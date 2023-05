ONE 선물이 무엇인가요?

ONE선물은 미래 날짜에 ONE매수 또는 매도에 대한 법적 계약입니다.

ONE선물은 기존 ONE암호화폐의 특별 계약 표현이며 ONE (또는 현금)의 실제 결제는 계약이 실행될 때 미래에 발생합니다.

ONE 선물은 종종 ONE 자체의 가격 변동을 헤지하는 데 사용됩니다. 반면에 투자자는 자산의 기본 추세에 대해 추측할 수 있습니다. 간단히 말해서 암호화폐 가격이 상승할 것으로 예상되면 ONE 선물을 매수(매수)할 수 있고 가격이 하락할 것이라고 생각되면 손실의 영향을 줄이기 위해 숏 포지션(매수)을 취합니다.