피자의 날을 위한 초보자 가이드: 비트코인과 피자의 놀라운 관계





매년 5월 22일, 암호화폐 커뮤니티는 "피자의 날"을 기념합니다. 하지만 완전히 다른 두 가지인 암호화폐와 피자는 어떤 관련이 있을까요? 이번 글에서는 암호화폐의 역사에서 중요한 기념일인 피자의 날에 대해 설명해드리겠습니다.









암호화폐 커뮤니티에서 피자의 날을 기념하는 이유는 실물 상품이 디지털 화폐로 거래된 최초의 날이기 때문입니다. 비트코인은 2008년에 구상되었고, 비트코인 블록체인은 2009년에 결실을 맺었습니다. 비트코인이 실물 상품인 파파존스 피자 두 판을 구입하는 데 사용된 최초의 사례는 2010년 5월 22일에 발생했습니다.





실제로 비트코인으로 피자를 구매한 사람은 미국에 거주하는 프로그래머 Laszlo Hanyecz였습니다. Hanyecz는 인터넷 비트코인 포럼에 10,000 비트코인을 피자 두 판과 교환할 의향이 있는 사람이 있는지 묻는 글을 올렸습니다. 비트코인 초창기에는 온라인 포럼이 암호화폐 정보를 교환하는 중요한 사이트였습니다. Hanyecz는 그곳에 요청을 올리면 누군가가 답을 해줄 것이라고 생각했습니다.





그 요청에 응답한 사람은 바로 Jeremy Sturdivant였습니다. 당시 런던에 거주하던 학생이었던 Sturdivant는 온라인에서 찾은 가게에서 Hanyecz에게 피자를 주문했습니다. 물론 신용카드로 주문했지만, Hanyecz는 Sturdivant에게 비트코인으로 결제했기 때문에 이 날은 "비트코인으로 실제 상품을 구매한 최초의 날"로 여겨지고 있습니다(세계 최초의 비트코인 거래소가 등장하기 전의 일입니다).









Hanyecz가 피자를 구매했을 당시 비트코인 가격은 약 0.0041달러였습니다. 따라서 10,000 BTC는 약 41달러의 가치가 있었으며, 피자 두 판을 살 수 있는 합리적인 가격이었습니다.





이 글이 작성된 2023년 5월 17일에 1비트코인의 가치는 약 27,000달러였습니다. 즉, 10,000 비트코인은 현재 약 2억 7천만달러의 가치가 있으며, 당시와 같은 가격으로 2,000만 개 이상의 피자를 살 수 있는 금액입니다. 엄청난 양의 피자와 교환할 수 있는 놀라운 금액입니다!





아래 트레이딩뷰 차트는 비트코인 가격이 특히 2020년 이후 매우 빠르게 상승하고 있음을 보여줍니다.













암호화폐 자산은 여전히 투자 목적으로 보유하는 것이 일반적이지만, 비트코인은 아직 일상적인 상품과 서비스의 결제 수단으로 널리 받아들여지지는 않았습니다. 하지만 전자제품 소매점인 Bic Camera에서 비트코인 결제를 허용하는 등 점점 더 많은 매장에서 비트코인 결제가 허용되고 있습니다.



