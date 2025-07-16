밈 코인 시장의 게임 체인저

2024년 8월, 비트코인과 이더리움 시장이 크게 하락한 후 전체 시장은 비교적 차분한 통합 단계에 접어들었습니다.





시장에 새로운 자극이 필요했던 바로 그때, 다크호스처럼 등장한 트론(TRON)은 밈코인 시장에 강력하게 진입하며 시장의 열기를 다시 불러일으켰습니다. 특히 트론 기반의 선독(SUNDOG)은 단 며칠 만에 가격이 천 배나 치솟으며 밈코인이 다시 한 번 주목을 받게 되었고, 많은 사람들의 관심을 끌었습니다.





MEXC은 사용자들이 투자 기회를 잡을 수 있도록 업계에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 선독을 상장했습니다!









썬펌프란 무엇인가요?

8월 13일, 트론 블록체인의 유명한 디파이 플랫폼인 SUN.io가 썬펌프의 베타 버전을 출시했습니다. 이는 밈코인의 공정한 출시를 위한 트론의 첫 번째 플랫폼으로, 밈코인 발행을 위한 탈중앙화되고 투명하며 공정한 메커니즘을 제공합니다. 스마트 계약과 온체인 검증을 사용하여 모든 사용자가 초기 단계 투자에 동등하게 참여할 수 있도록 하는 공정한 출시 메커니즘이 썬펌프의 혁신입니다.









썬펌프의 주요 기능

원클릭 토큰 생성: 사용자는 토큰 이름, 심볼을 입력하고 이미지를 업로드한 후 소정의 수수료를 지불하여 자신만의 밈코인을 빠르게 생성할 수 있습니다.

본딩 커브 메커니즘: 플랫폼은 본딩 커브 가격 모델을 사용하여 토큰 공급량에 따라 가격을 동적으로 조정하여 공정하고 투명한 가격 책정을 보장합니다.

즉각적인 시장 접근: 새로 생성된 토큰은 썬펌프 플랫폼에 즉시 상장되어 원활한 구매와 판매가 가능합니다.

유동성 주입 및 토큰 소각: 토큰의 시장 가치가 특정 조건에 도달하면 썬펌프는 선스왑에 유동성을 주입하고 토큰을 소각하여 시장 유통을 조절합니다.

거래 투명성: 썬펌프의 모든 거래는 공개되며, 사용자는 거래 내역과 활동을 볼 수 있습니다.





8월 16일, 썬펌프는 시가총액이 4천만 달러 이상으로 급상승한 선독의 출시로 역사적인 순간을 경험했습니다. 8월 19일에는 선독의 시가총액이 1억 달러를 돌파했습니다. 한편, 7,000개 이상의 다양한 밈코인 프로젝트가 등장하여 총 250만 TRX의 수익을 창출하는 등 썬펌프 플랫폼의 밈코인 열풍은 계속 커져갔습니다.









썬펌프는 솔라나 생태계의 플랫폼인 펌프닷펀을 직접적으로 겨냥했습니다.





2024년 2월 출시 이후, Pump.fun은 놀라운 속도로 시장을 휩쓸고 있습니다. 3월 중순까지 사용자 기반과 활동이 급증했고, 불과 6개월 만에 일일 매출에서 이더리움을 여러 차례 능가하는 놀라운 성과를 달성했습니다.





펌프닷펀의 성공이 가시화되자 썬펌프도 조용히 탄력을 받기 시작했습니다. 저스틴 선이 직접 출시한 썬펌프는 출시 이후 거침없는 성장세를 보이며 암호화폐 업계 전반에 빠르게 영향력을 넓혀가고 있습니다.





출시일에 Justin Sun 은 썬펌프가 만들어낸 밈코인 열풍을 적극적으로 홍보하고 가스비 보조금 이벤트를 진행했습니다. 그는 “검은 신화: 오공(Black Myth: Wukong)” 비디오 게임의 출시를 활용하여 게임과 오공을 테마로 한 프로필 사진을 제공함으로써 썬펌프와 오공 컨셉의 다양한 토큰의 인기를 높이는 데 성공했습니다. 특히, 썬펌프에서 발행한 밈코인인 SUNDOG은 출시와 동시에 시장의 열풍을 일으키며 가격이 천 배 이상 치솟아 업계의 주목을 받았습니다.





썬펌프와 펌프닷펀의 경쟁은 이제 솔라나 생태계와 더 넓은 암호화폐 시장에서 주요한 초점이 되었습니다. 두 회사의 경쟁은 기술 역량과 운영 강점을 테스트할 뿐만 아니라 향후 밈코인 시장의 환경과 개발 동향에도 큰 영향을 미칠 것입니다.





선독 이후에도 Fofar, SUNCAT 및 SUNWUKONG과 같은 우수한 성능의 다른 밈코인들이 썬펌프에 등장했습니다. 이 토큰들은 빠르게 업계에서 강력한 입지를 구축했습니다. MEXC는 SUNCAT, SUNWUKONG 및 기타 토큰을 상장했으며, 사용자 비용을 줄이기 위해 업계 최저 수준의 거래 수수료와 인출 수수료를 제공합니다.





Fofar



Fofar는 단순한 캐릭터가 아니라 혁신을 상징하며 창의성, 블록체인 기술, 끊을 수 없는 우정의 유대를 기념합니다.



SUNCAT





SUNCAT은 시가총액이 천만 달러가 넘는 썬펌프의 또 다른 인기 밈 프로젝트입니다. 독특한 커뮤니티 거버넌스 메커니즘과 혁신적인 기능으로 널리 인정받고 있습니다.





SUNWUKONG



SUNWUKONG은 썬펌프의 또 다른 스타 프로젝트입니다. 독특한 문화적 배경과 풍부한 응용 시나리오로 많은 사용자의 관심과 참여를 이끌어냈습니다.







SUN.io의 하위 제품인 썬펌프의 성공 요인 중 하나는 트론의 강력한 생태게 지원입니다.





프로토콜 수익에서 높은 순위를 차지하고 있는 트론은 인상적인 성과를 거두었습니다. Messari 데이터에 따르면, 트론의 온체인 활동(거래, 활성 주소, 신규 주소 등)은 2분기에도 계속 증가하여 일 평균 거래량이 전분기 대비 29% 증가한 480만 건에서 630만 건으로 증가했습니다. 6월은 2억 2,260만 건이 넘는 거래로 2024년 들어 가장 높은 거래량을 기록했습니다. 또한 일 평균 활성 주소는 150만 개에서 200만 개로 31% 증가했습니다.









트론의 탄탄한 개발은 썬펌프의 폭발적인 성장을 위한 완벽한 토대를 제공했습니다. 트론은 썬펌프 출시와 동시에 최대 99%의 가스 수수료 인하와 같은 이니셔티브를 통해 생태계를 지원했습니다. 현재 트론 네트워크에서 썬펌프의 거래 수수료는 거래당 0.76 TRX에 불과하며, 거래당 평균 비용은 0.118 달러입니다.





트론의 창립자인 Justin Sun은 썬펌프의 성장에 엄청난 에너지를 불어넣었습니다. 강력한 '트래픽 엔진'인 선은 소셜 미디어, X 스페이스, 커뮤니티 채널에서 썬펌프와 트론을 적극적으로 홍보했으며, 심지어 밈 관련 토론에 직접 참여하기도 했습니다. 동시에 사용자 피드백에 귀를 기울이며 SunPump 팀이 플랫폼을 개선하도록 독려했습니다. Sun의 리더십 아래 썬펌프는 입소문뿐만 아니라 시장성까지 갖춘 밈 프로젝트를 제작할 가능성이 높아져 업계의 주목을 받고 있습니다.





하지만 밈코인의 부상은 종종 논란을 불러일으키기도 합니다. 극심한 가격 변동성과 내재적 가치가 없어 보이는 밈코인에 대해 일시적인 유행이나 시장 거품으로 보는 시각도 있으며, 정상적인 시장 질서를 교란한다고 주장하는 비판론자들도 있습니다. 그러나 이 부인할 수 없는 힘은 계속해서 수많은 투자자의 관심을 끌고 있습니다.





밈 문화가 계속 번성함에 따라 MEXC는 앞으로도 예리한 시장 통찰력을 발휘하여 인기 토큰을 빠르게 상장하여 사용자가 최신의 가장 인기 있는 투자 기회를 잡을 수 있도록 할 것입니다. 동시에 업계에서 경쟁력 있는 현물 거래 수수료를 제공하여 사용자가 비용을 절감하고 거래 경험을 향상시킬 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.





