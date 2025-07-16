Nillion 네트워크의 5가지 주요 특징과 데이터 프라이버시 보호 메커니즘





데이터 유출이 점점 더 흔해지고 있는 가운데, Nillion 네트워크는 개인정보 보호 컴퓨팅 분야에서 떠오르는 스타로 떠오르고 있습니다. Nillion은 혁신적인 블라인드 컴퓨팅 기술을 통해 데이터 프라이버시 보호에 혁신을 일으키고 있습니다. 이 획기적인 보안 컴퓨팅 네트워크는 블록체인이 거래를 탈중앙화하는 방식과 마찬가지로 고가치 및 민감한 데이터에 대해 탈중앙화된 신뢰를 제공하는 것을 목표로 합니다.





Nillion의 핵심 혁신은 암호화된 데이터를 해독할 필요 없이 처리하고 계산하여 기존 데이터 처리와 관련된 보안 위험을 제거할 수 있는 능력에 있습니다.









1) 이중 레이어 네트워크 아키텍처

Nillion은 Petnet과 nilChain 두 개의 레이어로 구성됩니다.

Petnet 은 암호화된 데이터의 저장과 컴퓨팅을 담당합니다.

nilChain은 결제 기능을 활성화하고 네트워크 참여자에게 인센티브를 제공하여 명확한 기능 분담과 전문화를 보장합니다.





2) 블라인드 모듈 기술

이 시스템은 세 가지 핵심 기술 모듈을 통합합니다:

nilDB : 암호화와 탈중앙화 스토리지를 지원하는 안전한 데이터베이스 솔루션입니다.

nilAI : 신뢰할 수 있는 실행 환경(TEE) 내에서 AI 모델을 안전하게 실행합니다.

nilVM: 다자간 계산(MPC)을 사용하여 분산형 데이터 서명을 지원합니다.





3) 다계층 개인정보 보호 강화 기술

Nillion은 보안 다자간 연산(MPC), 동형 암호화(HE), 신뢰 실행 환경(TEE)을 통합하여 개발자가 필요에 따라 최적의 보안 솔루션을 선택할 수 있도록 합니다.





4) 탈중앙화 신뢰 모델

신뢰가 네트워크 노드 클러스터에 분산되어 단일 노드가 전체 데이터에 접근하는 것을 방지하여 데이터 유출의 위험을 크게 줄입니다.





5) 개발자 친화적인 도구

Nillion은 포괄적인 SDK 및 API 제품군을 제공하여 개발자가 고급 개인정보 보호 기술을 채택하는 데 있어 장벽을 낮춥니다.









Nillion 생태계는 개인정보 보호가 요구되는 다양한 산업에 맞춘 혁신적인 제품을 제공합니다:





nilDB 노드 클러스터 내에 암호화된 공유 데이터를 저장하여 기존 데이터베이스보다 뛰어난 보안을 제공합니다.

민감한 고객 데이터를 관리하는 기업이나 환자 기록을 보호하는 의료 기관에 적합합니다.





OpenAI와 호환되는 개인 정보 보호 AI 모델 API로, TEE 내에서 안전하게 실행됩니다.

의료 진단, 금융 자문 서비스 및 민감한 데이터가 포함된 기타 AI 애플리케이션에 적합합니다.





안전한 디지털 서명을 위해 임계값 ECDSA 기술을 사용하여 서명 작업 중에 개인 키가 분산된 상태로 유지되도록 합니다.

DeFi 통합, 다자간 거래 승인 및 기타 보안 서명 시나리오를 위해 설계되었습니다.





검색 증강 생성(RAG)과 개인정보 보호 강화 기술을 결합하여 AI 애플리케이션에 암호화된 데이터를 활용할 수 있도록 합니다.

비공개 지식창고 검색 및 안전한 콘텐츠 생성에 이상적입니다.









프라이빗 컴퓨팅 부문에서 Nillion은 Secret 네트워크와 Oasis 네트워크와 같은 네트워크와의 경쟁에 직면해 있지만 강력한 경쟁 우위를 유지하고 있습니다:





단일 개인 정보 보호 기술에 집중하는 경쟁사와 달리 Nillion은 다양한 개인 정보 보호 강화 기술을 유연하게 통합하여 광범위한 애플리케이션에 대응합니다.





Nillion의 블라인드 모듈 기술은 고급 개인정보 보호 도구의 도입을 간소화하여 개발자와 비즈니스의 복잡성을 줄여줍니다.





Nillion은 연산(Petnet)과 인센티브(nilChain)를 분리함으로써 단일 레이어 아키텍처의 한계를 피하고 성능과 보상 메커니즘을 모두 최적화합니다.





이론적인 프라이버시 보호만을 강조하기보다는 실제 사용성을 우선시하여 사용자의 요구를 직접적으로 해결하는 제품을 설계합니다.





앞으로 Nillion은 파트너 블록체인과의 상호운용성을 확대하고, 모듈 조정을 강화하며, 네트워크를 더욱 탈중앙화할 계획입니다. 또한 Nucleus Builder 프로그램은 애플리케이션 생태계의 성장을 가속화할 것입니다.









Nillion 토큰을 구매하고 싶으시다면, MEXC은 간단하고 편리한 절차를 제공합니다:









MEXC 계정에 USDT 또는 다른 암호화폐를 추가합니다.





검색창에 "NIL"을 입력한 다음 NIL/USDT 거래 페어를 선택합니다.





원하는 주문 유형을 선택하고 금액과 가격을 입력한 후 거래를 확정합니다.









블라인드 컴퓨팅의 선구자인 Nillion 네트워크는 민감한 데이터 처리를 위한 새로운 패러다임을 구축하고 있습니다. 이 혁신적인 기술은 보다 안전하고 프라이빗한 디지털 미래를 구축하는 데 중요한 역할을 할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

데이터 프라이버시가 그 어느 때보다 중요한 시대에 Nillion은 다중 기술 통합, 모듈식 아키텍처, 사용 편의성에 중점을 두어 차세대 보안 컴퓨팅의 선두주자로 자리매김하고 있습니다.



