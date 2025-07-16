비트코인 생태계를 위한 새로운 이야기, “CAT” 모임: 오늘 CAT20 하셨나요?

Fractal 비트코인 메인넷 출시 이후, 인기 있는 프로젝트들이 해일처럼 밀려들었습니다. Fractal 최초의 토큰 프로토콜이라고 주장하는 FLUX가 갑자기 등장한 데 이어, 새로운 CAT 프로토콜이 빠르게 등장하여 여론과 시장의 관심을 모두 사로잡았습니다.





“오늘 CAT20 하셨나요?"라는 질문이 커뮤니티에서 화제가 되었습니다.





공식 소식통에 따르면 CAT 프로토콜은 CAT(Covenant Attested Token)으로 알려진 UTXO를 기반으로 하는 새로운 비트코인 토큰 프로토콜입니다. 이 프로토콜은 채굴자에 의해 검증되며 스마트 컨트랙트를 사용해 토큰 발행과 전송을 관리합니다. CAT 프로토콜의 특징은 다음과 같습니다:





인덱서가 필요하지 않습니다: 토큰의 규칙 세트는 비트코인 합의에 의해 보장됩니다. 데이터와 로직은 온체인에 상주하며, 오프체인 제3자(예: 인덱서)에 의존하지 않고 작동합니다. 네이티브 비트코인의 작업 증명 보안을 계승합니다.

모듈형: CAT 토큰은 다른 스마트 컨트랙트에서 더 복잡한 탈중앙화 애플리케이션(예: AMM, 대출, 스테이킹)을 구축하는 데 사용할 수 있습니다. 이는 비트코인의 응용 범위를 확장하기 위한 강력하고 다재다능한 새로운 빌딩 블록을 제공합니다.

프로그래밍 가능한 채굴: 토큰 발행 규칙은 스마트 컨트랙트에 의해 실행됩니다. 과잉 발행 거래는 네트워크에서 직접 거부됩니다.

크로스 체인 상호운용성: CAT 프로토콜은 서로 다른 블록체인 간에 신뢰가 필요 없는 자산 브리징을 허용하여 애플리케이션이 여러 블록체인에서 실행될 수 있도록 합니다.

SPV 호환성: CAT 토큰은 간편 결제 검증(SPV)을 지원합니다. 라이트웨이트 클라이언트(Lightweight clients)는 중앙 서버에 의존하지 않고 독립적으로 토큰의 진위 여부를 확인할 수 있습니다.





CAT 프로토콜은 대체 가능한 토큰(CAT20 표준이라고 함)과 대체 불가능한 토큰(CAT721 표준이라고 함)을 모두 지원합니다. 현재 CAT721은 아직 출시되지 않았습니다.





CAT20은 처음에 주목을 받고 사용자들 사이에 퍼졌지만, 인기는 즉시 치솟지 않았습니다. 9월 11일 이전에는 300-500 sats/vb의 비율로 여전히 쉽게 거래될 수 있었습니다. 전환점은 9월 12일 00:00 (KST)에 UniSat이 Fractal 브라우저를 업데이트하고 "CAT20" 탭을 추가했을 때였습니다. 이는 즉시 시장에서 FOMO(놓치는 것에 대한 두려움) 효과를 촉발하여 CAT20의 인기가 폭발적으로 끌어올렸고 $FB의 가격도 상승했습니다. 9월 13일 저녁 기준, CAT20 프로토콜의 CAT 토큰 진행률은 84.83%에 도달했으며 36,100개 주소가 보유하고 있어 강력한 성장 모멘텀을 보여주었습니다.





이 우연한 업데이트는 커뮤니티 내에서 '음모론'에 대한 광범위한 추측을 불러일으켰습니다. UniSat이 CAT20의 주요 발기인 또는 지원팀일 수 있다는 의견이 많습니다. 동시에 커뮤니티에 떠도는 또 다른 설은 CAT 프로토콜의 배후 팀이 오랫동안 OP_CAT 분야에 깊이 관여해 온 sCrypt 공식 팀일 가능성이 높다는 것입니다. OP_CAT 기술에 대한 깊은 이해와 전문성을 고려할 때, 커뮤니티는 sCrypt 공식 팀이 이러한 포괄적인 토큰 프로토콜을 설계할 수 있다고 믿고 있습니다. 또한, CAT 프로토콜의 공식 문서에 공개된 스타일과 폰트 세부 사항은 sCrypt Official의 기존 스타일과 매우 일치하여 이 가설에 더욱 신빙성을 부여합니다.





현재 비트코인 생태계에는 CAT 프로토콜의 CAT20 외에도 두 개의 다른 OP_CAT 토큰 프로토콜이 있습니다. OPNET의 설립자 Danny는 CAT20이 8월에 구상되었으며 Fractal 메인넷의 21,000 블록 이후 활성화할 계획이라고 주장했습니다. 한편, Taproot Wizards와 Quantum Cats의 공동 설립자Udi Wertheimer는 비트코인 메인넷만을 지원하는 CATNIP 프로토콜을 출시했습니다.





이 세 가지 주요 OP_CAT 기반 토큰 프로토콜이 삼파전을 벌이고 있습니다.





올해 초부터 비트코인 생태계의 빠른 발전과 상당한 가치 상승으로 인해 비트코인 인스크립션 토큰이 새로운 원동력으로 급부상했습니다. 이는 시장 변동 속에서 강력한 부의 효과를 불러일으켰을 뿐만 아니라 광범위한 논의와 관심을 불러일으켰습니다. 인스크립션 프로젝트가 급증하면서 가치 논리에 대한 의문이 제기되기도 했지만, 시장의 열광적인 반응은 의심할 여지 없이 비트코인 커뮤니티에 새로운 활력을 불어넣으며 생태계 내 혁신과 발전을 촉진했습니다.





특히 '고양이 경쟁' 열풍이 갑자기 등장하면서 '인스크립션'의 근본적인 의미를 아직 깊이 이해하지 못한 많은 사람들이 이 강력한 트렌드에 휩쓸려 들어갔습니다. 이러한 열기가 계속되면서 과거의 많은 일시적인 트렌드처럼 이 열풍도 거품과 침묵을 남기고 금방 사라지지 않을까 하는 우려가 필연적으로 제기될 수밖에 없습니다.





이러한 우려에 대해 책임감 있는 거래 플랫폼으로서 MEXC는 모든 시장 참여자에게 합리적인 투자를 촉구합니다. 동시에 시장 수요를 충족하기 위해 MEXC는 Bitcoin inscription 존을 출시하고 초저 거래 수수료를 도입하여 사용자에게 보다 편리하고 경제적인 거래 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.









면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.



