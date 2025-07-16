0G는 온체인 AI, 게임, 탈중앙화 금융(DeFi)과 같은 고성능 애플리케이션을 지원하도록 설계된 획기적인 블록체인 인프라 프로젝트입니다. 이는 고급 데이터 가용성 시스템과 탈중앙화 스토리지 기술을 통해 달성됩니다. 확장 가능하고 안전하며 효율적인 플랫폼을 구축함으로써 0G는 확장성 제한, 낮은 데이터 처리 효율성, 낮은 크로스체인 상호운용성 등 블록체인0G는 온체인 AI, 게임, 탈중앙화 금융(DeFi)과 같은 고성능 애플리케이션을 지원하도록 설계된 획기적인 블록체인 인프라 프로젝트입니다. 이는 고급 데이터 가용성 시스템과 탈중앙화 스토리지 기술을 통해 달성됩니다. 확장 가능하고 안전하며 효율적인 플랫폼을 구축함으로써 0G는 확장성 제한, 낮은 데이터 처리 효율성, 낮은 크로스체인 상호운용성 등 블록체인
0G: 고성능 Web3 애플리케이션을 지원하는 블록체인 인프라의 재정의

0G는 온체인 AI, 게임, 탈중앙화 금융(DeFi)과 같은 고성능 애플리케이션을 지원하도록 설계된 획기적인 블록체인 인프라 프로젝트입니다. 이는 고급 데이터 가용성 시스템과 탈중앙화 스토리지 기술을 통해 달성됩니다. 확장 가능하고 안전하며 효율적인 플랫폼을 구축함으로써 0G는 확장성 제한, 낮은 데이터 처리 효율성, 낮은 크로스체인 상호운용성 등 블록체인 개발을 오랫동안 방해해 온 주요 과제를 해결하여 Web3의 기술 역량을 Web2의 사용자 경험 표준에 가깝게 끌어올릴 것입니다.

1. 탄생 스토리: 스토리지 병목현상에서 무한한 확장성까지


0G Labs의 시작은 현재 블록체인 데이터 스토리지 솔루션의 한계에 대한 예리한 이해에서 비롯되었습니다. 블록체인 애플리케이션이 빠르게 성장함에 따라, 특히 데이터 저장과 처리량 측면에서 기존 퍼블릭 체인의 제약이 점점 더 분명해졌습니다. 높은 비용과 비효율적인 처리는 이제 업계의 주요 장애물이 되었습니다. 이러한 문제를 극복하기 위해 0G 창립팀은 미래 블록체인 애플리케이션의 실시간 데이터 집약적 수요를 충족할 수 있는 무한히 확장 가능한 데이터 레이어를 만들겠다는 분명한 사명을 가지고 출발했습니다.

2. 기술 아키텍처: 성능의 한계를 뛰어넘는 듀얼 레인 설계


0G는 데이터 저장과 퍼블리싱 절차를 분리하여 탁월한 확장성과 효율성을 제공하는 최첨단 듀얼 레인 아키텍처를 도입했습니다:

2.1 데이터 스토리지 레인


수평적 확장성: 지능형 데이터 샤딩 기술을 사용해 테라바이트급 데이터에 거의 즉시 접근할 수 있어 온체인 AI 모델 트레이닝이나 동시 접속자 수가 많은 게임과 같이 수요가 많은 시나리오에 이상적입니다.

탈중앙화된 인센티브: 스토리지 노드가 작업 증명(PoW)과 유사한 채굴 절차에 참여하는 무작위 접근 증명(PoRA) 메커니즘을 활용합니다. 보상은 페널티가 아닌 스토리지 기여도에 직접 연결되어 참여 장벽을 크게 낮춥니다.

2.2 데이터 게시 레인


효율적인 데이터 가용성: 정직한 다수 가정 하에 위원회 기반 모델을 구현합니다. 동적 그룹 선택을 위한 검증 가능한 랜덤 함수(VRF)와 결합하여 최소한의 대역폭으로 데이터 가용성을 검증할 수 있으므로 전체 네트워크의 전파 혼잡을 피할 수 있습니다.

하드웨어 가속: GPU 가속 삭제 코딩을 통합하여 스토리지 효율성과 데이터 보안을 동시에 강화합니다.

3. 핵심 가치 제안: 데이터 레이어의 재정의


이더리움 레이어 2 확장에 대한 수요가 증가함에 따라, 현재의 데이터 가용성 레이어(DAL)는 스토리지 용량과 처리량에서 심각한 한계를 드러내며 온체인 AI와 같은 데이터 집약적인 애플리케이션에 적합하지 않은 것으로 드러나고 있습니다. 0G는 업계를 선도하는 두 가지 혁신으로 이러한 격차를 해소합니다:

엄청난 성능 향상: 이더리움의 댕크샤딩보다 최대 1,000배, 솔라나의 Firedancer보다 4배 향상된 성능을 제공하여 차세대 웹3 데이터 증가에 대한 강력한 지원을 보장합니다.

AI 네이티브 설계: 0G 스토리지는 방대한 데이터 세트를 지원하며, 0G DA와 페어될 경우 신속한 온체인 AI 모델 구축을 가능하게 하여 AI와 블록체인의 심층적인 통합을 위한 토대를 마련합니다.

4. 향후 로드맵: Web2와 Web3의 연결


앞으로 0G는 세 가지 주요 개발 영역에 중점을 두고 있습니다:

확장된 데이터 서비스: DA 레이어를 강화하여 더 복잡한 애플리케이션을 지원하고 기존 인터넷 시스템과 블록체인 생태계 사이의 격차를 해소합니다.
탈중앙화된 AI 생태계: AI 모델 마켓플레이스와 분산 컴퓨팅 프레임워크를 출시하여 AI 프로젝트의 개발 문턱을 낮춥니다.
커뮤니티 중심 거버넌스: DAO 모델로 전환하여 점진적으로 거버넌스와 의사 결정 권한을 커뮤니티에 넘깁니다.

5. 창립 팀: 기술 및 비즈니스 리더십의 융합


0G는 블록체인, AI, 분산 시스템 분야의 전문가들로 구성된 강력한 팀에 의해 설립되었습니다. 주요 멤버는 다음과 같습니다:

Michael Heinrich | 최고 경영자
소프트웨어 개발, 제품 관리, 비즈니스 전략 분야의 베테랑입니다. 여러 Web2 기업을 성공적으로 확장했습니다.

Ming Wu | 최고 기술 책임자
분산 스토리지 및 AI 플랫폼 개발을 주도한 경력이 있는 마이크로소프트 리서치 아시아의 전 수석 연구원.

Fan Long | 최고 전략 및 보안 책임자
블록체인 보안 분야의 권위자이자 경험이 풍부한 기업가로, 프로젝트의 전략 및 보안 방향에 대한 탄탄한 기반을 제공합니다.

Thomas Yao | 최고 비즈니스 책임자
자율주행 및 초기 단계 블록체인 투자에 대한 전문 지식을 갖춘 물리학자입니다. 프로젝트의 시장 출시 및 상용화를 이끌고 있습니다.

0G는 기술 혁신을 통해 블록체인 인프라에서 가능한 것의 경계를 넓히고 있습니다. 탈중앙화되고 확장 가능한 데이터 레이어를 구축함으로써 온체인 AI 및 메타버스와 같은 차세대 애플리케이션을 위한 기반을 마련하고 있습니다. 더 중요한 것은 블록체인을 마니아들을 위한 틈새 기술에서 모두를 위한 기본 레이어로 전환하여 Web3의 진정한 접근성을 높이는 것입니다. 앞으로 0G는 계속해서 성능을 발전시키고 개발자 커뮤니티와 함께 차세대 인터넷 생태계를 함께 만들어 나갈 것입니다.

면책 조항: 이 자료에 제공된 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언이 아니며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 추천으로 간주되지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 이 정보를 제공하며 투자 자문을 제공하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

