"BRC-20 토큰" 초보자 Q&A: 사용하기 쉬운 가이드





"BRC-20"은 현재 암호화폐 업계에서 뜨거운 감자입니다. 이 표준은 단순히 새롭기만 한 것이 아니라, 거래 수수료가 급격히 상승하는 등 암호화폐 업계 전반에 큰 영향을 미치기 때문에 많은 관심을 받고 있습니다. 이번 아티클에서는 BRC-20에 대해 살펴보고 기본 사항을 살펴보겠습니다.





Q. BRC-20이란 무엇인가요?





BRC-20은 비트코인 블록체인에서 토큰의 발행과 전송을 용이하게 하는 표준입니다. 비트코인 네트워크에서 토큰을 쉽게 발행할 수 있는 이 표준은 출시 이후 많은 토큰을 만들어냈습니다.





BRC-20은 올해 3월 Domo라는 엔지니어가 발명했습니다. BRC는 '비트코인 코멘트 요청(Bitcoin Request for Comment)'의 약자입니다.





Q. BRC-20은 어떻게 작동하나요?





BRC-20은 원래 비트코인 NFT를 촉진하기 위해 만들어진 Ordinal이라는 프로토콜을 사용합니다.





같은 가치의 비트코인은 같은 가치의 다른 비트코인과 차별화되지 않기 때문에 NFT가 될 수 없습니다. 하지만 이 프로토콜은 이미지와 텍스트를 블록체인에 기록하므로 이 비트코인은 NFT가 될 수 있습니다.





BRC-20은 원래 NFT를 생성하기 위한 프로토콜을 기반으로 하지만, 이제 (NFT가 아닌) 다양한 토큰을 더 쉽게 생성할 수 있게 되었습니다.





BRC-20으로 생성된 토큰은 자동으로 계약을 실행하는 "스마트 계약"을 사용하지 않지만, 비트코인 네트워크에 JSON 파일을 저장하여 사용자 간 거래를 허용합니다. JSON은 구조화된 데이터를 저장하기 위한 파일 형식입니다. 암호화폐 자산과 블록체인에 광범위하게 사용되지만, 스마트 예약에 필요한 복잡한 연산을 수행할 수는 없습니다.





Q. BRC-20에는 몇 개의 토큰이 생성되었나요?





BRC-20은 비트코인 블록체인에서 토큰 생성을 간소화하는 기술이기 때문에 엄청난 수의 다양한 유형의 토큰이 생성되었습니다.





BRC-20.io에 따르면 5월 13일 기준으로 14,000개 이상의 다양한 토큰이 생성되었습니다. 이 토큰들의 총 시가총액은 5억 3천만 달러에 달합니다. 5월 13일 기준, 이 토큰들의 24시간 거래량은 2억 달러였습니다.





Q. BRC-20에서 어떤 코인을 주의해야 하나요?





BRC-20에서 시가총액과 유동성(24시간 거래량) 면에서 가장 높은 순위의 토큰은 Ordinals(ORDI)입니다. BRC-20.io 에 따르면 5월 13일 기준 ORDI의 시가총액은 3억 3,000만 달러, 24시간 거래량은 2억 달러에 달합니다.





13일 기준 ORDI는 BRC-20에서 생성된 토큰의 시가총액과 24시간 거래량의 대부분을 차지했습니다. 인터넷 밈에서 유래한 수많은 밈 코인이 BRC-20에서 생성되었지만, ORDI와 같은 시가총액과 거래량에는 미치지 못합니다. 거래소가 BRC-20을 더 많이 준수함에 따라 다른 토큰이 상장될 것이며 상황은 바뀔 수 있습니다.





Q. BRC-20이 전체 암호화폐 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?





BRC-20의 영향은 더 이상 BRC-20에서 생성된 토큰에만 국한되지 않습니다.





BRC-20이 출시된 이후 비트코인 블록체인의 BRC-20 트랜잭션 수는 여러 차례 일반 BTC 트랜잭션을 초과했습니다. BRC-20으로 생성된 토큰이 비트코인 네트워크를 혼잡하게 만들었고, 비트코인 전송 수수료는 지난 2년 동안 최고치를 기록했습니다. BRC-20은 비트코인 네트워크의 주요 문제였습니다. 일부 거래소가 네트워크 과밀로 인해 비트코인 송금을 일시적으로 중단했다는 뉴스를 보신 분들도 많으실 것입니다.





거래 수수료가 상승함에 따라 이 문제에 대해 많은 의견이 있습니다. 높은 수수료는 채굴자에게 비트코인의 강력한 보안을 보호할 인센티브를 제공하는 반면, 다른 비트코인 사용자는 비용을 부담해야 합니다. 어쨌든 BRC-20으로 인한 수수료 인상은 비트코인 거래 환경에 큰 영향을 미쳤습니다.





Q. 향후 어떤 발전이 예상되나요?



