 - 2017 보더와 홈:
  • 이더리움의 첫 번째와 두 번째 단계는 준시스템 수준에서 개발자들에게 이더리움이 처음으로 공개된 시기입니다. 프론티어 개발자는 골드 디거라고 불립니다.

  • 홈은 골드 디거들이 이더리움을 더욱 안정적이고 완벽하게 만드는 집을 짓는다는 의미입니다.

모든 업그레이드가 혜택을 가져다주는 것은 아닙니다

선택 편향

상하이 업그레이드, 런던 업그레이드, 베를린 업그레이드는 모두 투자자들에게 상당한 강세 기대감을 가져다주었지만, 콘스탄티노플 업그레이드와 이스탄불 업그레이드는 뚜렷한 강세 신호를 가져오지 못했습니다.


시장에 동화된 뉴스

이더리움의 모든 업그레이드가 이더리움 체인에 기술적 업그레이드를 가져왔지만, 시장은 강세 정보를 더 일찍 흡수하여 업그레이드로 이어졌을 수 있으며, 암호화폐 가격 변동은 분명하지 않습니다.


정보 비대칭

업그레이드 소식은 기관 투자 기관의 내부 직원에게 먼저 전달되는 경우가 많습니다. 개인 투자자가 이러한 소식을 접할 때쯤이면 이미 시장에 진입할 기회를 놓쳤을 수 있습니다.
 

