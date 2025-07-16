2020년 Dogecoin (DOGE)의 인기로 시작된 밈 코인 열풍은 암호화폐 시장에서 중요한 투자 분야이자 문화 현상으로 떠올랐습니다. 특히 2024년에는 여러 인기 토큰들이 강력한 영향을 미치면서 밈 코인 시장이 빠르게 성장하고, 암호화폐 업계에서 빼놓을 수 없는 중요한 이슈가 되었습니다. 밈 코인은 일반적으로 시기성이 강하고 빠르게 변화하며, 급격한2020년 Dogecoin (DOGE)의 인기로 시작된 밈 코인 열풍은 암호화폐 시장에서 중요한 투자 분야이자 문화 현상으로 떠올랐습니다. 특히 2024년에는 여러 인기 토큰들이 강력한 영향을 미치면서 밈 코인 시장이 빠르게 성장하고, 암호화폐 업계에서 빼놓을 수 없는 중요한 이슈가 되었습니다. 밈 코인은 일반적으로 시기성이 강하고 빠르게 변화하며, 급격한
2024 밈 코인 열풍: 12월의 가장 핫한 선택들

2020년 Dogecoin (DOGE)의 인기로 시작된 밈 코인 열풍은 암호화폐 시장에서 중요한 투자 분야이자 문화 현상으로 떠올랐습니다. 특히 2024년에는 여러 인기 토큰들이 강력한 영향을 미치면서 밈 코인 시장이 빠르게 성장하고, 암호화폐 업계에서 빼놓을 수 없는 중요한 이슈가 되었습니다.

밈 코인은 일반적으로 시기성이 강하고 빠르게 변화하며, 급격한 상승을 보입니다. 거래소에 일찍 상장될수록 사용자들이 얻을 수 있는 수익도 커지기 때문입니다. MEXC 거래소는 빠르고 효율적인 상장 시스템으로 유명하며, 새로운 밈 코인이 가장 먼저 상장되는 플랫폼 중 하나입니다. MEXC는 신속한 상장을 통해 사용자들에게 초기에 밈 코인 프로젝트에 참여할 기회를 제공하고, 시장에서 선도적인 위치를 차지할 수 있도록 합니다.

2025년을 앞둔 지금, 2024년 12월의 인기 밈 코인들을 함께 살펴보겠습니다.

Dogecoin (DOGE)


밈 코인의 선구자 중 하나인 Dogecoin (DOGE)은 독특한 매력과 열정적인 커뮤니티로 암호화폐 세계를 꾸준히 사로잡아 왔습니다. *URLS-DOGE_USDT*는 2024년 12월 밈 코인 열풍 동안 가장 큰 가격 상승을 기록하지는 않았지만, 여전히 강력한 시가총액과 인상적인 거래량으로 시장을 지배하고 있습니다. DOGE의 성공은 단순히 기술 때문이 아니라, 활기찬 커뮤니티와 지속적인 문화적 영향력에 의해 이끌어지며, 밈 코인 분야에서 강력한 존재감을 자랑하고 있습니다.

Pepe (PEPE)


악명 높은 인터넷 밈에서 영감을 받은 Pepe (*URLS-PEPE_USDT*)는 일론 머스크가 여러 개의 Pepe 관련 밈을 게시한 이후 12월에 급등하며 눈부신 상승세를 보였습니다. 이로 인해 시가총액은 113억 달러를 넘어 역사적인 최고치를 기록했습니다. 머스크의 영향력은 밈 코인과 소셜 미디어 유명인 사이의 긴밀한 관계를 다시 한 번 입증했습니다.

Apple Dog (APPLE)


사랑스러운 틱톡 센세이션인 Apple Dog는 사과에 대한 사랑으로 인터넷을 강타했습니다. 이 바이럴 영상은 수백만 명의 마음을 사로잡았고, 12월 8일까지 1억 7천만 뷰를 넘었습니다. *URLS-APPLE_USDT* 토큰의 폭발적인 상승은 12월 4일에 시작되었습니다. 초기 시장 반응은 미미했지만, 가격은 빠르게 급등해 $0.7185라는 인상적인 고점을 찍은 후 약간의 조정을 겪었습니다. 유명 투자자 마크 안드리센이 X에 "착한 아이(good boy,)"라는 글을 올리면서, APPLE 토큰의 상승세는 더욱 탄력을 받았습니다. AI, 틱톡 인기, 그리고 연말 마케팅의 결합으로 APPLE은 밈 코인 시장에서 주목받았습니다.

Fartcoin (FARTCOIN)


Fartcoin은 테슬라의 방귀 소리 기능과 머스크가 방귀 소리를 좋아한다는 유머에서 영감을 받은 Terminal of Truths AI 모델에서 비롯되었습니다. 이 유머로 Fartcoin이 탄생했고, 10월 18일 공식 출시되어 시장의 주목을 받았습니다.

12월 13일, a16z의 창립자 마크 안드리센은 Fartcoin에 대한 X 포스트를 공유했고, 이 포스트는 바이럴이 되어 250만 뷰를 기록했습니다. 그 날 후반, Solana Daily는 AI 밈 코인 5종에 대해 언급했으며, Fartcoin은 1위에 올라 단숨에 52만 5천 뷰를 끌어모았습니다.

이로 인해 *URLS-FARTCOIN_USDT*의 상승세가 이어졌고, 시가총액은 10% 상승하여 8억 달러에 가까워졌습니다. 12월 8일부터 18일까지 Fartcoin의 가치는 급등하며 10억 달러를 돌파, AI 밈 코인 시장에서 독보적인 황제로 자리매김하게 되었습니다.

Baby Doge Coin (BABYDOGE)


DOGE의 스핀오프인 Baby Doge Coin은 일론 머스크가 개가 등장하는 장난스러운 이미지를 게시한 후 급격한 가격 상승을 경험했습니다. 이로 인해 *URLS-BABYDOGE_USDT*는 하루 만에 90% 상승하며, 머스크의 게시물이 밈 코인 가격에 미치는 지속적인 영향을 다시 한 번 보여주었습니다.


Brett (BRETT)


Matt Furie의 Boy's Club 만화에서 등장한 캐릭터 Brett은 밈 캐릭터인 Pepe the Frog와 같은 세계관에 속하며, Pepe의 절친으로 알려져 있습니다. Brett은 자유로운 정신을 가진 만화 이미지와 게임에 대한 열정으로 많은 팬을 얻었습니다.

12월 초, *URLS-BRETT_USDT*의 가격은 급격히 상승하며 $0.2342를 돌파했으며, 시가총액은 25억 달러에 달했습니다. 현재까지도 시장 변동에도 불구하고 Brett의 시가총액은 약 13억 달러로 안정세를 유지하며, Base 네트워크의 밈 생태계에서 상위 자리를 고수하고 있습니다.

Griffain (GRIFFAIN)


Griffain은 솔라나 생태계를 중심으로 한 밈 코인 프로젝트로, DeFi와 사회적 분야에서 주요 플레이어가 되는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 프로젝트는 솔라나 블록체인과의 깊은 통합에 헌신하며, 투자자들에게 더 많은 선택과 기회를 제공합니다. 또한, Griffain은 커뮤니티 구축에 적극적으로 참여하고 있으며, 투자자들과 열성 팬들과의 밀접한 관계와 상호작용을 촉진하고 있습니다.

*URLS-GRIFFAIN_USDT*의 출시 이후, 시가총액은 급격히 상승하여 현재 3억 달러를 초과하며 이전 최고치를 지속적으로 갱신하고 있습니다. 이 폭발적인 성장은 시장이 Griffain을 강력히 인정하고 있음을 보여주며, 블록체인 분야에서 AI 기술의 거대한 잠재력을 시사합니다.

요약 및 거래 가이드

밈 코인은 빠르게 성장하는 특성이 있으며, 초기 상장 시 더 높은 수익을 얻을 수 있는 경우가 많습니다. 빠른 토큰 상장으로 유명한 MEXC는 사용자가 일찍 시장에 참여하고 기회를 잡을 수 있도록 도와줍니다. 이러한 토큰은 문화, 기술, 커뮤니티가 결합된 지점에서 성장하며, 흥미로운 잠재력을 가지고 있지만 주의가 필요합니다.

MEXC는 신뢰받는 글로벌 거래소로, 효율적인 거래 옵션을 제공하여 밈 코인 기회를 활용하고자 하는 사용자에게 믿을 수 있는 플랫폼을 제공합니다.

MEXC 앱에서 DOGE/USDT를 거래하는 방법은 다음과 같습니다:

1단계: MEXC 앱에 로그인 후 [거래]를 누릅니다. 2단계: [현물 거래]를 선택하고, 거래 페어를 선택한 후 [DOGE/USDT]를 검색합니다. 3단계: [DOGE 매수]를 누릅니다.


면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 매수, 매도 또는 보유하라는 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자할 때 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


