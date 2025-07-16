전략적 비축이 시장 변동성을 야기하는 '트럼프 효과' 재부상

암호화폐 세계에서 도널드 트럼프 미국 대통령은 독특한 스타일과 강경한 입장으로 유명한 매우 영향력 있는 인물로 인정받고 있습니다. 그의 발언과 행동은 종종 암호화폐 시장 전반에 파문을 일으키며 광범위한 논의와 대중의 관심을 불러일으켰습니다.





'암호화폐 대통령'으로 불리는 트럼프는 취임 이후 암호화폐에 대한 미국 정부의 정책을 선거 공약에서 가시적인 실행 계획으로 전환하는 것을 감독해 왔습니다. 새 정부는 암호화폐에 대한 새로운 규제 프레임워크 초안을 마련하기 위해 암호화폐 태스크포스를 구성했습니다. 한편, 미국 증권거래위원회(SEC)는 기존의 SAB 121 지침을 뒤집는 직원 회계 공고 122호(SAB 122)를 발표했습니다. 이 조치로 인해 은행의 암호화폐 수탁을 막는 장벽이 제거되었으며, 추가적인 규제 지침이 나올 때까지 기다리게 되었습니다.





이러한 일련의 조치는 비트코인 가격에 영향을 미쳐 1월 말까지 전월 대비 9.5%의 상승률을 기록하는 등 시장에 영향을 미치고 있는 것으로 보입니다. 시장 참여자들은 이러한 일련의 움직임이 향후 트럼프 행정부의 암호화폐 친화적인 태도를 의미하는 것인지에 대해 추측하기 시작했습니다.









“최초의 백악관 암호화폐 서밋"이라는 제목만으로도 암호화폐 업계에 충격을 주기에 충분합니다. 3월 1일(미국 시간), 미국의 인공지능 및 암호화폐 전문가인 데이비드 삭스(David Sacks)는 포스팅을 통해 백악관이 3월 7일(미국 시간) 사상 처음으로 암호화폐 서밋을 개최한다고 밝혔습니다. 도널드 트럼프 대통령이 참석하여 연설할 예정입니다.





정상회의 의제에 대한 추측이 계속되는 가운데, 데이비드 삭스는 3월 7일 정상회의에 국가 암호화폐 전략 준비금 설립에 대한 논의가 포함될 것이라는 또 다른 발표를 했습니다. 이 공개로 인해 이번 행사에 대한 시장의 기대감이 크게 높아졌습니다.





서밋 날짜가 다가오면서 Coinbase, Chainlink, Exodus, Strategy 등 주요 암호화폐 및 암호화폐 관련 기업의 임원들이 포함된 참석자 명단이 서서히 공개되고 있습니다. 이 글을 쓰는 현재 확정된 참석자는 Coinbase CEO Brian Armstrong, Chainlink Labs 공동 설립자 Sergey Nazarov, Exodus CEO J.P. Richardson, Strategy 회장 Michael Saylor 등입니다. 또한 Robinhood의 CEO Vlad Tenev hinted도 이번 정상회담을 위해 워싱턴으로 향할 것이라고 X를 통해 암시했습니다.





백악관 측에서는 도널드 트럼프 대통령이 직접 이 행사를 주최하며, 암호화폐 및 AI 총괄인 데이비드 삭스와 대통령 디지털 자산 자문위원회 전무이사 보 하인스(Bo Hines)도 함께할 예정입니다.









정상회담 전날, 도널드 트럼프의 소셜 미디어 게시물은 시장의 열기를 더욱 고조시켰습니다. 그리고 3월 2일 저녁, 트럼프는 다음과 같이 발표했습니다: “디지털 자산에 관한 나의 행정명령은 대통령 실무그룹에 XRP, SOL, ADA를 포함하는 암호화폐 전략 준비금을 추진하도록 지시했습니다. 저는 미국이 세계의 암호화폐 수도가 되도록 할 것입니다. 우리는 미국을 다시 위대하게 만들고 있습니다!”





얼마 지나지 않아 그는 또 다른 성명을 발표했습니다: “그리고 당연히 다른 가치 있는 암호화폐인 비트코인과 이더리움은 준비금의 핵심이 될 것입니다. 저도 비트코인과 이더리움을 사랑합니다!”









트럼프의 발언으로 다가오는 암호화폐 정상회의에 대한 기대감이 높아진 것은 의심할 여지가 없습니다. 그의 발언 이후 데이비드 삭스는 “더 가치 있는 암호화폐가 전략 준비금에 포함될 수 있다”고 덧붙였습니다. 이는 이니셔티브에 대한 시장의 열기를 더욱 고조시켰습니다.





특히, 트럼프 행정부의 움직임은 고립된 노력이 아닙니다. 이미 미국 내 24개 주에서 비트코인 비축과 관련된 법안을 제안했으며, 이는 향후 4년 동안 규제 환경을 형성할 수 있습니다. 이는 미국에서 암호화폐의 법적 지위와 규제 프레임워크가 점차 구체화되고 있으며, 암호화폐 시장의 건전한 발전을 위한 강력한 법적 토대가 마련되고 있음을 의미합니다.









트럼프의 암호화폐 전략 준비금에 대한 발언과 BTC와 이더리움에 대한 지지 발언 이후, 암호화폐 시장은 큰 폭의 급등을 경험했습니다.





CoinGecko에 따르면 전체 암호화폐 시가총액은 지난 24시간 동안 5.2% 상승한 3조 2,000억 달러에 달했습니다. MEXC 데이터에 따르면 *URLS-BTC_USDT*는 잠시 $94,999.99까지 상승하여 24시간 동안 7.42% 상승했습니다. 한편, *URLS-ETH_USDT*와 *URLS-SOL_USDT*는 이전 하락세에서 강한 회복세를 보였고, *URLS-XRP_USDT*와 *URLS-ADA_USDT*는 같은 기간 동안 20% 이상 급등했습니다.









그러나 불과 하루 만에 시장 심리가 급변하면서 암호화폐 시장은 하룻밤 사이에 급락세를 보였습니다. 강세장에서 약세장으로의 급격한 전환은 많은 사람들을 당황하게 만들었습니다.





MEXC 데이터에 따르면, *URLS-BTC_USDT*는 잠시 83,000 USDT 아래로 떨어지며 트럼프 지지 이후 상승세를 모두 지워버렸습니다. 시장을 상승시킨 요인이 하락시킬 수도 있는 것 같습니다. 암호화폐의 운명은 대통령의 말 한마디에 달려 있는 것처럼 보입니다.









트럼프의 암호화폐 지지와 다가오는 백악관 암호화폐 정상회의는 의심할 여지 없이 국가 암호화폐 전략 준비금에 대한 정책 모멘텀과 시장의 신뢰를 불어넣었습니다. 그러나 시장은 트럼프 대통령 취임 전 공식 밈코인(*URLS-TRUMP_USDT*) 출시와 취임 이후 암호화폐 정책에 대한 느린 대응을 고려할 때 트럼프의 발언에 대해 조심스럽게 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 업계에서는 트럼프가 *URLS-BTC_USDT*를 준비자산으로 선호할 가능성이 높다고 추측하고 있습니다. 그러나 연방준비제도이사회를 설득하든 재무부를 통해 실행하든 이 제안을 현실화하려면 상당한 장애물과 시간 제약에 직면하게 될 것입니다.





암호화폐 전략 준비금의 시행은 광범위한 논쟁을 불러일으켰습니다. 한편으로 정부의 지원은 암호화폐의 신뢰도와 채택률을 높여 더 많은 투자자와 사용자를 시장에 끌어들일 수 있습니다. 반면에 가격 변동성과 규제 문제는 정책 입안자들의 주요 관심사로 남아 있습니다. 적절한 리스크 관리 조치를 통해 건전한 준비금 전략을 설계하는 것은 암호화폐 시장의 건전한 발전을 보장하는 데 있어 중요한 과제가 될 것입니다.





이러한 도전과 불확실성에도 불구하고 암호화폐 전략 준비금의 설립은 상당한 기회도 제공합니다. 정부의 지원은 대중의 신뢰와 채택을 강화할 뿐만 아니라 혁신을 촉진하고 블록체인 기술의 적용을 확대하여 시장의 장기적인 성장을 위한 탄탄한 토대를 마련할 것입니다.





