매년 5월 22일, 암호화폐 커뮤니티는 "피자의 날"을 기념합니다. 하지만 완전히 다른 두 가지인 암호화폐와 피자는 어떤 관련이 있을까요? 이번 글에서는 암호화폐의 역사에서 중요한 기념일인 피자의 날에 대해 설명해드리겠습니다. 최초의 실제 암호화폐 거래 암호화폐 커뮤니티에서 피자의 날을 기념하는 이유는 실물 상품이 디지털 화폐로 거래된 최초의 날이기 때문입매년 5월 22일, 암호화폐 커뮤니티는 "피자의 날"을 기념합니다. 하지만 완전히 다른 두 가지인 암호화폐와 피자는 어떤 관련이 있을까요? 이번 글에서는 암호화폐의 역사에서 중요한 기념일인 피자의 날에 대해 설명해드리겠습니다. 최초의 실제 암호화폐 거래 암호화폐 커뮤니티에서 피자의 날을 기념하는 이유는 실물 상품이 디지털 화폐로 거래된 최초의 날이기 때문입
튜토리얼/마켓 인사이트/인기 주제 분석/피자의 날을 위한 초... 피자의 놀라운 관계

피자의 날을 위한 초보자 가이드: 비트코인과 피자의 놀라운 관계

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#업계 최신 소식#초보자#기본 개념
비트코인
BTC$121,467.37-1.35%


매년 5월 22일, 암호화폐 커뮤니티는 "피자의 날"을 기념합니다. 하지만 완전히 다른 두 가지인 암호화폐와 피자는 어떤 관련이 있을까요? 이번 글에서는 암호화폐의 역사에서 중요한 기념일인 피자의 날에 대해 설명해드리겠습니다.

최초의 실제 암호화폐 거래


암호화폐 커뮤니티에서 피자의 날을 기념하는 이유는 실물 상품이 디지털 화폐로 거래된 최초의 날이기 때문입니다. 비트코인은 2008년에 구상되었고, 비트코인 블록체인은 2009년에 결실을 맺었습니다. 비트코인이 실물 상품인 파파존스 피자 두 판을 구입하는 데 사용된 최초의 사례는 2010년 5월 22일에 발생했습니다.


실제로 비트코인으로 피자를 구매한 사람은 미국에 거주하는 프로그래머 Laszlo Hanyecz였습니다. Hanyecz는 인터넷 비트코인 포럼에 10,000 비트코인을 피자 두 판과 교환할 의향이 있는 사람이 있는지 묻는 글을 올렸습니다. 비트코인 초창기에는 온라인 포럼이 암호화폐 정보를 교환하는 중요한 사이트였습니다. Hanyecz는 그곳에 요청을 올리면 누군가가 답을 해줄 것이라고 생각했습니다.


그 요청에 응답한 사람은 바로 Jeremy Sturdivant였습니다. 당시 런던에 거주하던 학생이었던 Sturdivant는 온라인에서 찾은 가게에서 Hanyecz에게 피자를 주문했습니다. 물론 신용카드로 주문했지만, Hanyecz는 Sturdivant에게 비트코인으로 결제했기 때문에 이 날은 "비트코인으로 실제 상품을 구매한 최초의 날"로 여겨지고 있습니다(세계 최초의 비트코인 거래소가 등장하기 전의 일입니다).

피자 가격은 얼마일까요?


Hanyecz가 피자를 구매했을 당시 비트코인 가격은 약 0.0041달러였습니다. 따라서 10,000 BTC는 약 41달러의 가치가 있었으며, 피자 두 판을 살 수 있는 합리적인 가격이었습니다.

이 글이 작성된 2023년 5월 17일에 1비트코인의 가치는 약 27,000달러였습니다. 즉, 10,000 비트코인은 현재 약 2억 7천만달러의 가치가 있으며, 당시와 같은 가격으로 2,000만 개 이상의 피자를 살 수 있는 금액입니다. 엄청난 양의 피자와 교환할 수 있는 놀라운 금액입니다!


아래 트레이딩뷰 차트는 비트코인 가격이 특히 2020년 이후 매우 빠르게 상승하고 있음을 보여줍니다.



비트코인으로 상품을 구매할 수 있는 시대가 올까요?


암호화폐 자산은 여전히 투자 목적으로 보유하는 것이 일반적이지만, 비트코인은 아직 일상적인 상품과 서비스의 결제 수단으로 널리 받아들여지지는 않았습니다. 하지만 전자제품 소매점인 Bic Camera에서 비트코인 결제를 허용하는 등 점점 더 많은 매장에서 비트코인 결제가 허용되고 있습니다.

암호화폐 결제의 확산을 막는 몇 가지 요인이 있는데, 그 중 하나는 암호화폐의 법적 지위가 불확실하다는 점입니다. 하지만 이미 비트코인을 법정화폐로 지정하여 이를 극복하려는 국가들이 있습니다. 엘살바도르와 중앙아프리카공화국은 비트코인을 법정화폐로 인정하는 데 성공한 두 나라입니다. 두 나라 모두 비트코인 도입이 완전히 성공적이지는 않았지만, 경제적으로 더 안정적인 지역에서 비슷한 움직임이 일어날 수 있는 길을 열어주었습니다. 이렇게 되면 암호화폐로 물건을 구매하는 것이 일상화되는 시대가 한 걸음 더 가까워질 것입니다.

인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

텔레그램 봇 한 번에 이해하기

텔레그램 봇 한 번에 이해하기

세계 최고의 소셜 앱 중 하나인 텔레그램(Telegram)은 8억 명 이상의 사용자를 자랑하며 매일 250만 명 이상의 신규 등록이 이루어지고 있습니다. 사용자는 보안과 암호화 때문에 다른 많은 선택지보다 텔레그램을 선호합니다.텔레그램 봇은 항상 플랫폼의 주요 기능이었으며, 많은 그룹이 자동화 운영, 인증 및 스팸 제거를 위해 제 3자 봇을 사용합니다.디스

굿바이 약세장, 라이트코인 반감기 카운트다운 시작!

굿바이 약세장, 라이트코인 반감기 카운트다운 시작!

라이트코인(Litecoin)이란 무엇인가요?유래라이트코인은 2011년에 설립되었습니다. 비트코인에서 파생된 라이트코인의 개발팀은 오리지널 비트코인 소스 코드에 특정한 수정을 가했습니다. 이러한 혁신 덕분에 라이트코인은 일부 제한된 비트코인 네트워크에서 사용할 수 있게 되었습니다.빠른 거래라이트코인은 비트코인에 비해 거래 속도가 빠르고 블록 확인 시간이 짧습

NFT란?

NFT란?

NFT는 고유 식별자와 특정 정보를 저장할 수 있는 추가 매개 변수가 있는 토큰 유형입니다. 고유 식별자는 토큰을 대체 불가능하게 만드는 것입니다. 추가 정보는 텍스트, 이미지, 오디오 및 비디오 파일과 같은 모든 유형의 데이터일 수 있습니다.NFT는 &#34;Non-Fungible Token&#34;의 약자로 교환할 수 없는 토큰을 의미합니다. 비트코인(

탈중앙화 금융(DeFi)이란 무엇인가요?

탈중앙화 금융(DeFi)이란 무엇인가요?

2020년에는 DeFi가 번성하기 시작했고, 2021년에는 DeFi 서머가 시장에 불을 지폈습니다. 2022년에는 총 락업된 가치가 2,194억 7,000만 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 그렇다면 탈중앙화 금융이란 정확히 무엇일까요?1. 탈중앙화 금융(DeFi)이란 무엇인가요?탈중앙화 금융의 줄임말인 DeFi는 스마트 계약을 통해 블록체인 네트워크에

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요