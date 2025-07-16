트럼프 가족의 암호화폐 사업에 대한 고찰

미국 대통령 선거 이후, 트럼프 가족의 암호화폐 세계 진출은 디지털 자산의 매력과 헤드라인을 장식하는 그들의 특유의 성향이 어우러져 광범위한 관심을 끌었습니다. 혁신적인 DeFi 프로젝트부터 개인 토큰 생성까지, 이들의 사업은 암호화폐 커뮤니티 내에서 호기심과 논란을 일으켰습니다.









TRUMP 밈코인의 출시는 암호화폐 시장 진입을 위한 정치적 유명인 지위를 활용한 완벽한 사례를 보여줍니다. 2025년 1월 18일, 트럼프는 자신의 공식 소셜 미디어 계정을 통해 TRUMP 밈코인의 출시를 발표했습니다. 정치적으로 중립적인 것으로 알려진 밈코인의 소유권 중 80%는 트럼프 조직의 자회사인 CIC Digital LLC와 Fight Fight Fight LLC가 3년에 걸쳐 분할 소유하는 방식으로 판매됩니다.









출시 후 24시간 만에 *URLS-TRUMP_USDT*는 MEXC를 포함한 여러 거래 플랫폼에 상장되었으며, 이는 토큰이 현물 시장에서 출시되는 데 걸리는 가장 짧은 시간 기록을 세웠습니다. 거래 시작 후 48시간 만에 시가총액이 820억 달러에 달했으며, 그 가치가 78달러로 정점을 찍었습니다.









토큰의 성공은 솔라나 생태계 전반에 영향을 미쳤고, 이번 시장 사이클 동안 *URLS-SOL_USDT*의 가격이 새로운 최고치를 기록하고 네트워크의 전반적인 성장 모멘텀을 강화했습니다.









TRUMP 밈코인의 성공은 트럼프의 유명세를 활용하려는 의도적인 전략에서 비롯되었습니다. 이 프로젝트를 통해 트럼프 조직은 단기간에 상당한 재정적 가치를 창출하며 투자자들의 관심을 성공적으로 끌었습니다. 그러나 이러한 성공은 규정 준수 및 규제 문제에 대한 광범위한 논의를 촉발시켰습니다. 트럼프의 미국 대통령으로서의 역할을 감안할 때, 그의 행동은 법적인 조사와 감독을 받게 될 가능성이 높아져, 정치와 암호화폐의 교차점에 대한 의문이 제기되고 있습니다.









멜라니아 트럼프가 MELANIA를 통해 암호화폐 시장에 진출한 것은 기회주의적인 타이밍과 트럼프 밈코인과 구조적으로 다른 점을 보여줍니다. 2025년 1월 20일, 남편의 트럼프 밈 코인이 성공을 거둔 후, 영부인 멜라니아 트럼프는 소셜 미디어를 통해 *URLS-MELANIA_USDT*의 출시를 발표하고, 관심 있는 구매자를 위한 링크를 통해 “공식 멜라니아 밈코인”이라고 불렀습니다.





*URLS-TRUMP_USDT*와 마찬가지로 솔라나 블록체인에 구축된 MELANIA 토큰은 영부인 브랜드와 트럼프의 성공 모멘텀을 모두 활용합니다. 커뮤니티의 추측과 증가한 시장 관심으로 인해 토큰의 시가총액이 130억 달러로 급증했고, 가격은 10달러를 넘어섰습니다.









MELANIA의 빠른 출시로 인해 트럼프 가족의 암호화폐 사업에 대한 근본적인 문제와 더 광범위한 영향에 대한 우려가 제기되었습니다. 트럼프는 2024년 12월부터 개발을 진행했지만, MELANIA의 웹사이트는 출시 하루 전에 등록되었으며 프론트엔드 코드가 불완전하여 시장 모멘텀을 활용하기 위해 서둘러 출시한 것으로 보입니다.





또한, 논쟁의 여지가 있는 잠금 해제 메커니즘은 MELANIA 토크노믹스에 잠재적인 위험을 내포하고 있습니다. 3년간 팀 할당을 잠그는 TRUMP 방식과 달리, MELANIA는 훨씬 더 빠른 접근 방식인 30일간의 초기 잠금 후 10%의 잠금 해제 및 13개월에 걸친 선형 분배 방식을 채택하고 있습니다. 이러한 가속화된 타임라인과 급작스러운 출시로 인해 토큰의 장기적인 지속 가능성에 대한 의문이 더욱 커지고 있습니다.









트럼프가 지지하는 DeFi 프로젝트인 World Liberty Financial (WLFI)의 공개 판매는 순탄치 않은 출발을 보였지만, 결국 성과를 거두었습니다. 2024년 10월 15일에 공식적으로 출시된 이 프로젝트는 처음에는 관심을 끌기 위해 고군분투했고, 10월 16일 오전 9시부터 10월 17일 오전 9시까지 총 판매액이 1,500달러에 불과했습니다. 이러한 느린 시작은 WLFI의 생존 가능성과 장기적인 전망에 대한 우려를 불러일으켰습니다.





하지만 초반의 회의적인 시각에도 불구하고, WLFI의 성과는 크게 개선되었습니다. 2025년 1월 20일까지, 200억 개의 WLFI 토큰 공개 판매가 토큰당 0.015달러의 가격으로 성공적으로 마무리되어 총 3억 달러의 자금을 조달했습니다.





강력한 시장 수요와 투자자들의 관심 증가를 활용하여 WLFI 팀은 판매 완료 직후 토큰 공급량의 5%를 추가로 공개하는 전략적 조치를 취하여 프로젝트의 미래 잠재력에 대한 적응력과 자신감을 보여주었습니다.









전반적으로 트럼프는 자신의 정치적 영향력과 재정적 명성을 활용하여 NFT, 밈코인, DeFi 프로젝트 WLFI와 같은 사업을 시작함으로써 암호화폐 분야에서 파괴적인 세력으로 자리매김했습니다. 이러한 시도는 전 세계의 관심을 끌었을 뿐만 아니라 시장 역학을 재편성하며, 정치와 블록체인 기술의 융합에 대한 대화를 촉발했습니다. 그러나 그의 행동은 투명성, 규정 준수, 이미 불안정한 시장에 대한 고위급 참여의 장기적 위험에 대한 비판적인 질문도 불러일으켰습니다.





암호화폐 산업이 발전함에 따라, 트럼프의 사업은 전통적인 권력 구조를 탈중앙화된 생태계에 통합하는 데 따른 기회와 도전 모두를 잘 보여주는 사례입니다. 이 역동적인 환경을 탐색하는 투자자와 시장 참여자들에게 안전하고 혁신적이며 적응력이 뛰어난 거래 플랫폼의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. MEXC와 같은 플랫폼은 사용자가 암호화폐 혁신의 다음 시대에 번창할 수 있도록 지원하는 데 중추적인 역할을 할 것입니다. 이 시대에는 기회가 넘쳐나지만, 그 복잡성을 헤쳐 나갈 준비가 되어 있는 사람들만 기회를 잡을 수 있습니다.





