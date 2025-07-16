2025: 웹3.0의 판도를 바꿀 해: Equilibrium의 핵심 예측

2025년으로 접어들면서 웹3.0 생태계는 혁신적인 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. Equilibrium의 최신 예측은 확장성, 개인정보 보호, 크로스체인 협업에 초점을 맞춰 앞으로의 로드맵을 제시합니다. 블록체인 환경을 형성할 주요 개발 사항을 간략히 살펴보겠습니다:









1.1 이더리움 확장 솔루션(L2/L3) 2,000개 돌파

이더리움 생태계는 애플리케이션별 롤업과 기업 L2 솔루션(예: Coinbase, Kraken)에 힘입어 2025년까지 120개에서 2,000개 이상으로 증가하는 확장 솔루션의 폭발적인 증가를 보게 될 것입니다.





1.2 이더리움의 확장 요소 200배 이상 증가

L2/L3 기술이 계속 발전함에 따라 이더리움의 확장 요소는 200배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 롤업 기반 확장 솔루션은 이더리움 메인 체인의 혼잡을 효과적으로 완화하여 이더리움 생태계 내에서 더 광범위한 애플리케이션의 배포를 촉진할 것입니다.





1.3 솔라나, 5,000 TPS 돌파

높은 처리량으로 유명한 솔라나는 계속해서 성능을 개선해 나갈 것입니다. 솔라나의 비투표 트랜잭션은 2025년까지 초당 트랜잭션 수(TPS)가 5,000개를 넘어설 것으로 예상되며, Firedancer 클라이언트 및 성능 최적화와 같은 주요 업그레이드를 통해 더욱 강화될 것입니다.









1.4 L2/L3 데이터의 80% 이상이 대체 DA 레이어에 퍼블리싱

데이터 가용성(DA) 레이어가 지속적으로 발전함에 따라 2025년에는 L2/L3 데이터의 80% 이상이 Celestia와 EigenDA와 같은 대체 DA 레이어에 게시될 것으로 예상됩니다. 이는 이더리움 메인 체인의 부담을 완화하여 네트워크의 확장성과 효율성을 향상시킬 것입니다.





1.5 낙관적인 롤업을 뛰어넘는 ZK 기반 확장 솔루션

ZK 기술이 성숙함에 따라 ZK 기반 솔루션(예: Starknet, ZK Sync)이 Optimistic 롤업을 능가할 것으로 예상됩니다. 이러한 솔루션은 향상된 트랜잭션 속도, 지연 시간 감소, 향상된 보안을 제공합니다.





1.6 이더리움 가스 한도 6천만으로 두 배 증가

블록당 이더리움 가스 한도는 2025년까지 6천만으로 두 배 증가하여 네트워크가 더 많은 트랜잭션과 데이터를 처리할 수 있게 될 것으로 예상됩니다.





1.7 모든 이더리움 블록은 ZK 증명을 통해 검증

ZK 증명은 2025년까지 이더리움 블록을 검증하는 표준이 될 것이며, 보다 효율적인 블록 검증을 가능하게 하고 검증 비용을 절감할 것입니다.





1.8 30초 이내에 이더리움 메인넷 블록을 검증할 수 있는 범용 zkVM

영지식 가상머신(zkVM) 기술은 이더리움 확장성의 핵심 요소로 자리 잡을 것입니다. 2025년까지 zkVM은 30초 이내에 이더리움 메인넷 블록을 증명하여 트랜잭션 검증과 정보 전파를 가속화할 것으로 예상됩니다.





1.9 탈중앙화된 ZK 증명

2025년 말까지 모든 크로스 블록체인 ZK 증명의 90% 이상이 탈중앙화된 방식으로 생성되어 블록체인 생태계의 검열 저항성과 효율성을 개선할 것입니다.









2.1 개인 정보 블록체인 애플리케이션의 “ChatGPT 순간” 도래

2025년까지 개인 정보 보호는 블록체인 기술의 필수 요소가 될 것입니다. 수요 증가에 힘입어 개인정보 보호에 중점을 둔 블록체인 애플리케이션은 AI 기술에서 볼 수 있는 혁신적 발전과 마찬가지로 상당한 성장 단계에 접어들 것으로 예상됩니다. 이러한 발전은 사용자에게 향상된 개인정보 보호 및 데이터 보안을 제공할 것입니다.





2.2 Zama의 MPC 임계값 복호화 라이브러리가 표준이 되다

Zama의 다자간 계산(MPC) 복호화 라이브러리는 업계에서 사실상의 표준이 될 것으로 예상됩니다. 이는 개인 정보 보호 기술 개발을 크게 발전시켜 블록체인 상의 데이터를 안전하게 처리하고 검증하는 동시에 사용자의 프라이버시를 유지할 수 있게 해줄 것입니다.





2.3 Nym의 탈중앙화 VPN 네트워크는 TOR 네트워크 용량의 10%에 도달

Nym의 탈중앙화 VPN 네트워크는 블록체인 개인정보 보호 환경의 핵심 구성 요소가 될 수 있습니다. 2025년까지 Nym의 탈중앙화 VPN 사용자가 TOR 네트워크 사용자 기반의 10%에 도달하여 전 세계 인터넷 사용자에게 향상된 개인 정보 보호 기능을 제공할 것으로 예상됩니다.





2.4 적어도 하나의 주요 롤업 제공업체가 프라이빗 컴퓨팅 통합

2025년까지 프라이빗 컴퓨팅은 롤업 네트워크의 중요한 기능이 될 것으로 예상됩니다. 적어도 하나의 주요 롤업 제공업체(예: Optimism, Arbitrum 등)가 프라이빗 컴퓨팅 기능을 통합하여 고급 개인 정보 보호 요구 사항을 갖춘 블록체인 애플리케이션을 지원할 것으로 예상됩니다.





2.5 최소 3개의 스타트업이 식별 불가능 난독화(IO) 기술 개발 가속화

현재 Sora와 Gauss Labs 등 소수의 팀만이 식별 불가능 난독화(IO) 기술을 구현하기 위해 노력하고 있습니다. 잠재력을 고려할 때, 2025년까지 최소 3개의 스타트업이 벤처 캐피탈을 확보하여 개발을 가속화하고 적용 가능성을 높이는 등 IO가 더 큰 주목을 받을 것으로 예상됩니다.





2.6 암호화된 멤풀의 채택률은 여전히 낮을 것입니다.

암호화된 멤풀 기술은 프런트 러닝 및 샌드위치 공격과 같은 유해한 MEV 공격을 완화할 수 있는 잠재력을 가지고 있지만, 그 채택률은 10% 미만으로 유지될 것으로 예상됩니다. 이는 주로 통합의 복잡성과 시장 내 제한된 수요 때문입니다.









3.1 최소 하나의 기존 네트워크가 작업 증명 또는 BFT 기반 지분 증명에서 DAG 기반 합의로 전환

방향성 비순환 그래프(DAG) 기반 합의 메커니즘은 통신(데이터 전파)과 합의 계층(트랜잭션의 선형적 순서 지정)을 분리하여 분산 시스템에 보다 효율적인 솔루션을 제공합니다. DAG 데이터 구조는 결정론적 순서를 보장하며, 이는 모든 노드가 결국 동일한 DAG를 공유하는 한 일관된 순서를 달성할 수 있음을 의미합니다. 2025년까지 DAG 합의 메커니즘은 블록체인 네트워크 전반에 걸쳐 광범위하게 채택될 것으로 예상되며, 적어도 하나의 기존 네트워크(예: Aptos, Sui 등)가 작업 증명(PoW) 또는 비잔티움 장애 허용(BFT)에서 DAG 기반 합의로 전환하여 네트워크 성능을 크게 향상시킬 것으로 기대됩니다.





3.2 QUIC 전송 레이어는 전송 레이어 보안(TLS)을 넘어 보안 구성 요소에 개방

혁신적인 전송 프로토콜인 QUIC(Quick UDP 인터넷 연결)은 2025년까지 더욱 발전할 예정이며, TLS를 넘어 보안 구성 요소로 지원을 확장할 계획입니다. 이러한 변화는 블록체인 네트워크의 데이터 전송 효율성과 보안을 강화하여 탈중앙화 애플리케이션의 신뢰성을 향상시킬 것입니다. HTTP에 대한 긴밀한 의존성을 줄임으로써 QUIC은 블록체인 공간에서 더 폭넓게 채택될 것입니다. 현재 솔라나, 인터넷 컴퓨터, Sui 등의 블록체인 네트워크는 이미 QUIC 프로토콜을 채택하기 시작했으며, P2P 네트워크에서 널리 사용되고 있습니다.









4.1 최소 하나의 솔라나 애플리케이션은 롤업/네트워크 확장 솔루션을 사용하여 운영됩니다.

솔라나 핵심 팀은 L1 레이어 개선에 우선순위를 두고 있지만, 네트워크는 점차 모듈식 접근 방식을 수용하고 있습니다. 일반적인 L2 솔루션과 달리 솔라나의 확장성 전략은 지연 시간 단축과 맞춤형 블록 공간을 통해 개발자와 사용자 경험을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이러한 접근 방식은 공유 데이터에 대한 의존도를 최소화하면서 고립된 환경에서 운영되는 게임이나 특정 DeFi 프로젝트와 같은 애플리케이션에 적합합니다.





2025년까지 롤업/네트워크 확장 솔루션을 활용하는 솔라나 애플리케이션이 하나 이상 등장할 것으로 예상됩니다. 이러한 솔루션은 기존 L1과 구별할 수 없는 원활한 사용자 경험을 제공할 것입니다. 사용자는 성능을 최적화하는 Magic Block이나 Bullet과 같은 기술 덕분에 확장된 네트워크로의 전환을 거의 인지하지 못할 것입니다.





4.2 온체인 트랜잭션의 25% 이상이 체인 추상화를 통해 생성

2025년까지 온체인 트랜잭션의 25% 이상이 체인 추상화를 통해 이루어질 것이며, 사용자는 사용 중인 기본 블록체인을 이해할 필요 없이 탈중앙화 앱(dApp)과 상호작용할 수 있게 될 것입니다.





4.3 대부분의 새로운 롤업은 네이티브 상호운용성을 갖춘 ZK 스택에서 출시될 예정입니다.

ZK 기술은 블록체인에서 크로스체인 협업의 핵심이 될 것입니다. 2025년까지 새로 출시되는 대부분의 롤업은 네이티브 상호운용성을 갖춘 ZK 스택에서 출시되어 서로 다른 블록체인 간의 상호운용성을 더욱 향상시키고 원활한 데이터 및 가치 전송을 가능하게 할 것으로 예상됩니다.









2025년은 웹3.0 생태계에 중요한 해가 될 것입니다. 선구적인 확장 솔루션, 개인정보 보호 중심 기술, 크로스체인 협업 메커니즘이 업계에 지울 수 없는 흔적을 남길 것입니다. 웹3.0 환경은 점차 더 효율적이고 안전하며 개인정보 보호에 중점을 둔 애플리케이션 패러다임으로 발전할 것이며, 블록체인의 미래는 더욱 다양하고 역동적인 형태로 전개되어 사용자에게 더 큰 통제력, 투명성, 보안을 제공할 것입니다. 지속적인 기술 혁신을 통해 Web3는 글로벌 디지털 경제의 초석으로 부상하여 완전히 새로운 시대로의 디지털 전환을 촉진할 것입니다.





