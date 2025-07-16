MX 보유자 대상 50% 현물 거래 수수료 할인





현물 거래 수수료는 현물 시장에서 암호화폐를 매수하거나 매도할 때 발생하는 비용을 말하며, 거래 플랫폼마다 다릅니다. 여러 플랫폼의 현물 거래 수수료율을 비교하여 상대적으로 수수료가 낮은 플랫폼을 선택하면 거래 비용을 줄일 수 있습니다.













MEXC 플랫폼에서 현물 거래 시 메이커 0%, 테이커 0.05%의 수수료 혜택을 받을 수 있습니다.





MEXC는 현재 XRP/USDT, XRP/USDC 등 일부 인기 거래 페어의 거래 수수료율을 0%로 유지하고 있습니다.









현물 계정에 1일 연속으로 최소 500 MX를 보유한 MX 보유자라면 현물 거래 수수료 50% 할인 혜택을 받을 수 있습니다.





계정의 MX 수량은 플랫폼 스냅샷을 기반으로 결정됩니다. 매일 랜덤한 시간에 세 번의 스냅샷이 찍히고, 이 스냅샷 중 가장 낮은 수량이 해당 날짜의 조건 충족 여부를 결정하는 데 사용됩니다. 수량 및 일수 조건이 충족되면 다음 날 00:00 (UTC+8)부터 자동으로 할인을 받을 수 있습니다. 데이터 통계는 지연될 수 있습니다.













현물 거래 전에 MX 공제 기능을 활성화하면 20% 할인 혜택을 받을 수 있습니다. 사용 가능한 MX가 거래 수수료를 충당하기에 부족하면 시스템이 자동으로 플랫폼의 기본 수수료율을 적용하도록 전환됩니다.





MEXC 공식 홈페이지 하단에서 [수수료]를 클릭하여 거래 수수료율 페이지로 들어갑니다. 수수료 페이지에서 [최대 ‎50% 거래 수수료 할인을 받으세요]를 클릭한 다음, '거래 수수료 20% 할인' 옆의 [지금 활성화하기]를 클릭하여 설정합니다.









거래 수수료 할인을 위한 MX 보유 요건을 충족하고 MX 공제 기능도 활성화한 경우, 플랫폼에서 더 높은 할인을 적용한다는 점에 유의하시기 바랍니다. 즉, MX 보유에 대한 할인이 적용됩니다. MX 보유에 따른 할인과 MX 공제에 따른 할인은 동시에 적용될 수 없습니다.





할인을 받기 위한 MX 보유 요건을 충족하지 못하지만 MX 공제 기능을 활성화한 경우, 시스템에서 현물 거래 수수료를 계산할 때 MX 공제와 관련된 할인이 적용됩니다.









앞서 언급한 조건에 따른 현물 거래 수수료율은 다음과 같이 요약할 수 있습니다:



기본 수수료율 MX 공제와 관련된 수수료율 MX 보유 시 할인 수수료율 메이커 0% 0% 0% 테이커 0.05% 0.04% 0.025%





MEXC의 거래 수수료율에 대한 자세한 내용은 https://www.mexc.com/ko-KR/fee 에서 확인하세요. 수수료율은 국가나 지역에 따라 다를 수 있습니다. 수수료율 페이지에 표시된 수수료율을 참고하시기 바랍니다.





면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권장하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 정보 참조용으로만 제공되며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 관련된 위험을 충분히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 투자 결정에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있으며, 본 플랫폼은 사용자 투자 활동에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.